台中港點吃到飽買一送一！港佬大70款港點吃到飽，買一送一360元吃。

台中港點吃到飽加一！港佬大主打70道港點無限續，660元就能有港點吃到飽，開幕還祭出買一送一優惠。

台中港點吃到飽只要660元就有！台中最近又多了一間讓人想直接訂位衝吃到飽的港點店「港佬大」，主打超過70款道地港味，用660元一路從蒸籠港點吃到甜點，根本是港點控的天堂。試營運期間預約瞬間秒殺，店家再祭出開幕首三日祭出「兩人同行一人免費」的超狂優惠。開幕超下殺優惠將於11/21~11/23燈場，等於平均每人只要360＋10％起就能享有港點吃到飽，成為台中人近期最常被問「要不要一起去排隊」的餐廳之一。



▲台中港點吃到飽新開店「港佬大」，主打超過70款道地港式料理，開幕買一送一。

▲台中全新開幕的港點吃到飽「港佬大」的菜單70道無限吃。





台中港點吃到飽新開店 「港佬大」 ！ 必吃 推薦

台中全新開幕的港點吃到飽「港佬大」的菜單完全走「看到會猶豫三秒該先吃哪個」的豐富路線，其中最被老饕點名的就是香到不行的「酥皮叉燒酥」，千層酥皮咬下去直接鬆掉，甜鹹交織超療癒。另外「大戶鮑魚燒賣」也很有霸氣，小小一顆燒賣給你整隻鮑魚坐在頂端，再跟著豬腿餡的鮮甜一起爆開。喜歡創意港式的話，「大佬包」絕對要收，咖哩味濃得很有存在感，還能吃到干貝的鮮香。



▲港佬大必吃推薦「酥皮叉燒酥」，千層酥皮咬下去直接鬆掉，內餡甜鹹交織超療癒。





港佬大港點吃到飽 價位！最便宜660元就有

港點控、吃到飽控一定最想知道港佬大的怎麼計價，港佬大平日價位為660元＋10％，週末與國定假日為720元＋10％；開幕活動三日買一送一，所以等於每人360＋10％起就能吃到飽。活動期間不接受線上訂位，一律現場排隊領號碼牌，若首輪額滿還能在現場候補下一輪，建議想吃的人提早到。兒童與長者優惠也很貼心，101至140公分兒童半價、81至100公分為120元、80公分以下免費，65歲以上長者則享85折，是很適合全家一起來吃的港點吃到飽選擇。



▲創意港式「大佬包」咖哩味、干貝混搭超涮嘴。











台中港點吃到飽 港佬大港式飲茶百匯

電話：04-24375599

地址：台中市北屯區敦富路365號







港佬大港式飲茶百匯 開幕優惠

開幕限定優惠：11／21、11／22、11／23 三天「兩人同行一人免費」

注意事項：

1、活動期間一律採現場排隊，不接受線上訂位

2、入場方式為現場領取號碼牌，首輪額滿後可於現場候補下一輪

3、活動恕不與其他優惠、折扣、餐券併用





港佬大 港式飲茶百匯價錢

平日午、晚餐價格：660＋10％

週末及國定假日價格：720＋10％

兒童優惠：101～140公分五折、81～100公分120元、80公分以下免費

長者優惠：65歲以上憑證件可享85折





