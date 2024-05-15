是咖啡館，也是書店！「喫茶月滿」是文青一定會喜歡的台中咖啡廳，就在距離台中火車站不遠的中山路上，兩層樓的空間為古典的日系喫茶店風格，氛圍寧靜，除了供應咖啡、飲料、甜點之外，也有販售書本以及日本雜貨，喜歡閱讀和日式選物的文青特別適合來度過午後時光。
台中火車站附近咖啡廳選擇多元，然而特別的是「喫茶月滿」為喫茶店結合書店，也因此來訪的客人都會很有默契地輕聲交流、也可看見不少獨自沉浸在書香和咖啡香世界的身影。進入「喫茶月滿」那一刻，便能感受到老派喫茶店的氛圍，最吸睛的正是典雅又懷舊的旋轉樓梯。
二樓空間雖然主要為書店，但也有設置用餐座位，另外也有販賣些許日本選物和文具。要注意的是，只有「喫茶月滿」自家藏書（背面有logo貼紙）可攜至座位閱讀配咖啡，並請維持書本整潔、閱畢後歸位，其它書本則需先結帳才能帶回座位。
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「令苟冰咖啡」將蘋果香氣與咖啡酸度完美平衡，滋味獨特又順口；「季節冰淇淋蘇打」走少女路線，草莓果醬為店家自製，搭配一球香草冰淇淋，草莓酸甜及香草香氣融合得很好；「島嶼布丁」綿密滑順，若偏好甜度高一點的人，推薦和香草冰淇淋一同入口。 值得一提的是，「喫茶月滿」選用人道飼養的動物福利蛋，由細節即可見老闆對於動物生存環境的重視。
喫茶月滿推薦
令苟冰咖啡、季節冰淇淋蘇打、焦糖布丁
喫茶月滿店家資訊
地址：台中市中區中山路123號
電話：04-2222-3454