蜷川實花展在華山！蜷川實花展台北站8大展區，台灣限定蜷川實花紅包袋、泰迪熊必買。

蜷川實花展台北站在華山！8大展區必拍720度沈浸式影像空間，台北站限定蜷川實花周邊必搶。

日本蜷川實花展就在華山！在日本京都引爆話題的蜷川實花最新大展《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》海外首站就在台北華山園區，展其從1/17到4/19，打造蜷川實花海外史上最大規模的沉浸式光影藝術，共有8大展區，超夢幻沈浸式花海打卡點必拍，也同步推出台北站限定周邊，蜷川實花泰迪熊、蜷川實花紅包袋，全要爆買一波。



▲蜷川實花展台北站在華山！1/17到4/19一次展出8大展區，台北站限定蜷川實花周邊必搶。(攝影：鄭亦庭)



▲華山蜷川實花展八大展區！現場展出蜷川實花攝影作。(攝影：鄭亦庭)





華山蜷川實花展八大展區亮點

▲蜷川實花展台北站全新展區！《生命的殘骸》巨大花朵布幔垂落，蜷川實花打卡點。(攝影：鄭亦庭)





本次《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》台北站，以光影藝術結合攝影、影像與立體裝置，打造全新沉浸式8大展區，展場首先以《生命的呼吸》展區開頭，透過霓虹燈光、水箱裝置夢幻呈現都市，也特別加入台北在地元素，可以看到燈箱上有台北街景、寺廟；台北站全新推出的《生命的殘骸》展區，可以看到巨大花朵布幔垂落，大家可以走在其中美拍，此外現場也有展出蜷川實花攝影作，結合精緻的複合媒材、立體裝飾藝術，讓大家可以近距離欣賞。

華山蜷川實花展720度影像空間必拍

華山蜷川實花展絕對要拍《深淵彼岸的夢》展區，整個空間充滿盛開、絢爛的花海造景，隨著燈光變化、不同角度拍攝，每一處都很欠拍，後方更有鏡面、巨型螢幕組成的720度無死角影像空間，配合櫻花、煙火、海洋等投影影像交錯，往上下看還有無限延伸的感覺，讓你拍出沈浸式夢幻世界，展區最後《光之細語，色彩之夢》佈置了2000條水晶串飾，可以看到蝴蝶、花朵、水晶等隨著光影、色彩的變化折射，閃爍出夢似般的色彩，拍出蜷川實花風打卡照。



▲華山蜷川實花展必拍！《深淵彼岸的夢》展區720度沈浸式影像空間。(攝影：鄭亦庭)





華山蜷川實花展台北站獨家周邊推薦

本次蜷川實花展台北站推出多款由蜷川實花親自監修的展覽限定商品，連日本都買不到，包括超實用的大容量托特包、保溫瓶、折疊傘、衣服、絲巾和香氛蠟燭等，其中最推必買蜷川實花紅包袋，以及蜷川實花泰迪熊造型周邊，從泰迪熊娃娃、鑰匙圈、證件套到蜷川實花泰迪熊花器，每款都印上蜷川實花風花紋，另外，這次也特別推出烏龍茶、黃梔烏龍茶兩種台灣在地烏龍茶包組，包裝設計加入台式傳統花布元素，蜷川實花展台北站限定周邊必買。



▲華山蜷川實花展台北站獨家周邊！蜷川實花紅包袋有蝴蝶設計，過年紅包必收。(攝影：鄭亦庭)



▲華山蜷川實花展台北站獨家周邊！蜷川實花泰迪熊周邊系列必收鑰匙圈、證件套等。(攝影：鄭亦庭)





華山《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》展覽資訊

展覽地點：華山1914文創園區 東2C、D棟（臺北市中正區八德路一段1號）

展覽日期：2026.1.17 - 4.19，除夕休館





華山《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》展覽票價資訊

展期單人票：490元

販售通路：udn售票網、Klook、KKday、ibon、全家、OPENTIX、博客來





優惠票價：440元（原價 490 元）

適用對象：台新銀行信用卡卡友

優惠票價：450 元（原價 490 元）

適用對象：中華三菱車主

優惠票價：使用文化幣100元（原價 470 元）

適用對象：全台 13～22 歲領有文化幣之青年

華山《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》限定打卡禮

於展覽八大展區拍照打卡並分享，可獲得《蜷川實花展》展覽限定貼紙乙份，數量有限，送完為止。

2026寒假必逛華山展覽

更多 華山《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》 照片：

▲蜷川實花展台北站必拍打卡點！佈置了2000條水晶串飾，可以看到蝴蝶、花朵、水晶等隨著光影、色彩的變化折射。(攝影：鄭亦庭)



▲華山蜷川實花展八大展區亮點！《生命的呼吸》展區透過霓虹燈光、水箱裝置夢幻呈現。(攝影：鄭亦庭)

▲華山蜷川實花展台北站獨家周邊！蜷川實花泰迪熊、蜷川實花泰書籤。(攝影：鄭亦庭)

