%Arabica台中店登場！快閃店限定九個月，咖啡迷熱烈朝聖。

%Arabica台中也喝得到啦！來自香港、並於日本京都迅速竄紅的精品咖啡品牌「 %Arabica」，目前在全球擁有超過120家分店。繼台北象山與中山兩家門市之後，品牌在台灣的第三家店進駐台中北屯區；「%Arabica台中店」與新建案「永尚謙玥」攜手合作、打造複合式咖啡空間。咖啡館緊鄰接待中心，屬於期間限定快閃店，預計營運九個月，咖啡迷不妨把握時間去喝一杯。

▲%Arabica台中店和建案攜手合作。（攝影：楊婷雅）

▲%Arabica台中店為獨棟純白色建築（攝影：楊婷雅）

咖啡迷瘋朝聖「%Arabica 台中店」

「%Arabica 台中店」位於北屯區南興北路二段與敦富路交叉口，內部和建案接待中心相通。建築延續品牌標誌性的純白極簡風格。自開幕以來，便吸引眾多咖啡迷前來朝聖，足見品牌魅力。據了解，若預約參觀建案，便可享用免費 %Arabica 咖啡，且不需排隊；「%Arabica 台中店」空間不大，主要由吧檯與簡單的階梯座位區組成，採光充足，室內明亮舒適。

▲%Arabica台中店採階梯式座位（攝影：楊婷雅）

「%Arabica 台中店」限時營運，期待未來正式門市

「%Arabica 台中店」提供四種咖啡尺寸：大杯、中杯、小杯以及迷你杯，其中迷你杯主要用於 Espresso。除了多款手沖與義式咖啡外，店內還販售各式咖啡豆，方便咖啡迷帶回家繼續享受 %Arabica 風味；由於台中店為快閃型態，店內暫無販售周邊商品，但品牌表示，未來將尋覓合適地點，規劃開設正式的「%Arabica 台中店」，讓咖啡迷相當期待。

▲%Arabica台中店咖啡師專注於拉花（攝影：楊婷雅）

▲%Arabica熱拿鐵（攝影：楊婷雅）





「%Arabica台中店」資訊

營業時間：11:00～18:00

地址：台中市北屯區敦富路和南興北二路口

