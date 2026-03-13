> 美食 > 可不可改名了！可不可熟成茶行 茶花烏龍系列5大新品，第二杯6折可不可要喝。

可不可改名了！可不可熟成茶行 茶花烏龍系列5大新品，第二杯6折可不可要喝。

可不可茶花烏龍飲料手搖杯
2026-03-13 11:30文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

編輯 張人尹

可不可熟成茶行推出春季茶花烏龍系列新品，包含茶花烏龍梅、茶花烏龍多多等5款茶飲，並於2026/3/17-2026/3/23推出第二杯6折優惠。
可不可熟成紅茶改名了！全新定位「可不可熟成茶行」讓可不可不只是喝紅茶，提供更豐富的茶飲享受。這次可不可熟成茶行升級第一波，推出新品「茶花烏龍系列」5款新飲料，包含茶花烏龍、茶花烏龍厚乳，以及加入抹茶的生茶烏龍厚乳，透過花香與烏龍茶的融合，還有第二杯6折優惠，挑戰飲料控新歡。
▲可不可熟成茶行宣布品牌升級，同步推出春季「茶花烏龍系列」，以花香烏龍打造全新茶飲體驗，讓粉絲感受熟成工藝延伸至更多茶款。
▲可不可熟成茶行以熟成製茶理念為核心，透過品牌定位更新與春季新品推出，讓粉絲在日常飲茶中也能體驗茶香層次。
五款茶花烏龍新品帶來不同層次風味

可不可品牌升級的第一波新品，「茶花烏龍系列」以花香為基調，結合不同食材與茶香層次推出五款風味。包括主打花香與烏龍結合的「茶花輕焙烏龍」純茶，以茶花與梔子花香搭配中淺焙烏龍，尾韻帶出淡淡哈蜜瓜甜感。此外還有加入青梅釀的「茶花烏龍梅」、把乳酸與烏龍茶結合的「茶花烏龍多多」，入口帶有橙香與柔和茶韻。奶茶控必喝「茶花烏龍厚乳」以濃厚乳香搭配花香與堅果氣息，另外還有「生茶烏龍厚乳」，用生茶草本香氣搭配牛奶與栗香尾韻，抹茶控要喝這杯。
▲可不可熟成茶行推出「茶花輕焙烏龍、茶花烏龍梅、茶花烏龍多多」，結合花香、果香與乳酸風味，帶來不同層次的春季茶飲。
新品上市推出限時兩杯優惠活動

配合新品上市，可不可熟成茶行也同步推出限時優惠活動，邀請粉絲一起嘗鮮。在3/17-3/23期間，只要到可不可門市現場購買或電話自取，任選兩杯大杯「茶花系列」飲品，就能享第二杯6折優惠，以價低者計算折扣，新品「茶花輕焙烏龍、茶花烏龍厚乳、茶花烏龍多多、茶花烏龍梅、生茶烏龍厚乳」五款通通能趁優惠開喝。
▲可不可熟成茶行自2026/3/17-2026/3/23推出新品優惠，任選兩杯大杯茶花系列飲品享第二杯6折優惠。
可不可熟成茶行 新品茶花烏龍系列

上市日期：2026年3月17日起
品項及價格：
茶花輕焙烏龍
  • 北部 (M) $45   (L) $50 
  • 中南部 (M) $40   (L) $45
  • 商場 (L) $70

茶花烏龍梅

  • 北部／中南部  (M) $50   (L) $60 
  • 商場 (L) $70

茶花烏龍多多

  • 北部／中南部  (M) $50   (L) $60 
  • 商場 (L) $70

茶花烏龍厚乳

  • 北部／中南部  (M) $59   (L) $69 
  • 商場 (L) $79

生茶烏龍厚乳

  • 北部／中南部  (M) $69 
  • 商場 (L) $79


可不可熟成茶行 新品茶花烏龍優惠活動

活動時間： 2026年3月17日(二)至3月23日(一)

活動內容： 凡至門市現場或電話自取，任選兩杯大杯「茶花系列」即享第二杯 6 折優惠（以價低者折扣）。

適用品項： 茶花輕焙烏龍、茶花烏龍厚乳、茶花烏龍多多、茶花烏龍梅、生茶烏龍厚乳。

▲可不可熟成茶行茶花系列五款新品皆參與活動，粉絲可在優惠期間以較優惠價格嘗試不同茶花烏龍風味。
