北海道必吃SOUP CURRY KING來台灣！限定櫻桃鴨胸湯咖哩，5種辣度台中開吃。

SOUP CURRY KING海外首店11/14插旗台中，打造升級版PLUS門市，還有台灣限定咖哩必吃！

北海道必吃湯咖哩SOUP CURRY KING來台灣了，以升級版「PLUS門市」的規格插旗台中。這次SOUP CURRY KING由雞爪凍名店上和園滷味第三代引進台灣，使用豚骨、雞骨雙重湯底，搭配標配10種蔬菜、5種辣度，讓粉絲們不用飛出國，也能吃到道地北海道湯咖哩。



▲北海道超人氣SOUP CURRY KING，升級版PLUS台灣正式開幕。（攝影：張人尹）



▲台中店海外首店登台，平價輕奢美學詮釋湯咖哩新境界。（攝影：張人尹）

SOUP CURRY KING PLUS 打造升級版門市

這次SOUP CURRY KING 台灣店以升級版「PLUS」規格設計，從空間設計到擺盤視覺全面升級，營造出溫潤、沉穩的日式文青風。在設備及用具上則是低調奢華，廚房使用IH 電力爐具、還有頂級兒童座椅，就連洗手間都有奢華享受，適合粉絲們家庭聚餐一起開吃。



▲SOUP CURRY KING經典軟嫩雞腿湯咖哩，現燉至骨肉分離。（攝影：張人尹）

SOUP CURRY KING經典主餐 10種時蔬豐盛標配

SOUP CURRY KING主打使用「W Soup」雙重湯底技法，結合豚骨與雞骨湯底打造和風高湯，而湯咖哩的靈魂不只在湯，更在滿滿的配料。台灣版直接提供10種時蔬作為標配，依季節挑選當令食材，吃得到馬鈴薯、紅蘿蔔、花椰菜、栗子南瓜、青椒、玉米筍、鴻禧菇及水煮蛋等豐盛食材。



▲SOUP CURRY KING海外首店11/14插旗台中，推升級版「PLUS」門市。（攝影：張人尹）

SOUP CURRY KING限定新品 台灣限定櫻桃鴨胸

SOUP CURRY KING 這次在台灣不只提供經典招牌「軟嫩雞腿湯咖哩、日式角煮湯咖哩」等人氣品項，還有台灣限定新品「櫻桃鴨胸湯咖哩」嚴選櫻桃鴨胸肉慢火燉煮，還有另一款「牛肉壽喜燒湯咖哩」融合了壽喜燒的甘醇鹹香與湯咖哩的辛香。辣度的部分提供1號到5號辣度選擇，推薦第一次吃可以從2號小辣開始挑戰。



▲SOUP CURRY KING推台灣限定櫻桃鴨胸，低溫熟成鎖住肉汁。（攝影：張人尹）



▲SOUP CURRY KING推初六款湯咖哩選擇，搭配5種辣度（攝影：張人尹）





SOUP CURRY KING甜點飲品 聯名冰品與帆布袋

為了復刻北海道原汁原味，SOUP CURRY KING 引進日本店必喝「拉昔 Lassi」優格飲系列，酸甜乳香能完美解辣又解膩。甜點部分除了有咖哩飯絕配「日式布丁、北海道半熟乳酪蛋糕」之外，開幕期間更攜手台北人氣冰淇淋 Double V，推出限定聯名冰淇淋，包含「柚子檸檬、紅心芭樂」風味Sorbet、以及「北川半兵衛焙茶、伊朗開心果」Gelato，為湯咖哩畫下完美句點。



▲SOUP CURRY KING甜點推出焦糖布丁，還有Double V聯名冰淇淋。（攝影：張人尹）

SOUP CURRY KING台中店門市資訊

開幕日期：2025/11/14(五)

餐廳地址：台中市西區五權路113號1樓

營業時間：11:30-16:00、17:00-20:00（每日數量有限，售完為止)





SOUP CURRY KING台中店必吃推薦

湯咖哩推薦

鎮店招牌-軟嫩雞腿湯咖哩：NT$350

日式角煮湯咖哩：NT$360

牛肉壽喜燒湯咖哩：NT$380

櫻桃鴨胸湯咖哩：NT$390 （台灣限定）

海鮮盛合湯咖哩：NT$420



飲料推薦

原味拉昔、草莓拉昔、葡萄拉昔



甜點推薦

經典品項：日式布丁、北海道半熟乳酪蛋糕，隨套餐不定期更換。

Double V聯名冰淇淋：清爽 Sorbet 系列（柚子檸檬/紅心芭樂）、夢幻 Gelato 系列（北川半兵衛焙茶/伊朗開心果）

