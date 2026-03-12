獵人迷衝7-11！獵人一卡通「貪婪之島、幻影旅團」套組超帥，預購日、售價看。

經典《獵人》一卡通限量開賣！「貪婪之島」與「幻影旅團」精裝登場，雷射燙金質感復刻熱血冒險。編輯 鄭雅之表示：這波限量獵人超帥，要搶來裱匡收藏。

動漫迷敲碗許久的經典神作《獵人》終於推出全新一卡通套組。這次由一卡通公司取得授權，將粉絲最愛的「貪婪之島」以及「幻影旅團」兩大篇章實體化。這次共有兩款限量精裝版，每組售價為1390元。將於3月18日上午11點起，在7-ELEVEN、PChome 24h、東海模型同步開賣。這不僅是通勤卡片，更是值得裱框的收藏品。



▲獵人一卡通貪婪之島精裝套組，內含小傑、奇犽與經典功能卡。



▲一卡通感應模擬，庫洛洛幻影旅團成員卡面帥氣登場。







貪婪之島篇章經典重現

這次推出的《貪婪之島精裝版》簡直是把動畫裡的冒險帶進現實生活。套組內共有6張卡片，集結了主角小傑、奇犽還有可愛又強大的比司吉。最讓資深獵人粉尖叫的，絕對是那2張功能卡「同行」與「大天使的氣息」。設計團隊完美復刻了遊戲中的氛圍，讓你在捷運感應進站時，彷彿也正在發動卡片能力，展開一場熱血的城市冒險。



▲貪婪之島遊戲書造型外盒，搭配大天使的氣息功能卡一卡通。

幻影旅團雷射閃卡超帥

如果比起主角群，你更愛那群帶點邪惡魅力的反派，那麼《幻影旅團精裝版》絕對不能錯過。這組收藏了團長庫洛洛、西索、瑪奇、小滴、飛坦以及俠客等超人氣成員。卡面設計誠意十足，特別使用了雷射燙金跟閃亮銀卡特殊工法，不同角度都會閃耀帥氣光芒。這種高品質的質感，不管是放在皮夾裡還是擺在書桌前，都能重現當初看動畫時的熱血回憶。



▲幻影旅團精裝版一卡通，雷射燙金質感，極具收藏價值。





生活功能與綠點回饋多

除了高顏值之外，這系列卡片全都搭載一卡通PLUS晶片，功能性完全不馬虎。使用者可以透過手機APP隨時查詢餘額，甚至能將票卡數位化管理。目前一卡通在全台灣的普及率非常高，無論是搭乘雙北捷運、公車或是騎YouBike 2.0都非常方便。重點是記名後還能累積綠點，1點就等於現金1元，讓你在收藏心愛動漫週邊的同時，也能享受聰明省錢的數位便利生活。



▲開箱獵人一卡通貪婪之島精裝組，感受熱血冒險氛圍。





HUNTER x HUNTER 獵人 一卡通預購資訊

預購時間： 2026 年 3 月 18 日（三）11:00 起。

販售通路： 7-ELEVEN OPENPOINT APP、PChome 24h 線上購物、東海模型。

預購款式：

《貪婪之島精裝版》套組（6張入）：售價 1,390 元。

《幻影旅團精裝版》套組（6張入）：售價 1,390 元。

特色亮點： 內含雷射燙金與銀卡特效，具備一卡通 PLUS 晶片功能。







