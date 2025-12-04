> 美食 > 台中抹茶控的心頭好！TokuToku‑Matcha Coffee 高質感手刷抹茶咖啡館，如置身京都茶屋。

台中老屋咖啡廳「TokuToku‑Matcha & Coffee」主打手刷抹茶與精緻甜點，搭配吧台、榻榻米與小庭院，營造寧靜日式氛圍，抹茶控必訪！

台中抹茶迷的心頭好就是這家！於勤美誠品附近巷弄的「TokuToku-Matcha & Coffee」，進駐於經翻修的老屋之中，主要提供抹茶飲品與手作日式甜點等。自開業以來，一直是抹茶愛好者心中數一數二的台中秘密基地；「TokuToku-Matcha & Coffee」一週僅營業三天（週五至週一），偶有不定時公休日，出發前請先上官方臉書粉專確認。
▲「TokuToku-Matcha & Coffee」是許多抹茶控的心頭好。
▲選擇吧檯座位，可直擊「TokuToku-Matcha & Coffee」老闆手刷抹茶。

台日女孩攜手打造的抹茶咖啡館「TokuToku‑Matcha & Coffee」

「TokuToku‑Matcha & Coffee」保留了老屋的紅磚與木質結構，空間雖小，卻巧妙規劃了吧台、榻榻米座位與小庭院，營造出寧靜又貼近生活的日式氛圍，彷彿置身日本抹茶屋。「TokuToku‑Matcha & Coffee」由一名台灣女生與一名日本女生共同經營，主打抹茶飲品，茶粉來自京都老茶園，由兩人親自挑選帶回台灣。若選擇吧台座位，還能近距離欣賞老闆手刷抹茶、製作甜點的過程。

▲「TokuToku‑Matcha & Coffee」讓人猶如置身日本茶屋。（攝影：楊婷雅）

「TokuToku‑Matcha & Coffee」豐富抹茶飲品和甜點

「TokuToku‑Matcha & Coffee」以抹茶飲品為主，包括手刷抹茶、抹茶拿鐵與抹茶氣泡飲等，其中手刷抹茶可依茶粉等級選擇，不同等級價格略有差異。店內也提供焙茶、煎茶與蕎麥茶等飲品。甜點部分則包括最中餅、抹茶吐司、抹茶司康、抹茶蛋糕捲、抹茶天使圈及抹茶可麗露，並依季節推出限定甜點，如秋季必嚐的栗子蒙布朗，搭配抹茶飲品享用更添風味。

▲抹茶拿鐵與栗子蒙布朗（攝影：楊婷雅）

Г TokuToku-Matcha & Coffees」台中下午茶好去處

無論你是抹茶控，想細細品味京都抹茶的滋味，抑或想找間有質感的台中老屋咖啡廳享受精緻甜點與咖啡，「TokuToku‑Matcha & Coffee」無疑都是值得一訪再訪的好選擇；巷弄裡的日式茶屋氛圍、兩位親切的台日老闆、專業的手刷抹茶帶來的道地風味，以及吧台、榻榻米和小庭院的舒適空間等，都讓人能放慢腳步，享受一段充滿日式風情的台中午後時光。

▲「TokuToku‑Matcha & Coffee」榻榻米座位區。（攝影：楊婷雅）▲「TokuToku‑Matcha & Coffee」戶外庭院座位區。（攝影：楊婷雅）
▲「TokuToku‑Matcha & Coffee」戶外庭院座位區。（攝影：楊婷雅）



「TokuToku-Matcha & Coffee」店家資訊

營業時間：週五～週一13:00～18:00（週二～週四公休）
地址：台中市西區中興四巷13號
備註：以現金交易為主、臨時公休日請參考粉專

