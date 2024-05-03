開業於1950年，從鐵皮屋小攤販經營到擁有店面、並得到台中米其林必比登推薦的「上海未名酸梅湯麵點」，對台中人來說不只是老字號眷村麵館，更是獲取一日活力來源的台中早餐店。早上七點就開始供應麵食、涼菜及酸梅湯，許多台中人習慣在上班前來吃一碗豬排麵。
豬排麵是「上海未名酸梅湯麵點」的招牌，豬排不裹粉直接下鍋炸，鮮嫩入味。配角酸菜也特別加入老滷汁再炒過，促使湯頭更加香濃，整體口味偏重，建議可以點杯清涼的酸梅湯來解膩；然而在不少老饕心目中，免費又清爽的醃蔥段是比豬排麵更不容錯過的經典！有些客人甚至是為了一解醃蔥段的癮而來「上海未名酸梅湯麵點」，麵食反倒成了配角。
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除了眷村麵食和醃蔥段之外，最令忠實顧客津津樂道的還有第二代老闆娘吉媽坐鎮櫃台、向廚房逐一播報客人餐點的響亮嗓門和節奏感：「排骨擔擔！煮好外帶！」、「12345！5碗牛肉麵！」。這一聽才知道餐點可以客製化處理，有人偏好麵條硬一些，也有熟客強調要黑湯，更有人特別指定肉要油一點。
雖然「上海未名酸梅湯麵點」已由第三代老闆娘胡燕玲接棒，不過偶爾還是可以看見已過古稀之年的吉媽兀自切菜備料、擔任播報員的身影。如果想來品嘗連續四年獲得台中米其林必比登推薦的老眷村麵館、又或是感受「鎮店之寶」吉媽強大的氣勢，務必記得要在早上前來用餐，因為下午一點半後就打烊了。
上海未名酸梅湯推薦必吃
豬排麵、醃蔥段
上海未名酸梅湯麵點
地址：台中市中區市府路69號
電話：04-2225-0377