一張圖嚇爆網友！鳳凰颱風北轉登陸台灣、這5縣市暴風圈侵襲率達90％。

今年第26號颱風「鳳凰」目前正逐步接近 ，中央氣象署在114年11月9日13時發布最新動態分析 。鳳凰颱風在11月9日上午8時位於鵝鑾鼻南南東方約940公里的海面上 ，目前強度已達中度颱風上限 。氣象署預估，由於所處環境有利發展，颱風強度有稍增強為強烈颱風，且暴風圈略為擴大的趨勢 。



▲鳳凰颱風最新路徑曝光！5縣市暴風圈侵襲率達90％預測週三登陸





鳳凰颱風最新路徑預測「北轉角度仍不確定」

根據氣象署觀測，鳳凰颱風預計9日至10日清晨將朝西北西方向，逐漸通過呂宋島 ，颱風強度將受到地形破壞而減弱 。然而，關鍵的影響在後續發展，颱風預計在11日北轉，並於12日至13日接近並通過臺灣 。但氣象署也指出，根據系集模式預測圖顯示，鳳凰進入南海後（11日後），其北轉的角度以及北上的路徑仍然存在不確定性 。

颱風強度變化分析「接近台灣恐降為輕颱」

值得注意的是，鳳凰颱風在北上過程中，所處的環境並不利於其發展 。因此氣象署預估，颱風強度將會再度減弱 。在接近臺灣期間的強度，將以輕度颱風至中度颱風的下限為主 ，並且預估在13日將再進一步減弱為熱帶性低氣壓 。

颱風警報發布時機「最快10日下半天發海警」

綜合目前的路徑與強度研判，中央氣象署預估，可能於10日下半天發布海上颱風警報 。隨後在11日，也有發布陸上颱風警報的機率 。不過，氣象署也強調，實際的發布時間，仍需視颱風的暴風半徑及路徑變化而定 ，提醒民眾應隨時注意氣象署發布的最新資訊 。

颱風豪雨預警「10日11日雨勢最猛烈」

受到颱風外圍環流及東北季風的雙重影響，天氣將有劇烈變化 。9日下午起，因東北季風增強，基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區將轉為局部短暫陣雨 。10日、11日將是雨勢最為明顯的時段 ，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島雨勢將顯著轉強 ，有大雨或豪雨發生的機率 ，特別是宜蘭、花蓮及大臺北地區，不排除有局部豪雨等級以上降雨的機率 。

颱風影響範圍「12日13日全台有雨」

隨著颱風在12日、13日接近臺灣，影響範圍將擴大 。12日中南部、花蓮及臺東地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率 ，北部、宜蘭地區及澎湖、金門、馬祖也有短暫陣雨 。13日隨著颱風強度減弱或遠離，雨勢才會逐漸趨緩 。氣象署表示，模式預測仍持續調整中，將密切觀察並更新預測 。

嚴防強陣風與長浪「沿海浪高恐達5米」

除了豪雨，強風和長浪也必須嚴加戒備。9日起臺南以北、臺東沿海空曠地區及恆春半島、各離島易有8至10級強陣風 。10日至12日再加上颱風及其外圍環流影響，風力將進一步增強 ，各沿海空曠地區及離島將有局部9至12級強陣風 。此外，9日至13日多處沿海易有長浪 ，颱風影響期間各沿海浪高將達3米以上 ，南部、恆春半島、東南部及澎湖沿海更有機會出現5米以上浪高 。11日南部適逢大潮，沿海低窪區域漲潮期間請注意海水倒灌或局部淹水情形 。

鳳凰颱風重點提示

颱風最新動態：鳳凰颱風已通過呂宋島，強度減弱但重新整合後北轉，朝台灣中南部登陸。

登陸時間：預估在11月12日（三）晚間登陸台灣中南部，並於夜間穿越本島。

登陸地區：目前氣象署推估落點在嘉義至高雄之間，屬輕至中度颱風等級。

暴風圈影響時間：11月11日（一）晚間起至13日（三）為風雨最劇烈階段。

侵襲機率最高縣市：雲林、嘉義、台南、高雄侵襲率超過90%，台中、花東約80%以上。

北部地區天氣轉變：北部、宜花今起受東北季風與外圍環流影響，雨勢明顯轉強。

停班停課潛勢區：花蓮、台東、台中以南縣市最有機會停班停課，北部仍需觀察颱風減弱情形。

風雨等級預測：中南部及花東沿海將出現9至12級強陣風與豪雨，山區須防土石流。

颱風後續天氣：鳳凰遠離後將有東北季風接力報到，北部東部週末轉為濕冷天氣。

民眾防颱提醒：儘早備好防颱物資、清理排水溝與陽台雜物，避免前往海邊觀浪。

