基隆麵包店推薦！舞麥窯 手工窯烤麵包必吃、天然酵母製作，基隆暖暖美食推薦。

基隆麵包店推薦「舞麥窯」手工窯烤麵包必吃！堅持使用天然酵母、柴燒窯烤製作，是在地人氣麵包店代表，來基隆暖暖可別錯過這間美食。

在講究效率的時代，有一家麵包坊選擇以「慢」對抗時間。位於基隆暖暖的 舞麥窯，以手工、自養天然酵母與傳統柴燒窯烤為核心，堅持從土地出發，重現最純粹的穀物風味。這裡不僅是一家麵包店，更像是一場「從麥穗到烤爐」的味覺旅程，也成為許多前往基隆暖暖旅遊時的私房美食推薦。





基隆麵包店推薦「舞麥窯」手工窯烤麵包必吃！

「舞麥窯」總店位於基隆市暖暖區暖暖街281巷2號，隱身於巷弄間，環境靜謐且帶著濃厚的手作氛圍。這裡是麵包的誕生地，也是柴燒窯爐的所在。走進店內，撲鼻而來的是剛出爐麵包與柴火交融的香氣。空間設計以樸實自然為主，沒有過多裝飾，卻充滿溫度。





基隆麵包店推薦「舞麥窯」堅持天然酵母製作！

舞麥窯的核心靈魂在於「自養天然酵母」。不同於市售速發酵母麵包，他們的酵母經過時間培養，緩慢熟成的過程讓麵包擁有自然酸香與豐富層次，同時更容易被人體消化吸收。而店內所有麵粉皆為自家磨製，不含奶油、牛奶、蛋或人工添加物。每一口都能吃出穀物的原始香氣與紮實質地，回歸食物最單純的本質。





「舞麥窯」使用傳統柴燒窯爐，透過高溫使麵包外層形成焦褐色脆皮，內部則保持濕潤。老店以傳統工藝回應現代的快節奏，以純粹食材重拾人與自然的連結。「舞麥窯」的麵包都值得人們放慢腳步，用心品味這份由時間、土地與熱情共同發酵出的風味。



基隆麵包店推薦 舞麥窯

地址：基隆市暖暖區暖暖街281巷2號

營業時間：08:00–18:00；週一二日公休

