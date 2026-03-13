新北櫻花景點推薦7選！必拍淡水天元宮櫻花、三峽百年茶園櫻花步道，7大新北櫻花景點一次看。

雙北人賞櫻花不只陽明山！雙北人賞櫻花除了去陽明山，在新北也有不少櫻花觀賞景點，每年櫻花季都湧入不少人潮朝聖，窩客島幫你整理新北櫻花景點7選，從超人氣的淡水天元宮櫻花、隱藏版櫻花步道、三峽茶園櫻花，以及打卡必拍的古風櫻花景點，7大新北櫻花景點，快趁櫻花季來拍美照。



▲新北櫻花景點7大推薦！淡水天元宮櫻花 三峽茶園櫻花，隱藏版櫻花步道必拍。



三峽櫻花景點推薦必拍：白雞行修宮、禾煦熊空休閒農場

三峽櫻花景點推薦必去「白雞行修宮」，也被稱為三峽行天宮，是行天宮的分宮，除了有壯觀的廟宇建築，每年櫻花季園區內有多處櫻花盛開，同時也有粉白色的辛夷花，附近還有不少小吃攤販，讓你賞完櫻花吃美食；位在海拔700公尺的「禾煦熊空休閒農場」，百年茶園加上超過1000株櫻花林，以及杉林古棧道，來這裡享受清幽的森林浴最適合，一旁還有景觀咖啡廳可以享用下午茶。





白雞行修宮 位置資訊

地址：新北市三峽區白雞路155號

電話：02-2671-1476

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【新北市三峽區】白雞行修宮花季：辛夷花、櫻花、碧桃花｜有收費停車場





禾煦熊空休閒農場 位置資訊

地址：新北市三峽區竹崙路238號

電話：02-2672-6686

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：一起來悠遊百年歷史的杉林，賞千株美美櫻花林、杉林古棧！一生必訪的絕美秘境



▲三峽櫻花景點推薦必拍！白雞行修宮每年櫻花季園區內有多處櫻花盛開。(攝影：部落客 珍妮佛的花草呢喃，圖片為歷年花況)

▲三峽櫻花景點推薦必拍！禾煦熊空休閒農場百年茶園加上超過1000株櫻花林，新北櫻花必拍景點。(攝影：部落客 Kiwi，圖片為歷年花況)



淡水櫻花景點推薦：天元宮、北投子溪櫻花生態步道

新北櫻花景點首推必去淡水天元宮，每年3月中下旬開滿粉嫩的吉野櫻花，整個櫻花步道超美，還能拍出櫻花與天元宮相襯的打卡照，是櫻花季必去的人氣景點之一；來淡水賞櫻花也要去過隱藏版「北投子溪櫻花生態步道」，靠近輕軌淡金北新站，有著超過3公里長的河岸步道，種有100多株粉色吉野櫻，步道平緩好走是全家出遊的去處，大人小孩都能輕鬆賞櫻花，賞完櫻花也能順路去淡水老街吃美食，來趟淡水一日遊。





天元宮 位置資訊

地址：新北市淡水區北新路三段36號

電話：02-2621-2759

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【新北市淡水區】淡水無極天元宮後山三色櫻盛開





北投子溪櫻花生態步道 位置資訊

地址：新北市淡水區中山北路一段372號旁

電話：02-2622-1020

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：台北賞櫻花走步道「北投子溪櫻花生態步道」，漫步吉野櫻步道，輕軌淡金北新站!



▲新北櫻花景點必拍淡水天元宮！每年3月中下旬將開滿粉嫩的吉野櫻花。(攝影：部落客 珍妮佛的花草呢喃，圖片為歷年花況)

▲淡水櫻花景點推薦！北投子溪櫻花生態步道靠近輕軌淡金北新站，適合全家出遊。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆，圖片為歷年花況)



新北櫻花景點推薦：三生步道、北星真武寶殿、竹林山觀音寺

新北櫻花景點除了淡水櫻花、三峽櫻花，在三芝地區也有「三生步道」，步道全長約2公里，兩旁種植了山櫻花、吉野櫻、八重櫻等約三百株櫻花花海，沿途來能觀賞溪流、石階梯田美景，想避開人潮賞櫻推薦去三芝最高地標的「北星真武寶殿」，除了有空靈的山林步道，寺廟後方也有櫻花步道，階梯不多平緩好走；此外，位在林口的「竹林山觀音寺」不僅有壯觀的庭園造景，園內多株櫻花花海搭配古建築，讓你輕鬆拍出古風櫻花打卡美照。





三生步道 位置資訊

地址：新北市三芝區大坑溪三生步道

電話：0921-162-566

完整介紹由部落客「藍色棉花糖咬蕃茄」於窩客島分享：3月賞櫻花步道如詩如畫三芝區三生步道迎花海 不開車也能賞櫻花 迷人絕景！





北星真武寶殿 位置資訊

地址：新北市三芝區圓山里二坪頂52-3號

電話：02-2636-4439

完整介紹由部落客「阿發的簡單幸福」於窩客島分享：﹝新北市三芝﹞北星真武寶殿 藏很深、人煙少！靜謐優美又空靈的吉野櫻山林步道秘境～ ／粉白雙色花海／三芝櫻花秘境／三芝最高地標





竹林山觀音寺 位置資訊

地址：新北市林口區竹林路325號

電話：02-2601-1412

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【新北市林口區】竹林山觀音寺櫻花季｜竹林山寺公園休閒賞櫻散心



▲新北櫻花景點推薦！竹林山觀音寺庭園造景搭配多株櫻花花海，輕鬆拍出古風櫻花打卡美照。(攝影：部落客 珍妮佛的花草呢喃，圖片為歷年花況)

更多 新北櫻花景點 照片：

▲三峽櫻花景點推薦必拍！禾煦熊空休閒農場百年茶園加上超過1000株櫻花林，新北櫻花必拍景點。(攝影：部落客 Kiwi，圖片為歷年花況)



▲三峽櫻花景點推薦必拍！禾煦熊空休閒農場不只百年茶園櫻花林，也有杉林步道可以踏青。（攝影：部落客 Kiwi ）



▲新北櫻花景點必拍淡水天元宮！每年3月中下旬將開滿粉嫩的吉野櫻花。(攝影：部落客 珍妮佛的花草呢喃，圖片為歷年花況)



