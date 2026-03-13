大直生活感再進化！春大直戶外主廚餐車登場，秋吉串燒與限定和牛漢堡必吃。

台北大直餐飲戰區競爭激烈，春大直透過跨界選品展現獨特生活風格。資深編輯李維唐表示：「當前都會消費趨勢已從單純飲食轉向空間體驗，春大直利用主廚餐車與自然植栽優化戶外廣場，不僅提升了生活層次，更成功在內科商圈中開闢出一處心靈充電所。」

位於台北大直米其林一級戰區的「春大直」，向來以獨到的選品眼光與高品質餐飲享譽都會生活圈 。不僅是精緻食材的實驗場，更是快節奏城市中一處難得的靜謐角落 。自2026年3月13日起，「春大直」正式改變其戶外空間規劃，將質感美食、主廚餐車與週末市集完美融合，為雙北市民、內科上班族及在地居民，構築出一座迷人的都會休憩之所 。



▲流連在春大直，以戶外廣場創作台北都會迷人的休憩之所。 圖／春大直提供；窩客島整理

減法美學打造都會靜謐，百年桂花香氣舒緩身心

「春大直」戶外廣場的設計別具匠心，有別於傳統商業空間的擁擠感，品牌採取「減法設計」保留了大量空地，讓建築與人之間有了喘息的空間 。寬敞的用餐區如小型獨立聚會所般散落在廣場四周，確保了賓客與朋友聚會時的舒適與隱私感 。



此外，廣場捨棄了人工香氛，改以自然植栽點綴，廣場中央挺立著一棵充滿歷史底蘊的「百年桂花樹」，周圍則遍布香草植物 。當微風吹過大直街頭，徐徐清香伴隨而來，能瞬間舒緩緊繃的感官壓力，讓時間彷彿在暖陽與香草氣息中慢了下來 。



▲以減法設計保留大量空間，寬敞的用餐區散落於廣場四周，如同一個個小型獨立區域。 圖／春大直提供；窩客島整理

職人主廚餐車驚豔進駐，秋吉串燒與漢堡世家獨賣現身

本次轉型的亮點在於多台「主廚餐車」的入駐，讓美食跳脫室內框架，展現更具生命力的飲食文化。首先是源自日本福井、傳承超過半世紀的「秋吉・秋AKIYOSHI AKI」 。主廚將昭和時代的職人串燒精神帶入城市夜晚，並推出多道「春大直獨賣」料理 。其中的「土雞三拼」可一次品味Q彈土雞、扎實嫩雞與外酥內飽滿的雞肉丸；「海膽牛菌菇釜飯」則以鮮甜的海膽與溫潤菌菇層層堆疊；此外，厚切多汁的「炸日本和牛三明治」與溫暖的「昆布鹽飯糰」，更是不可錯過的日式饗宴 。



另一大指標品牌則是堅持使用原型肉製作漢堡的「漢堡世家BURGERCIAGA」 。為了呼應「春大直」的輕奢氛圍，品牌特別選用帶有自然酸度的「酸種麵包」作為基底 。限定餐點包括油脂香氣馥郁的「鴨肝漢堡」、帶有炙燒焦香的隱藏版「戰斧牛漢堡」，以及極具視覺震撼的「熔岩起司瀑布牛小排漢堡」，每一口都能感受到大口吃肉的豪邁與純粹風味 。

▲集結人氣餐點的「土雞三拼」一次品嚐土雞、嫩雞與雞肉丸三種不同口感。 圖／春大直提供；窩客島整理 ▲為了呼應春大直的輕奢華質感，推出限定的三款口味：鴨肝漢堡、戰斧牛漢堡、熔岩起司瀑布牛小排漢堡。 圖／春大直提供；窩客島整理

週末微醺時光，角瓶HighBar與選酒市集引領感官饗宴

隨著夜幕降臨，「春大直」也將轉化為微醺迷人的休閒空間。品牌延伸「選品匯」概念規劃「週末市集」，首波活動於2026年3月14日至15日登場 。市集由日本三得利角瓶威士忌領軍，在廣場中心打造吸睛的「角瓶High Bar」 。



除了角瓶，現場更邀集了小後苑、BARD、固德威GOODWELL CHEESE HOUSE、SAKEMARU、韮仰等五家「主廚市場」精選品牌，共同推出市集限定的餐酒組合 。活動期間，消費者憑館內外不限金額的發票或明細，即可至「角瓶High Bar」或任一戶外餐車免費兌換「角瓶Highball」乙杯，在繁星下與美酒、美食相伴，享受屬於都會人的靈魂充電時刻 。

▲春大直邀請日本三得利角瓶威士忌於廣場中心打造「角瓶High Bar」，以美酒配美食，讓品酒愛好者一嚐酒癮。 圖／春大直提供；窩客島整理



春大直戶外空間開幕暨選酒市集

活動時間：

戶外空間開放：2026/3/13（五）正式開始 。

服務時間：週一至週六16:00-24:00；週日14:00-22:00 。

首波選酒市集：2026/3/14（六）至2026/3/15（日） 。

活動內容：

以減法美學打造戶外廣場休憩空間 ，並進駐秋吉串燒新品牌「秋吉・秋AKIYOSHI AKI」 與「漢堡世家BURGERCIAGA」等高端主廚餐車 。

秋吉・秋AKIYOSHI AKI：提供獨賣土雞三拼、海膽牛菌菇釜飯、炸日本和牛三明治與昆布鹽飯糰 。

漢堡世家BURGERCIAGA：主打原型肉與酸種麵包漢堡，提供鴨肝漢堡、戰斧牛漢堡與熔岩起司瀑布牛小排漢堡 。

免費兌換角瓶Highball：即日起憑春大直館內或館外不限消費金額之發票或明細，即可至「角瓶High Bar」或任一戶外餐車免費兌換「角瓶Highball」乙杯 。

週末市集限定餐酒：由小後苑、BARD、固德威、SAKEMARU、韮仰等五家品牌，共同推出市集限定餐酒組合 。

春大直：台北市中山區樂群三路303號

