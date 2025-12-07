> 美食 > 雙連站旋轉烤雞推薦！gros bec 法式烤雞新開，脆皮噴汁烤雞有一人份。

雙連站旋轉烤雞推薦！gros bec 法式烤雞新開，脆皮噴汁烤雞有一人份。

tiger Walker 玩樂季台北美食大同區美食雙連站烤雞
2025-12-07 11:00文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

雙連美食再加一！法國主廚打造的gros bec法式烤雞新店試營運，主打12小時醃漬、1.5小時慢烤的金黃法式烤雞，連烤蔬菜也讓人驚艷。

雙連站新開一間法式烤雞，旋轉烤雞盧超酷！離捷運雙連站步行不到3分鐘的地方，有一間「gros bec法式烤雞專門」於11月中旬試營運，由來自法國、在巴黎餐廳磨練多年的主廚坐鎮，將歐洲週末市集常見的法式烤雞搬到台北街邊，店內用獨門香料配方醃製、每日新鮮現烤的法式烤雞，從一人份到全雞3種份量選擇，就算一個人也可以輕鬆享用來自法國最正宗的烤雞。

▲gros bec 法式烤雞建議直接點整隻烤雞，享受手扒雞的快感。(攝影：編輯 鄭雅之)
▲gros bec 法式烤雞建議直接點整隻烤雞，享受手扒雞的快感。(攝影：編輯 鄭雅之)
▲雙連站新開店「gros bec 法式烤雞」，以法式特色旋轉烤爐慢烤而成。
▲雙連站新開店「gros bec 法式烤雞」，以法式特色旋轉烤爐慢烤而成。(攝影：編輯 鄭雅之)

雙連站美食新推薦！gros bec 法式烤雞登場

原本法國主廚只是來台打工度假，卻因疫情意外停留3年，期間也讓他深深愛上台灣，最後決定留在台灣，並把最熟悉的法式烤雞技法帶進台北街區。gros bec在法文中是一種親暱暱稱，亦是法國主廚兒時母親呼喚的小名，中文意思是「大嘴」，店家希望這份可愛能延伸到料理上。

▲雙連站新開「gros bec 法式烤雞」。(攝影：編輯 鄭雅之)
▲雙連站新開「gros bec 法式烤雞」。(攝影：編輯 鄭雅之)

法式脆皮噴汁烤雞醃製12小時入味！旋轉烤雞爐超吸睛

店裡主打以香草慢火烤出的金黃烤雞，會將迷迭香、百里香與多種獨門配方香料，不只抹在表層，更塞進雞肉與雞皮之間醃製，讓香氣完整融進每一吋肉裡。雞肉會先放入香料中醃上12小時，再用穩定火候花1.5小時慢慢烤熟。吧台旁那排旋轉的烤爐總是最吸睛，一串串烤雞緩慢轉動，油脂在熱度下融化、流淌，包裹住雞皮並滲進肉裡，烤好後外皮金亮酥脆、肉質仍然多汁柔嫩，切開時還會聞到香草混著雞汁的香味。

▲雙連站「gros bec 法式烤雞」香料醃製12小時。(攝影：編輯 鄭雅之)
▲雙連站「gros bec 法式烤雞」香料醃製12小時。(攝影：編輯 鄭雅之)

gros bec 法式烤雞菜單有3種份量選擇！一人也能吃

烤雞的份量設計相當彈性，適合不同用餐情境。想一人獨享的話就點1／4雞，兩人共享可選半隻雞，若是一家人或朋友聚會則能直接來一整隻烤雞最過癮。每份烤雞都附上店家精心準備的烤蔬菜組合，包括烤馬鈴薯、烤紅蘿蔔與焦糖洋蔥，整盤色彩豐富又香氣滿滿。如果是蔬菜控，也能另外加點綜合配菜，一人份是100元，能再多吃幾種烤香味，讓整餐的均衡度更完整。

▲gros bec 法式烤雞建議直接點整隻烤雞，享受手扒雞的快感。(攝影：編輯 鄭雅之)
▲gros bec 法式烤雞建議直接點整隻烤雞，享受手扒雞的快感。(攝影：編輯 鄭雅之)
▲雙連站美食推薦「gros bec 法式烤雞」，每份烤雞都有配烤蔬菜，澳洲馬鈴薯吸滿雞油超過癮。(攝影：編輯 鄭雅之)
▲雙連站美食推薦「gros bec 法式烤雞」，每份烤雞都有配烤蔬菜，澳洲馬鈴薯吸滿雞油超過癮。(攝影：編輯 鄭雅之)


gros bec法式烤雞專門

試營運日期．11／15
地址：103臺北市大同區萬全街
電話：02 2557 0778
販售品項：1／4雞、半隻雞、整隻烤雞
每份餐點都附烤馬鈴薯、烤蔬菜、焦糖洋蔥、烤紅蘿蔔
綜合配菜：加點一人份100元

台北美食新開店更多推薦必吃！

推薦閱讀：正宗港式麻辣雞煲「梁香好」新開店！椰子雞湯 沙嗲鴛鴦鍋 避風塘小食，搶攻台北美食必吃清單。

推薦閱讀：三點三 DIM SUM TIME！神級主廚吳滿權坐鎮、手工現做，體驗最道地的港式飲茶文化。

推薦閱讀：台北必逛甜點新據點！德國派對熊軟糖專門店進駐誠品南西，限定35款軟糖夾到飽。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
【食記】台北東區 烤頂鷄OvenMaru 韓式烤雞非油炸 超愛BBQ脆皮烤雞 想吃快訂位
Alina 愛琳娜
【烤頂雞】全台唯一韓式脆皮烤雞你吃過沒？免飛韓國就能吃到道地韓國味！老闆還是韓國人！韓式烤雞使用頂級蒸烤箱來取代油炸，口感一樣保有酥脆多汁～ - 阿華田的美食日記
阿華田
《美食推薦》【桃園】粉烤霸燒烤。桃園平價燒烤串燒火鍋 特推燒烤松阪豬 燒烤豬肋排 招牌脆皮雞翅 黃金軟絲 海鮮火鍋 平價銅板美食 桃園必吃美食推薦(文末贈獎)
sinya
台中南屯烤雞推薦《暗巷烤雞》每小時限量出爐 1.7KG 蒜香多汁手扒雞，黑胡椒豬肋排搭上脆麵鹹甜開胃
linda カフェ巡リ
【大仁哥烤雞】宜蘭必吃烤雞名店！菜單價位、人氣餐點一次看～甘蔗燻烤香氣爆棚，金黃脆皮鮮嫩多汁太誘人！
紫色微笑
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊