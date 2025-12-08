大全聯青埔店要開了！壽司郎領軍15間人氣美食，連藥妝、玩具店也能一次逛。

青埔週末又有新去處！IKEA大全聯12/10試營運，從美食街鍋物咖哩到手搖甜點一次滿足，想逛街、補貨、吃飯的中壢人衝。

大全聯青埔店要開了！中壢青埔人都在期待的「大全聯」，終於有新進度，預計在12月16日正式登場，並於12月10日搶先試營運。地點就位在IKEA大樓B1，就連一樓也引進多加人氣美食餐廳，讓大家以後逛完IKEA家具不再只有肉丸子吃，直接搭配全新美食街一路吃到飽。這次集合超過25間餐飲與生活風格品牌，從咖啡、鍋物到藥妝、玩具店通通到位，讓青埔人多了一處好逛又好吃的新據點。開幕時間、進駐品牌、人氣餐廳一次匯整，想安排週末行程的人絕對要先收入口袋。



▲大全聯青埔店即將在12/10試營運、12/16開幕，圖為大全聯資料圖非現場照。

▲大全聯青埔店引進15間人氣美食餐廳，有壽司、港點、火鍋等選擇。

大全聯青埔店刷新青埔美食地圖！15家餐飲迴轉壽司、火鍋、港點全都有

這回大全聯青埔店美食街陣容可說是青埔近期最強，懶人也能直接從早吃到晚。包括日本第一平價迴轉壽司「壽司郎」、日式經典咖哩「CoCo壹番屋」、台灣平價咖啡「路易莎」、人氣冰淇淋「莫凡彼Café」等人氣品牌都能一次找到；想吃熱呼呼的鍋物有「二旭鍋火鍋」，下午嘴饞則能靠「小木屋鬆餅」療癒。還有和民手作廚房、品川蘭牛肉麵、繼光香香雞、港點大師、饗燒鐵板燒、燒肉來一喀、北村豆腐家、福勝亭等選項，外食族根本無需煩惱。喜歡手搖的人則可直奔蔦日子。無論是誰都能在這裡找到喜歡吃的。



▲壽司郎插旗大全聯青埔店。









青埔生活機能升級！大全聯引進藥妝、玩具、運動鞋一站式逛

除了美食夠吸睛，非餐飲品牌也讓生活機能直接拉滿。大全聯本體坐鎮B1，日常補貨超方便，更有全新「代客分切肉品」服務，無論是想要剁塊、切片、切丁或是絞肉都可以幫你完成，就如同在菜市場般的親切；想買鞋有ABC Mart，3C用品則由三井3C支援。親子族群最關心的玩具e哥、老虎歡樂世界，逛街途中小孩放電沒煩惱。想換眼鏡有JINS日系眼鏡，肌肉痠痛也能順路在輝葉按摩椅試試看。最後再到QB House剪髮或松本清藥妝店補貨，逛街動線一次完成。青埔從吃、喝、玩、買到美妝保養，一站式通通搞定。



▲大全聯青埔店提供全新代客分切肉服務。











大全聯青埔店

地址：桃園市中壢區高鐵站前東路一段1號B1

開幕時間：

12月10日試營運

12月16日正式開幕



大全聯青埔店 樓層分佈

1F 美食街

2F~5F IKEA

B1 大全聯



大全聯青埔店 美食餐廳推薦

壽司郎、CoCo壹番屋咖哩、路易莎咖啡、莫凡彼Café 、民手作廚房、品川蘭牛肉麵、二旭鍋火鍋、小木屋鬆餅、繼光香香雞、蔦日子、福勝亭、饗燒鐵板燒 、燒肉來一喀、北村豆腐家、港點大師



大全聯青埔店 逛街推薦

大全聯、ABC-Mart、三井3C、玩具e哥、JINS日系眼鏡、老虎歡樂世界、輝葉按摩椅、GIORDANO、QB House剪髮、松本清藥妝店



等大全聯青埔店開幕前，先來吃這些新開店！

更多大全聯青埔店美食餐廳：

▲大全聯青埔店美食推薦清單也有福勝亭。

