全聯BRUNO加價購！奶油白小家電「隨行咖啡機、旋鈕藍芽喇叭」大爆紅。

全聯集點再進化！推出日本BRUNO質感家電換購，隨行咖啡機、冷鮮優格機等11款美型好物35折起。編輯 鄭雅之表示：脆上爆紅的邊洗澡、邊聽音樂「BRUNO 旋鈕藍芽喇叭」在全聯也能換購，居家儀式感直接升級。

全聯集點再次強勢推出超有質感的日本 BRUNO 小家電系列，讓大家在忙碌的生活中也能輕鬆擁有滿滿的居家儀式感。這次特別挑選了 11 款兼具美學與機能的日系家電，於今日起只要憑福利卡積分或點數，就能以最低 35 折起的超值價格入手。無論是想在小空間裡變出美味料理，或是追求更有質感的日常細節，這波全聯換購絕對是提升生活品質的最佳時機。

▲質感灰BRUNO多功能電烤盤，配上六格圓形料理盤，全聯集點就能輕鬆帶回家。 ▲全聯換購家電全系列排開，日系美學讓生活質感瞬間升級，點數換起來最划算。





晨間醒腦必備隨行咖啡師與優格神器

對於早晨需要咖啡續命的上班族來說，這次首推的新品「隨行義式咖啡機」絕對是亮點，具備 20bar 高壓萃取技術，無論是在辦公室還是出外露營，都能隨時享用職人等級的香醇咖啡。另外還有針對健康飲食設計的「冷鮮優格機」與「豆漿機」，讓消費者在家就能輕鬆製作新鮮優格或熱騰騰的濃湯。這些新品不僅功能強大且體積輕巧，換購價格更是從市價 49 折起跳，讓預算有限的小資族也能無痛入手。

▲隨行義式咖啡機高壓萃取職人風味，膠囊粉兩用咖啡機，全聯點數換購新品最划算。





迷你電子鍋與經典電烤盤省力上菜

針對租屋族或小家庭的餐飲需求，全聯這次準備了多款「一機多用」的超神隊友。像是「迷你電子鍋」不僅外型精緻，還支援上蒸下煮功能，完全是不想洗一堆鍋碗瓢盆的懶人福音。此外，全球熱銷的「多功能電烤盤」也沒缺席，A4 尺寸放在餐桌上完全不占位，搭配這次換購最划算的「六格圓形料理盤」，可以同時烹飪多種食材，讓做飯變成一種療癒的享受。

▲小家庭首選BRUNO迷你電子鍋，智能預約煮出香Q米飯，快趁全聯積分活動帶回家。

質感小物讓居家角落充滿音樂與溫度

生活質感不只體現在廚房，這次活動還延伸到了居家與辦公空間。像是僅有掌心大小的「旋鈕藍芽喇叭」，具備防水功能與磁吸設計，讓你在浴室泡澡或廚房備料時都能沉浸在音樂中。而「恆溫暖杯墊組」則能讓飲品維持在最完美的飲用溫度，是上班族桌上的保暖神器。為了食材保鮮，新品「無線真空封口機」更具備 UV 光殺菌與磁吸功能，能有效延長食材壽命，精準掌握每一天的質感細節。

▲上班族必備恆溫暖杯墊組，長時間維持熱飲溫度，福利卡友專屬積分換購好物。 ▲防水設計BRUNO旋鈕藍芽喇叭，在浴室邊洗澡邊聽歌，用全聯點數聰明入手。

全聯 BRUNO 積分換購 活動資訊

活動日期： 2026/03/13 至 2026/05/03（換購至 05/07 止）。

換購方式： 全聯卡友單筆消費滿 100 元可獲 1 積分。





全聯 BRUNO 換購商品

BRUNO 豆漿機：5 積分+2450 元 / 2 積分+2600 元 / 300 福利點+2450 元

BRUNO 隨行義式咖啡機：5 積分+2450 元 / 2 積分+2600 元 / 300 福利點+2450 元

BRUNO 冷鮮優格機：5 積分+1450 元 / 2 積分+1600 元 / 300 福利點+1450 元

BRUNO 無線真空封口機：5 積分+1770 元 / 2 積分+1900 元 / 300 福利點+1770 元

BRUNO 恆溫暖杯墊組（白、紅）：5 積分+970 元 / 2 積分+1100 元 / 300 福利點+970 元

BRUNO 旋鈕藍芽喇叭（杏子灰）：5 積分+1160 元 / 2 積分+1290 元 / 300 福利點+1160 元

BRUNO 迷你電子鍋（大麥白）：5 積分+1480 元 / 2 積分+1630 元 / 300 福利點+1480 元

BRUNO 多功能電烤盤（白）：5 積分+1750 元 / 2 積分+1900 元 / 300 福利點+1750 元

BRUNO 料理深鍋：5 積分+899 元 / 2 積分+999 元 / 300 福利點+899 元

BRUNO 六格圓形料理盤：5 積分+499 元 / 2 積分+599 元 / 300 福利點+499 元





3/26 直播直購限時加碼

直播時間： 2026/03/26 晚間 20:00 鎖定全聯官方 LINE 帳號。

直播限定： 享「免積分」直購特惠價，數量有限，售完為止。

早鳥福利： 前 150 名下單且單筆滿 1,000 元，加碼贈送 1,000 福利點。





質感生活小物新品都要收！

全聯 BRUNO 積分換購商品更多照片

▲首度登場BRUNO冷鮮優格機，一鍵做出濃郁優格，福利點數加價購只要市價49折起。 ▲經典款BRUNO多功能電烤盤，打造居家派對儀式感，全聯積分活動限時開跑。