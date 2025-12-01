探訪台南復古工業風旅宿新地標！捷絲旅台南虎山館攜手十鼓文創園區打造古埃及魔幻場景。

普發1萬元旅遊熱潮掀起，臺南掀沉浸式體驗住宿新潮。捷絲旅台南虎山館推出三天兩夜專案，含十鼓園區門票與早餐，打造富魔幻氛圍旅程。

在台灣南部的旅遊版圖中，台南始終以其深厚的文化底蘊與不斷創新的觀光體驗吸引著無數旅人，近期更有一處結合了懷舊糖廠歷史與現代工業美學的旅宿空間成為熱門話題，這就是甫從眾多競爭者中脫穎而出、榮獲旅遊平台票選為設計感旅店大獎的捷絲旅台南虎山館。該飯店不僅在空間設計上展現獨到的品味，近期更搭上全民普發一萬元旅遊加碼的熱潮，宣布與鄰近的十鼓文創園區展開深度合作，推出結合住宿與全新沉浸式藝術體驗的套裝行程，讓旅客在享受高品質住宿的同時，也能輕鬆走入一場穿越時空的魔幻旅程。



▲捷絲旅台南虎山館以獨具糖廠意象的復古工業美學勇奪旅遊平台票選「設計感旅店大獎」

▲捷絲旅台南虎山館「十鼓響．旅心動」住房專案讓旅客體驗十鼓文創園區魔幻旅程





融合糖廠美學與工業風的設計感旅店

捷絲旅台南虎山館之所以能在旅宿大賞中擊敗五百家競爭對手，關鍵在於其獨特的地理位置與設計語彙。飯店緊鄰著歷史悠久的糖廠區域，設計團隊巧妙地將糖廠的意象融入建築細節之中，利用復古的工業元素堆疊出充滿故事性的空間氛圍。步入大廳，旅客隨即被挑高的空間與具備年代感的裝飾所包圍，這種新舊交融的視覺衝擊，深受喜愛攝影與社群分享的年輕族群青睞。值得一提的是，飯店內的鼓城家庭套房擁有廣達14坪的舒適空間，部分房型的落地窗外，更可直接遠眺優雅壯麗的奇美博物館，讓入住的旅客彷彿置身於歐洲莊園般的景致之中，享受台南特有的慢活步調。



▲捷絲旅台南虎山館為讓普發萬元的民眾也能輕鬆入住最受網美喜愛的鼓城家庭套房，推出三天兩夜加贈十鼓園區門票的超值專案。





入住即贈十鼓文創園區門票與沉浸式體驗

為了讓旅客能更深入體驗在地的文化魅力，捷絲旅台南虎山館特別規劃了名為「十鼓響．旅心動」的三天兩夜住房專案，即日起至2026年1月22日止，旅客只需預訂此專案，不僅能以每晚5000元起的優惠價格入住深受網美喜愛的鼓城家庭套房，更能直接獲得十鼓文創園區的門票。這座距離飯店步行僅需一分鐘的園區，早已是台南著名的文化地標，入住旅客憑票即可入園欣賞曾入圍美國葛萊美獎、獨立音樂獎以及台灣金曲獎肯定的十鼓擊樂團定目劇演出，在震撼人心的鼓聲中感受藝術的純粹力量。



▲捷絲旅台南虎山館距離十鼓文創園區步行一分鐘，憑票入園可欣賞入圍美國葛萊美獎、獨立音樂獎與台灣金曲獎肯定的十鼓擊樂團定目劇演出。





獸骨祭壇神秘登場打造古埃及魔幻場景

此次合作的最大亮點，莫過於十鼓文創園區全新打造的獸骨祭壇沉浸式創意劇場。這項設施大膽地結合了古埃及的祭祀意象與遠古翼獸的傳說創作，營造出一種既神秘又莊嚴的奇幻聖域氛圍。當旅客踏入這個場域，彷彿瞬間穿越至千年前的異域時空，透過精心設計的燈光與場景佈置，體驗一場前所未有的視覺與心靈震撼。除了靜態的觀賞，園區內亦設有煙囪滑梯、天堂上的鞦韆以及糖晶落體等多項結合工業遺址的極限冒險設施，讓喜愛挑戰自我的旅人也能在此找到釋放熱情的舞台。



▲捷絲旅台南虎山館專案贈票可體驗十鼓文創園區全新打造的「獸骨祭壇」沉浸式創意劇場





專案加碼親子旅遊優惠與高鐵聯票折扣

考量到家庭旅遊的需求，捷絲旅台南虎山館在此次專案中展現了十足的誠意。若是平日入住，飯店將額外招待一位12歲以下的兒童免費入住並享用翌日自助式早餐，這對於帶著孩子出遊的父母而言無疑是一大福音，此外飯店也提供了高鐵聯票的加購優惠，旅客訂房同時加購高鐵車票即可享有最低78折起的折扣，大幅降低了長途旅行的交通成本。為了慶祝榮獲設計大獎，全館旅客在入住期間若於館內拍照打卡並分享至個人社群，還能參加名為旅人視角的住宿券抽獎活動，讓這趟充滿設計美學與魔幻體驗的台南之旅，留下更多值得珍藏的美好回憶。



▲捷絲旅台南虎山館鼓城家庭套房部分面向可遠眺優雅壯麗的奇美博物館。





普發一萬「十鼓響．旅心動」三天兩夜住房專案

活動時間：即日起至2026年1月22日

活動內容：

・三天兩夜每房1萬元起，二人同行每晚僅5,000元起

・含翌日自助早餐2客

・每房贈十鼓文創園區門票2張，可體驗「獸骨祭壇」沉浸式劇場

・平日加贈12歲以下兒童1位免費入住含早餐

・訂房加購高鐵聯票享78折起優惠

・入住拍照打卡公開分享至個人社群，可參加「旅人視角」住宿券抽獎活動

捷絲旅台南虎山館

地址：臺南市仁德區文華路二段300號

官網：https://www.justsleephotels.com

訂房專線：（06）266 2218 分機8322 或（06）390 8088 分機3141

