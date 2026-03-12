香港360度沈浸式展覽免費看！香港首個大型半球體空間「FutureScope」展覽《浪書——筆陣圖》，結合腦電波、機械手臂，並推出水袖舞表演。

香港360度半球體沈浸式展覽！香港首個大型半球體藝術空間「FutureScope」即將於啟德體育園迎來《浪書——筆陣圖》展演，將書法結合腦電波、機械手臂、當代粵劇表演等，重新詮釋《筆陣圖》，除了3月30日至4月5日展出的免費展覽外，特別演出場次更請到粵劇演員梁非同，現場表演水袖舞，搭配科技感十足的水墨動態視覺，近期打算去香港玩的話，就把這360度沉浸式展覽排進行程裡。



▲香港沈浸式展覽！360度半球體《浪書》書法展免費看，結合腦電波、機械手臂超酷。



▲香港沈浸式展覽！香港首個360度沉浸式半球體藝術空間，《浪書——筆陣圖》展將書法結合腦電波、水袖舞表演。





香港360度沈浸式展覽

這場香港沈浸式書法展覽的靈感來自藝術家張瀚謙 (h0nh1m) 對水墨作為「生命的載體」的長期探索，特別錄製了書法家許靜在寫書法時的腦電波數據，運用腦電波數據及程式，變成了投影在圓形天幕上的動態畫面，書法家許靜獨特的「酒書」技巧，把墨水跟紅酒混合在一起，產生出非常特別且細膩的層次，讓你走進這個半球體空間，感受水墨書法360度沈浸式的展現。



▲香港360度沈浸式書法展覽！運用腦電波將書法家許靜獨特的「酒書」技巧，投影至半球體空間中。





機械手臂投射立體書法軌跡

《浪書——筆陣圖》展覽第二部分可以在360度穹頂空間裡，看到精密的機械手臂依照書法的軌跡在半空中舞動，將寫字時的力道、速度跟節奏，通通變成了一場空間裡的表演，原本只能畫在平面的書法，現在變成了立體的軌跡，讓觀眾能從各個角度欣賞水墨線條的動感，感受前所未有的視覺衝擊。



▲《浪書——筆陣圖》展覽中以機械手臂將書法軌跡化為立體動態，觀眾能從各個角度欣賞。





結合水袖舞演出重新詮釋《筆陣圖》

在特別演出以科技藝術及水袖舞重新詮釋《筆陣圖》，作者衛夫人相傳為「書聖」王羲之的書法啟蒙老師，卻無完整記載流傳，本次展覽透過媒體藝術詮釋這段空白，邀請粵劇演員梁非同以水袖舞演出，兩位創作者將《筆陣圖》中的七種基本筆法意象，轉化為動人的舞步，重新演繹衛夫人的故事與筆法精神。



▲香港沈浸式展裡看水袖舞演出！粵劇演員梁非同以水袖舞結合實時生成投影，完美詮釋《筆陣圖》中的筆法意象。



▲香港展覽3/30起免費參觀！觀眾可進入半球體穹頂空間，感受東方書法美學與科技結合的沈浸式展覽。





《浪書——筆陣圖》免費展覽

展覽日期：2026年3月30日至4月5日

展覽時間：11:00–20:00（一至五）/ 11:00–22:00（六、日及公眾假期）

展覽地點：啟德體育園「緣緣堂」（啟德主場館B閘對開）

門票資訊：免費登記入場，透過kkday登記





《浪書——筆陣圖》售票演出

展覽日期：2026年3月20日至22日（每日三節）

展覽時間：17:00–17:30；18:30–19:00；20:30–21:00

展覽地點：啟德體育園「緣緣堂」（啟德主場館B閘對開）

門票資訊：HK$140（標準門票） | HK$100（優惠門票），透過 kkday 購票





《浪書——筆陣圖》藝術家分享環節

指定演出場次後設藝術家分享環節，張瀚謙 (h0nh1m) 與梁非同將親身講述其創作歷程。

時間：3月20日 20:30–21:00

3月21日 20:30–21:00

3月22日 18:30–19:00

