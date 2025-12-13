吉伊卡哇3間一次看！吉伊卡哇寶寶快閃店 吉伊卡哇X三麗鷗，吉伊卡哇專賣店台北開幕。

吉伊卡哇店連開3間！超萌Chiikawa吉伊卡哇在台灣有超高人氣，每次開吉伊卡哇快閃店、官方推出吉伊卡哇新品都能讓粉絲瘋搶整理券，排隊也要朝聖。這次由0% Taipei預告一系列吉伊卡哇新開店資訊，除了有粉絲們討論度超高的「中山松悅」Chiikawa Taipei吉伊卡哇專賣店，還有吉伊卡哇寶寶快閃店、吉伊卡哇X三麗鷗快閃店陸續登台，粉絲們行事曆通通先排好。



▲hiikawa Taipei吉伊卡哇專賣店12/27起登場，再加碼吉伊卡哇寶寶、吉伊卡哇三麗鷗快閃店登場。圖片來源：Chiikawa SHOP Taipei





Chiikawa Taipei吉伊卡哇專賣店

讓粉絲們敲碗期待的「Chiikawa Taipei」吉伊卡哇專賣店，即將在2025/12/27正式登場，這間專賣店非快閃店，而是以常駐店型登陸台北中山站。Chiikawa Taipei地點就位在粉絲們一直蹲點觀察的台北市中山區長安西路19號。官方也公告開幕限定特典，以及12/27開賣的長耳兔兔新品，讓粉絲們等不及要搶整理券、衝第一波朝聖。





Chiikawa SHOP Taipei 吉伊卡哇專賣店資訊

開幕時間：2025/12/27

地址：台北市中山區長安西路19號

營業時間：12:00-20:00

連結：官網連結



▲台北中山站Chiikawa SHOP Taipei，新品搶先預告。圖片來源：Chiikawa SHOP Taipei

吉伊卡哇Baby快閃店

這次吉伊卡哇也將陸續在台灣推出2大主題快閃店，在12/27與專賣店同步登場的是「Chiikawa Baby」吉伊卡哇寶寶系列快閃店，首次以可愛寶寶造型來台灣與粉絲們見面，超萌吉伊、小八、烏薩奇等角色都換上超萌寶寶造型，在台北華山快閃登場，讓粉絲們母愛大爆發。

Chiikawa Baby POP UP SHOP 華山快閃店資訊

活動期間：2025.12.27(六) – 2026.3.1(日)

活動地點：華山1914文創產業園區 中4A館



▲首次來台的吉伊卡哇寶寶快閃店，預告將在華山登場。圖片來源：0% TAIPEI

吉伊卡哇X三麗鷗快閃店

一推出就話題度滿分的「吉伊卡哇X三麗鷗」系列，這次也即將來台灣快閃，0% Taipei官方釋出預告，在2026年2/6，將在台北舉辦「Chiikawa Sanrio POP UP」吉伊卡哇X三麗鷗快閃店，超可愛三麗鷗造型的吉伊、小八、烏薩奇，也讓粉絲們等不及想拍、想逛。





Chiikawa Sanrio POP UP SHOP 華山快閃店資訊

活動期間：2026/02/06-04/06

活動地點：華山1914文創產業園區 西4館



▲吉伊卡哇三麗鷗快閃店，將在2026年2月登場。圖片來源：0% TAIPEI





Nagano白熊快閃店

同樣是Nagano筆下角色，可愛呆萌的白熊也在即日起於華山推出限定快閃店，除了有耶誕限定新品、再度集結的台灣限定色彩熊，以及琳瑯滿目的各式可愛雜貨與新品小物，都能在華山現場看到、摸到，讓粉絲們通通買起來。







nagano market POP UP SHOP 華山快閃店資訊

活動期間：2025.12.12(五)-2026.2.1(日)

活動地點：華山1914文創產業園區 西4館



▲nagano market POP UP SHOP華山快閃店即日起登場。（攝影：張人尹）



▲nagano market聖誕周邊及新品小物同步開賣。（攝影：張人尹）