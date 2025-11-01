花蓮旅遊新亮點！台泥DAKA推出鸚鵡螺圖書館奇幻之旅，探索文明與自然的永續之路。

花蓮在歷經強震與九月颱風引發的堰塞湖災情後，觀光產業面臨嚴峻挑戰。根據花蓮縣政府統計數據顯示，2024年1月至9月的遊客總數約592萬人次，相較於2023年同期的1140萬人次，幾乎腰斬，顯見復甦之路依舊漫長。在地的觀光業者無不期盼遊客回流，而作為進入花蓮門戶第一站的「台泥DAKA園區」，決定在此刻接力同行，於11月起推出全新的「鸚鵡螺圖書館奇幻之旅」深度遊程，期望將造訪的旅客從過往的「鏟子超人」印象，轉化為支持花蓮永續重生的「溫暖旅人」。



台泥DAKA園區的轉型「打造花蓮永續新地標」

台泥和平水泥廠自2020年開放部分場域轉型為「台泥DAKA園區」以來，迅速成為花蓮的熱門景點。截至2024年10月，已累計吸引超過970萬人次造訪，更是全台灣目前唯一取得政府觀光工廠認證的大型重工業工廠。DAKA園區過往透過「循環共生之旅」帶領民眾登上礦山、直達工業港欣賞珊瑚礁，並提供水泥手作體驗，成功將生硬的產業知識轉化為寓教於樂的遊程。然而，台泥此次選擇在最接近水泥生產核心，同時肩負花蓮垃圾處理重任的「台泥DAKA再生資源利用中心」內，打造全新的核心景點「鸚鵡螺圖書館」，這一舉動展現了企業對永續承諾的深度實踐。



奇幻遊程亮點「鸚鵡螺圖書館的文明探索」

台泥DAKA新推出的「鸚鵡螺圖書館奇幻之旅」是一場精心策劃的深度體驗。這座「圖書館」並非傳統定義中用來借閱書籍的場所，而是將文明探索、產業永續、在地風土與生態教育巧妙交織的體驗空間。遊程從探索人類的古老智慧起源開始，導覽員帶領旅人穿梭時空，見證東方《孫子兵法》的謀略哲學，以及西方《秦權》所象徵的制度秩序。展廳內運用精湛的水泥復刻工藝，讓旅人能親手觸摸億萬年前的古生物化石，感受《羅塞塔石碑》的文明力量，甚至欣賞到刻在泥板上的人類最早情書。



永續核心「隱身垃圾處理中心的KPF絕美建築」

「鸚鵡螺圖書館」的所在地「台泥DAKA再生資源利用中心」，本身就是這趟旅程的核心。這是全台首座採用水泥窯高溫協同氣化爐技術，共同處理生活垃圾的示範場域。至今，該中心已協助花蓮處理超過8.2萬噸的生活垃圾，減少了逾4.3萬噸的碳排放，並避免了約4千噸掩埋產生的甲烷，有效緩解了花蓮的垃圾與環境壓力。值得一提的是，參觀者在這棟建築中幾乎聞不到異味，全賴台灣最先進的垃圾處理技術，相關環境數據更在DAKA園區內24小時公開透明。這棟建築更是由美國紐約知名KPF建築師事務所操刀設計，曾榮獲2021年國際A&D設計大獎，其6樓戶外平台蜿蜒而下的長梯，更成為拍攝「絕美婚紗美照」的熱門取景點。



攜手雲朗「品山海餐廳演繹花蓮在地風土」

一趟完整的深度旅遊，絕對少不了美食的點綴。台泥DAKA此次特別邀請「雲朗觀光外燴團隊」進駐「品山海」餐廳，為旅客打造能遠眺太平洋海景的花蓮風土饗宴。餐廳堅持從土地到餐桌的理念，每季與在地小農團隊合作，將最新鮮的當季食材化為佳餚。11月起的午餐菜單，便融入了時令野菜與「花樂發畜牧場」的雞蛋，製成精緻的野菜玉子燒。主食則選用香Q的「吉安米」，結合七星柴魚或毛豆製成風味飯糰，細膩呈現花蓮的海陸特色。針對午後的遊程，則準備了花蓮復興Dipit部落的甜洛藜百香花茶，搭配太魯閣族青年創立的拉百輕食坊「馬告一口小漢堡」，讓旅人在山海之間，享受最貼近後山的悠然時光。



生態秘境「比恐龍更古老的百蕨園」

遊程的最終站，將帶領旅人登上建築物的最高樓層，進入一片彷彿遺世獨立的綠色秘境「百蕨園」。這片蕨類花園是由被譽為全球最重要植物保種中心之一的「辜嚴倬雲植物保種中心」團隊親手規劃打造。園區內匯集了近百種來自世界各地的珍稀蕨類植物，其中更包含了瀕臨絕種的伊藤氏原始觀音座蓮蕨及梅山口鐵線蕨。這些古老的蕨類是比恐龍更早出現在地球上的「活化石」，它們在數億年的演化中默默守護著生態平衡，也具體展現了台泥對於永續環境與生物多樣性的堅定承諾。



成為溫暖旅人「支持花蓮觀光永續重生」

「鸚鵡螺圖書館的奇幻之旅」深度遊程目前已開放線上預約。台泥DAKA期望透過這場結合文明、工業、美食與生態的旅程，邀請大眾以實際行動支持花蓮觀光。為鼓勵遊客到訪，凡報名11月份遊程體驗的旅客，皆可額外獲得一份精緻小巧的水泥貓頭鷹公仔，為這趟溫暖的花蓮深度旅遊留下美好紀念。



台泥DAKA「鸚鵡螺圖書館奇幻之旅」

活動時間：2025年11月起正式開放預約

活動內容：

全新推出的深度導覽遊程，以「文明×自然×永續」為主軸，結合「鸚鵡螺圖書館」文化展覽、「再生資源利用中心」環保教育導覽、「品山海」花蓮風土饗宴與「百蕨園」生態體驗，邀旅人化身「溫暖旅人」，見證花蓮的永續重生之路。

官方網站報名預約：https://www.tccdaka.com/tw/bookingPlanRRRC.html

凡11月報名體驗者，即可獲贈限量「水泥貓頭鷹公仔」乙份。

