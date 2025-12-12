> 美食 > 花蓮東大門夜市美食推薦！東麥局烤玉米炭火香氣濃郁，軟硬Ｑ3種口感任你挑。

花蓮東大門夜市美食推薦！東麥局烤玉米炭火香氣濃郁，軟硬Ｑ3種口感任你挑。

2025-12-12

花蓮東大門夜市的人氣排隊攤「東麥局烤玉米」，以炭火細烤與獨門醬料打造濃郁香氣，3種口感任選。樸實的烤玉米，成了東大門夜市經典滋味。

在花蓮東大門夜市眾多美食小吃中，創立於 1963 年的「東麥局烤玉米」屹立多年的老字號烤玉米，數十年來始終維持亮眼人氣，每天傍晚一開攤便陸續聚集等著烤玉米的人潮，許多在地人早已將「東麥局烤玉米」視為日常的一部分。不少觀光客也慕名而來，只為一嚐炭火香氣十足的烤玉米。簡單的烤玉米，因細火慢烤與獨門醬料而成為東大門夜市不容忽視的經典小吃。

▲花蓮東大門夜市人氣美食「東麥局烤玉米」。（攝影：楊婷雅）
▲花蓮東大門夜市人氣美食「東麥局烤玉米」。（攝影：楊婷雅）
▲「東麥局烤玉米」蟬聯東大門夜市五星樂活名攤。（攝影：楊婷雅）
▲「東麥局烤玉米」蟬聯東大門夜市五星樂活名攤。（攝影：楊婷雅）

「東麥局烤玉米」精選玉米 × 低溫細烤

「東麥局烤玉米」獲選網路票選花蓮人氣美食第一名以及五星樂活名攤等殊榮，每日選用花東縱谷當日現摘的傳統白玉米，價格以秤重方式計算，一兩19元；玉米以炭火長時間烘烤，讓玉米粒均勻受熱、外層微焦而不焦糊。店家提供軟、硬、Q 彈3種口感，讓饕客依偏好挑選；不論哪一種，都能吃到玉米原有的甜度與飽滿水份。

▲「東麥局烤玉米」採用每日現摘玉米（攝影：楊婷雅）
▲「東麥局烤玉米」採用當日花東縱谷現摘白玉米（攝影：楊婷雅）

「東麥局烤玉米」獨門香料醬汁

烤製不講求速成，過程反覆翻動、刷上古早味醬汁，是「東麥局烤玉米」人氣長紅的關鍵原因之一。「東麥局烤玉米」的醬料以醬油為基底，加入多種香料熬煮而成，帶有明顯的鹹香與厚度。烤玉米會在火上反覆刷醬，使醬汁滲進每一顆玉米粒中，入口後能明顯感受到香氣層次。若想刺激些，也可選擇辣味版本，香氣、微辣與炭烤焦香同時在口中散開，尤其受到宵夜族喜愛。另外，辣度共有微辣、小辣、中辣和大辣四種選擇，加辣請在點餐時告知。

▲以炭火慢烤玉米、刷上古早味醬汁。（攝影：楊婷雅）
▲以炭火慢烤玉米、刷上古早味醬汁。（攝影：楊婷雅）

東大門夜市人經典小吃「東麥局烤玉米」

「東麥局烤玉米」承載著許多人的花蓮味覺記憶，對在地人而言是一份熟悉的生活日常；對觀光客來說，則是一口就能感受花蓮街頭魅力的地方小吃。攤車前總是有人排隊等待，那份期待與烤玉米傳來的陣陣香氣，早已成為東大門夜市的日常風景。若想品嚐具有代表性的花蓮夜市美食，「東麥局烤玉米」絕對值得列入必吃清單。

▲「東麥局烤玉米」獲選網路票選花蓮人氣美食第一名。（攝影：楊婷雅）
▲「東麥局烤玉米」獲選網路票選花蓮人氣美食第一名。（攝影：楊婷雅）


「東麥局烤玉米」店家資訊

營業時間：16:00～22:30
地址： 花蓮市花蓮市中山路41巷7號
電話： 0983 588 329

花蓮美食、旅遊情報

0