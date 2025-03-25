台北賞櫻花走步道推薦搭輕軌就能輕鬆抵達【北投子溪櫻花生態步道】，原以為台北平地櫻花應該都已經開完了，沒想到北投子溪沿河岸吉野櫻現在盛開，雖然櫻花數量不是那麼密集但在藍天襯托下還是挺美，步道更是平穩輕鬆好走，很適合全家親子同遊。

台北賞櫻花走步道「北投子溪櫻花生態步道」，漫步吉野櫻步道，輕軌淡金北新站!

北投子溪櫻花生態步道地點在淡水區中山北路一段372號旁，輕軌淡金北新站(V05)站步行約3分鐘即可抵達，來這裡賞櫻花走步道還可以順遊淡水老街、紅毛城或是到北投泡溫泉、吃美食，導航直接搜尋”北投子溪櫻花生態步道”。

★大眾運輸:

◎淡海輕軌淡金北新(北投子)站下車

★停車:

◎Times 寶雅淡水中山北路店

■ ADD:新北市淡水區中山北路一段372號旁

北投子溪櫻花生態步道周邊鄰近新市鎮家樂福商圈、國民運動中心和萬坪公園等，步道全長約3.5公里，沿著河岸種植著約百株吉野櫻，搭輕軌就能到真的很方便。

粉紅色的花海真的很浪漫，搭配藍天更是美麗迷人，療癒舒心。

河岸櫻花搭配高樓大廈居然完全無違和感，有點羨慕居住在此的居民了，走幾步路就可以來步道散步賞櫻，很幸福。

很棒的櫻花生態步道，我覺得就算不是櫻花盛開季節也很值得前來，平穩的步道輕鬆好走，還能大口大口呼吸新鮮空氣。

我是2025.03.21前來，櫻花樹上還有許多花苞尚未盛開，這幾天天氣很好，應該很快就開了，台北的朋友想賞櫻花得趕緊把握最後機會了。

步道上還有規劃賞櫻平台，平台內還有流蘇樹盛開，也算是意外的收穫，一此捕捉兩種美麗花兒（白色流蘇與粉色櫻花）美景。

第一次這麼近距離欣賞流蘇花，盛開一片相當美麗。

美麗的花兒是不等人的，尤其櫻花好天氣更是開得快也容易因為天氣變化等因素而掉落，想賞櫻花的要盡早囉。

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