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信義區新百貨來了！隱藏版新百貨「吉祥道」萌系鼠鼠快閃店搶先開幕，助六快閃店、萬秀洗衣店、COFFEE LAW一次朝聖。

2024-03-28 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：萬秀洗衣店 人氣：597
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

信義區隱藏版新百貨，要衝！市政府站走路就能到的新商場「吉祥道」，以純白系網狀建築，讓人走過路過都被吸引目光。其實「吉祥道」是建案的接待中心，但不只用來談生意賣房子，更引進了多間文青小店舖，打造成全新型態的小百貨公司，4/30起正式開幕，進駐品牌包含「萬秀洗衣店、Coffee Law」，以及搶先開幕的「助六的日常」快閃店等近10間品牌，讓人在信義區又多一間好逛。
吉祥道 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
吉祥道 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

吉祥道 進駐品牌：萬秀洗濯實驗室

萬秀洗衣店在台北打造的二代店「萬秀洗濯實驗室」，預計在信義區提供24hr自助洗衣服務，以及上班時段有「傳統洗衣服務、精品類精緻洗衣服務」，除此之外，也能在萬秀洗濯實驗室喝咖啡、喝清酒享受午後時光。3/30起試營運，4/13正式開幕，這間是「萬秀洗濯實驗室」也是萬秀洗衣店孫子不及送給阿嬤的禮物，更值得紀念。

 

吉祥道 進駐品牌：COFFEE LAW

文青咖啡品牌「COFFEE LAW」近期不只插旗超夯景點「0km山物所」，成為全新文青打卡點之外，這次COFFEE LAW也將在3/30起進駐純白系「吉祥道」，成為台北第4間門市。COFFEE LAW主打高品質咖啡、咖啡豆，以及多款質感係咖啡周邊小物，也讓人期待最新「吉祥道」門市是否有限定飲品。
Pinkoi X COFFEE LAW 綠色生活期間限定店 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
 

吉祥道 首波快閃店：助六的日常

除了文青小店舖之外，這次「吉祥道」也有超萌鼠鼠助陣。在商場空間中規劃一處提供「IP快閃店」進駐，使用質感木紋門面、搭配玻璃門窗，打造溫馨復古風格。第一波進駐的快閃店「助六の日常」期間限定店，以療癒插畫風格，同樣擄獲文青們的心。
吉祥道 助六的日常 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
吉祥道 助六的日常 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



在快店中，首推「收納系列」新品小物，包含整體毛茸茸質感的「絨毛置物盒」，簡單拼組、圖案超萌的「手機架」，以及可愛也實用的「絨毛置物袋」通通很有理由入手。外出系列則推薦「飲料提袋、冷水瓶」等實用小物。本次快閃店在3/30起正式開幕，未來也將定期更換全新主題，打造信義區逛街新歡。
吉祥道 助六的日常 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
吉祥道 助六的日常 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

吉祥道 營業資訊

地址：台北市信義區基隆路一段89號
開幕時間：預計2024/03/30起陸續營業
 

萬秀洗濯實驗室 營業資訊

3/30洗衣服務試營運開始
4/03咖啡/清酒服務試營運開始
4/13正式開幕
 

COFFEE LAW吉祥道 營業資訊

預計2024/03/30起開幕
 

助六的日常 期間限定店 營業資訊

快閃期間：2024/3/30-6/16

詳細營業情形依各品牌官方公告為準。

 

 

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