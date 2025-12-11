五月天攻佔台中景點！回到那一天巡演期間限定裝置就在台中公園和歌劇院，引發五迷搶拍打卡。

五月天《回到那一天》台中站演唱會期間，台中公園、夏綠地公園及松竹捷運站設置期間限定裝置，五月天歌迷來台中一定要拍照打卡。

五月天粉絲注意！五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會將於2025年12月27日在台中開唱，台中市區同步推出多組 MAYDAYLAND 主題裝置，從台中捷運站、台中公園到國家歌劇院前皆能看見五月天公仔與限定打卡點。近期前往台中旅遊的五迷，除了觀賞五月天演唱會，也不妨趁機走訪台中市區、蒐集期間限定的五月天打卡景點。

▲象徵五月天的「五球」在台中公園登場。（攝影：楊婷雅）

▲臺中國家歌劇院前成五月天粉絲新打卡點。(攝影：楊婷雅）

五月天公仔亮相臺中國家歌劇院前

為增加年底的五月天《回到那一天》演唱會熱度，臺中國家歌劇院前方的夏綠地公園亦設置了ㄧ組五月天公仔，五尊公仔造型可愛、辨識度高，搭配臺中國家劇院作為背景，形成鮮明的城市裝置風景。近期無論是前往臺中國家歌劇院看演出抑或到台中旅遊的歌迷，都可以順道來夏綠地公園和五月天拍照留念。



▲五月天公仔在臺中國家歌劇院前的夏綠地公園。（攝影：楊婷雅）

五球公仔台中公園吸睛登場

五月天歌迷同樣不能錯過的另一個亮點則是台中公園，園區以「五球」為主題，在湖面上設置五顆象徵團員的球形公仔，並各自戴上聖誕帽，迎接即將到來的聖誕節；「五球」特別以湖心亭為背景，呈現具有台中特色的景觀畫面。值得一提的是，夜間「五球」會亮燈，倒映在湖面的光影讓畫面更加迷人，不到一天便已經吸引眾多五月天歌迷前來朝聖。



▲「五球」就在台中公園湖心亭前方湖面上。（攝影：楊婷雅）

看五月天演唱會，順道蒐集五月天打卡景點

除了夏綠地公園和台中公園的五月天裝置藝術之外，台中捷運松竹站也掛上了巨幅五月天海報，搖身一變為五月天主題車站，讓歌迷驚喜不已。對於年底前往台中參加演唱會的五月天歌迷而言，蒐集分布在市區各處的期間限定裝置藝術，不只增添了旅遊趣味性，也能深刻感受台中的人文風貌與五月天魅力，務必把握年底前衝一波拍照打卡。

▲亮燈的「五球」，搭配倒映在湖面的光影讓畫面更加迷人。（攝影：楊婷雅）





台中美食情報

推薦閱讀：台中抹茶控的心頭好！TokuToku‑Matcha Coffee 高質感手刷抹茶咖啡館，如置身京都茶屋。

推薦閱讀：富吉珈琲二店登場！「富喆珈琲Fuji Cafe Roastery」台中日式喫茶風咖啡廳加一，創意特調咖啡喝起來。

推薦閱讀：%Arabica台中店登場！快閃店限定九個月，咖啡迷熱烈朝聖。