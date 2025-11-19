三點三 DIM SUM TIME！神級主廚吳滿權坐鎮、手工現做，體驗最道地的港式飲茶文化。

台北極具話題性的港式飲茶新品牌「三點三 DIM SUM TIME」正式開幕，由吳滿權主廚每日手工現做，多款港點與調飲掀起飲茶新風潮。

台北飲茶文化迎來全新篇章。「三點三 DIM SUM TIME」由米其林一星餐廳 T+T 團隊打造，於松山區敦化北路巷弄正式開幕，在城市快節奏之間，以手工現做港點為起點，重新詮釋香港人午後飲茶的生活感。「三點三」取自午後 3 點 15 分的時間，代表「夠鐘食 Tea」的文化節奏，是香港人熟悉的悠閒象徵。品牌希望在忙碌的台北生活中，創造能停下腳步的味覺時刻，無論是平日午茶、下班放鬆，或週末家庭聚餐，都能在點心與茶飲之間找到屬於自己的片刻。

港點如何成為城市節奏的一部分？飲茶文化生活化，從午到晚皆適合

香港飲茶文化歷史悠久，不僅是進食，更是一種生活步調的延續。「三點三 DIM SUM TIME」並未將港點侷限於正餐，而是延伸為全天候貼近生活的選項。客人可於中午享用蒸籠點心與咖啡或茶飲，下午時段以蛋撻佐奶茶作為短暫休息，下班後則能搭配 unDer lab 特調小酌，甚至在晚餐時以撈麵或燉湯享受更具飽足感的風味。這種從蒸點到飲品的完整架構，讓港式飲茶文化擺脫傳統茶樓印象，成為台北人日常節奏的一部分。品牌以「現做現食」作為基礎，每籠點心皆象徵「一籠一世界」，不只是味覺記憶，更是餐桌上凝縮文化交流的方式。

主廚吳滿權 30 年點心功力，以節制與平衡詮釋正統風味

吳滿權師傅自 14 歲入行，在香港餐飲界自基層學起，從腸粉製作、蒸籠掌握到煎炸包餡，逐步累積紮實底蘊。其後曾於香港利苑集團與澳門頂級粵菜館任職，專注鑽研點心火候與酥皮結構，擅長在傳統與創新之間取得平衡。他認為「港點的精髓在於節制」，皮需薄而不破、餡要鮮卻不膩、香氣濃但不遮味，因此堅持每日現做、不使用冷凍保存，特定食材甚至自香港訂製來台。吳師傅強調「點心不是一次性料理，而是層層工序的累積」，因此在團隊培訓中亦要求摺痕一致、餡料分布均衡、蒸製時間分秒不差，讓每一籠端上桌時都能呈現港式技藝的核心精神。





蒸點代表作！從浮金蝦餃到松露竹菌香餃，細膩工序層層堆疊

港點蒸點中最具指標性的蝦餃，於「三點三」採十三摺傳統手工技法，外皮薄透如蟬翼卻不破，在 100℃ 蒸氣中掌握約 4 分鐘即可呈現半晶透感。餡料選用白蝦搭配竹筍丁，佐以少量豬油調和，使鮮味濃而不膩。松露竹菌香餃則以素食思維切入，將木耳與貢菜先以熱油引出香氣，再掌握水分避免蒸製後出水過多，吃來清爽卻層次立體。海隨陸行燒賣則改以雞胸肉取代傳統豬後腿，輕盈但口感緊實，搭配蝦仁與香菇丁，蒸熟後多汁而不鬆散。香蒸鳳爪則是港式飲茶經典，先以油炸製成虎皮，再滷製入味，最後加入蠔油與豆豉蒸製而成，骨肉易分、膠質滑潤，鹹香不掩本味。





傳統與創新交融！紅米脆皮腸粉與雪山包呈現文化演繹

腸粉一直是港點中技術最要求的一道，吳師傅先製作米網皮進行油炸，確保內層酥脆，再以紅麴與粘米粉調製蒸皮，蒸至淡紅微透，外滑內脆。餡料使用鮮蝦、筍丁與韭黃，層次分明。雪山包則融合中式叉燒與西式酥皮工法，以香甜梅花肉叉燒為餡，搭配山楂與洋蔥提味，麵皮經雙次發酵後表層擠上酥油烘烤，外層金黃酥脆、內餡柔軟黏潤，呈現鹹甜交融的層次感，亦是社群討論度極高的必點品項。

麵飯與燉湯！從口感到火候皆講究，展現餐桌延展性

「港式咖哩雙寶撈粗麵」選自香港麵廠訂製麵體，搭配牛腩與牛筋以獨門滷水慢煮，咖哩醬體厚實卻無油膩感。盤面不積水是撈麵評斷標準之一，因此醬汁需能完整附著於麵條。時令燉湯則採密封燉煮 4 小時，完全不開蓋以保留香氣與湯體清澈，選用土雞腿、姫松茸與竹笙，呈現鮮香乾淨且富層次的口感，是許多常客晚間首選。

茶飲與限定調飲 與 unDer lab 合作延伸味覺邊界

港式餐廳中不可或缺的香滑奶茶，以多款茶葉混煮後布袋濾茶，茶香厚實、奶味圓潤；咸檸檬雪碧以鹽漬檸檬提味，酸鹹交織。此次亦與亞洲五十大酒吧之一「unDer lab」合作，推出多多烏龍、楊枝甘露調酒及涼茶靚仔等特調，以台灣手搖飲概念延伸港式風味，在經典與創新之間建立味覺對話。

三點三 DIM SUM TIME 正宗港點專門店

即日起正式營運 午間 12:00–15:00 晚間 17:30–21:30 每週一、週二公休（特別節日另行公告）

每日手工現做港式點心，包含蝦餃、燒賣、雪山包、紅米腸粉、咖哩撈麵、時令燉湯、手工蛋撻及港式飲品。並與 unDer lab 合作打造限定特調。提供午間、晚間用餐服務，主廚吳滿權坐鎮掌工。

地址：台北市松山區敦化北路165巷3號

電話：02-2717-0198

線上訂位：https://inline.app/booking/dimsumtime33

若你也好奇為什麼港點能在台北重新被喜歡，可以接著看延伸介紹內容

