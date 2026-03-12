拉亞馬來貘聯手賣萌！芝麻香蕉蛋餅 芝麻生甜甜圈7款新品，早餐吃超療癒。

拉亞漢堡聯名馬來貘！強勢推出黑芝麻系列新品，搞怪「芝麻香蕉蛋餅」必吃，慵懶生活風格席捲早餐界，快加購限量的紓壓周邊。編輯 鄭雅之表示：一早就能吃到芝麻生甜甜圈，超療癒。

早餐吃拉亞被萌到！這次拉亞漢堡驚喜聯手知名插畫家筆下的馬來貘，推出期間限定的黑白芝麻系列餐點，不僅將經典早午餐融入濃醇的黑芝麻元素，更打造出視覺感十足的黑白配療癒新包裝。這次聯名除了奇妙組合的芝麻香蕉蛋餅，還推出多款麵包與飲品，並同步祭出超萌的紓壓吐司周邊加購活動，讓所有想賴床的上班族都能感受慵懶療癒的晨間時光。

▲馬來貘粉絲快衝！拉亞漢堡聯名主題店超大玩偶與打卡牆萌度爆表。 ▲拉亞漢堡與馬來貘驚喜聯名，超吸睛的黑芝麻系列配上慵懶包裝。





獵奇口味芝麻香蕉蛋餅大推

這次聯名餐點最受矚目的莫過於芝麻香蕉蛋餅，研發團隊大膽將台灣在地香蕉包進酥脆的蛋餅皮，再淋上特製黑芝麻醬，甜鹹交織的創新口感就是台版香蕉煎餅。此外，針對喜愛紮實肉感的食客，芝麻厚切里肌芝加哥堡則提供滿滿飽足感，厚實的里肌肉片與濃郁芝麻醬完美融合，在口中散發出迷人的堅果焙香，展現出層次分明的韻味，讓人大呼過癮。

▲拉亞漢堡與馬來貘強勢聯名，芝麻香蕉蛋餅與芝麻可頌必點開箱。





芝麻系甜點與奶茶打造最Chill療癒早餐選擇

除了鹹食之外，此次也針對甜點控推出豐富選擇，像是內餡滑順的「芝麻乳酪貝果」以及具有大理石紋理的「芝麻皇后奶油吐司」，都是早午餐的絕佳選擇。口感Q彈的「芝麻生甜甜圈」與酥脆的「芝麻可頌」，早餐就能享有。最後配上一杯細緻的「芝麻奶茶」，藉由馬來貘那種我就廢的幽默感，徹底療癒現代人緊湊的生活壓力，讓人有力氣迎接接下來的各種挑戰。

▲拉亞漢堡聯名馬來貘，極致Q彈的芝麻生甜甜圈讓人咬下就療癒。

限量馬來貘紓壓吐司捏捏球必收藏

為了讓消費者在辦公室也能隨時解憂，拉亞漢堡特別規劃了限量的周邊商品。只要在門市消費或是購買專屬聯名紓壓餐，就能以99元的銅板價加購貘生氣紓壓吐司，這款結合烤焦奶油吐司造型的軟Q捏捏球，手感極佳且造型逗趣，絕對是桌上最吸睛的防小人神器。數位會員透過官方App點餐，還能隨機獲得限定的手機桌布，甚至能解鎖隱藏版款式，讓可愛的馬來貘隨時陪伴在手機螢幕中提醒你要休息。

▲辦公室療癒神物，拉亞漢堡限定加購馬來貘聯名貘生氣紓壓吐司。 ▲早起上班不孤單，拉亞漢堡聯名馬來貘杯身語錄陪你「我就廢」。







拉亞漢堡Ｘ馬來貘聯名系列

活動時間： 2026年3月12日至5月4日。

活動地點： 全台拉亞漢堡門市與Laya NOW App。

品項、售價：

芝麻厚切里肌芝加哥堡 89元

芝麻乳酪貝果 65元

芝麻香蕉蛋餅 65元

芝麻生甜甜圈 65元

芝麻可頌 50元

芝麻皇后奶油吐司 50元

芝麻奶茶 45元





拉亞漢堡Ｘ馬來貘聯名周邊

限定周邊： 消費即可用99元加購「貘生氣」紓壓吐司捏捏球。

數位好康： 3月12日至4月13日使用Laya NOW App點餐，贈送馬來貘限定手機桌布（共3款）。

隱藏獎勵： 購買「Laya Pass 跨店寄杯」方案，可解鎖第4款隱藏版手機桌布。

便利外送： 聯名活動同步於Uber Eats與foodpanda雙平台外送。









聯名話題快閃限定中！

