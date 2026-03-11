京都抹茶年輪蛋糕快閃信義區！京ばあむ抹茶年輪 咖啡年輪蛋糕本空運直送來台。

京都人氣抹茶年輪蛋糕「京ばあむ」快閃台北，新光三越A11期間限定登場，京都旗艦店atelier京ばあむ多款限定年輪蛋糕首次在台販售。京都抹茶年輪蛋糕快閃台北！來自日本京都的人氣甜點「京ばあむ」在首度以旗艦店形式快閃台北，在3/16-4/6期間「atelier京ばあむ」期間限定店將進駐新光三越台北信義新天地A11 B2，讓粉絲們不用飛日本京都，就能在台北吃到超人氣伴手禮抹茶年輪蛋糕、焙茶年輪蛋糕等，首次海外快閃店就在台灣登場。
京都品牌京ばあむ抹茶豆乳年輪蛋糕「京ばあむ」誕生於2008年，由京都點心品牌美十推出，主打結合京都文化與甜點職人精神的西式甜點。品牌以京都經典伴手禮「おたべ」聞名，而「京ばあむ」則以宇治抹茶與京都豆乳打造出具有京都風味的年輪蛋糕。蛋糕層層烘焙形成細緻紋理，口感柔軟濕潤，抹茶香氣與蛋糕甜味交疊，再搭配外層糖霜呈現平衡風味，是不少旅客到京都必買的抹茶甜點伴手禮之一。
atelier京ばあむ限定年輪蛋糕登台這次台北快閃的一大重點，是將京都旗艦店「atelier京ばあむ」限定商品首次帶到海外。現場主打的「抹茶豆乳年輪蛋糕 京ばあむatelier限定盒」延續品牌招牌抹茶豆乳配方，是不少粉絲到京都必買的經典款。此外也同步販售「抹茶豆乳年輪蛋糕mini」、「原味年輪蛋糕」與「焙茶豆乳年輪蛋糕」等品項。
多款限定風味年輪蛋糕同步開賣此外「京ばあむ」在台北快閃店，也推薦粉絲們必買「咖啡風味年輪蛋糕mini」，這款口味是與京都長岡京市精品咖啡品牌 Unir 聯名開發，將咖啡香氣融入蛋糕層次，受到咖啡甜點粉絲關注。原先只能在實體店鋪買得到、不開放網路販售的招牌甜點，這次直接空運到台北信義區開賣，甜點控不能錯過。
京ばあむ 台北快閃店資訊
地點：新光三越台北信義新天地A11 B2F
營業期間：2026/3/16~2026/4/6
快閃店販售資訊
- 抹茶豆乳年輪蛋糕 京ばあむatelier限定盒 ：610元
- 抹茶豆乳年輪蛋糕mini：270元
- 原味年輪蛋糕：620元
- 焙茶豆乳年輪蛋糕：660元
- 紅茶風味年輪蛋糕：580元
- 咖啡風味年輪蛋糕mini：290元
- 微醺威士忌風味年輪蛋糕：1,180元