雙連站旋轉烤雞推薦！gros bec 法式烤雞新開，脆皮噴汁烤雞有一人份。

雙連美食再加一！法國主廚打造的gros bec法式烤雞新店試營運，主打12小時醃漬、1.5小時慢烤的金黃法式烤雞，連烤蔬菜也讓人驚艷。

雙連站新開一間法式烤雞，旋轉烤雞盧超酷！離捷運雙連站步行不到3分鐘的地方，有一間「gros bec法式烤雞專門」於11月中旬試營運，由來自法國、在巴黎餐廳磨練多年的主廚坐鎮，將歐洲週末市集常見的法式烤雞搬到台北街邊，店內用獨門香料配方醃製、每日新鮮現烤的法式烤雞，從一人份到全雞3種份量選擇，就算一個人也可以輕鬆享用來自法國最正宗的烤雞。



▲gros bec 法式烤雞建議直接點整隻烤雞，享受手扒雞的快感。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲雙連站新開店「gros bec 法式烤雞」，以法式特色旋轉烤爐慢烤而成。(攝影：編輯 鄭雅之)





雙連站美食新推薦！gros bec 法式烤雞登場

原本法國主廚只是來台打工度假，卻因疫情意外停留3年，期間也讓他深深愛上台灣，最後決定留在台灣，並把最熟悉的法式烤雞技法帶進台北街區。gros bec在法文中是一種親暱暱稱，亦是法國主廚兒時母親呼喚的小名，中文意思是「大嘴」，店家希望這份可愛能延伸到料理上。

▲雙連站新開「gros bec 法式烤雞」。(攝影：編輯 鄭雅之)





法式脆皮噴汁烤雞醃製12小時入味！旋轉烤雞爐超吸睛

店裡主打以香草慢火烤出的金黃烤雞，會將迷迭香、百里香與多種獨門配方香料，不只抹在表層，更塞進雞肉與雞皮之間醃製，讓香氣完整融進每一吋肉裡。雞肉會先放入香料中醃上12小時，再用穩定火候花1.5小時慢慢烤熟。吧台旁那排旋轉的烤爐總是最吸睛，一串串烤雞緩慢轉動，油脂在熱度下融化、流淌，包裹住雞皮並滲進肉裡，烤好後外皮金亮酥脆、肉質仍然多汁柔嫩，切開時還會聞到香草混著雞汁的香味。

▲雙連站「gros bec 法式烤雞」香料醃製12小時。(攝影：編輯 鄭雅之)





gros bec 法式烤雞菜單有3種份量選擇！一人也能吃

烤雞的份量設計相當彈性，適合不同用餐情境。想一人獨享的話就點1／4雞，兩人共享可選半隻雞，若是一家人或朋友聚會則能直接來一整隻烤雞最過癮。每份烤雞都附上店家精心準備的烤蔬菜組合，包括烤馬鈴薯、烤紅蘿蔔與焦糖洋蔥，整盤色彩豐富又香氣滿滿。如果是蔬菜控，也能另外加點綜合配菜，一人份是100元，能再多吃幾種烤香味，讓整餐的均衡度更完整。

▲gros bec 法式烤雞建議直接點整隻烤雞，享受手扒雞的快感。(攝影：編輯 鄭雅之) ▲雙連站美食推薦「gros bec 法式烤雞」，每份烤雞都有配烤蔬菜，澳洲馬鈴薯吸滿雞油超過癮。(攝影：編輯 鄭雅之)





gros bec法式烤雞專門

試營運日期．11／15

地址：103臺北市大同區萬全街

電話：02 2557 0778

販售品項：1／4雞、半隻雞、整隻烤雞

每份餐點都附烤馬鈴薯、烤蔬菜、焦糖洋蔥、烤紅蘿蔔

綜合配菜：加點一人份100元





台北美食新開店更多推薦必吃！

