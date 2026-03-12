貓奴買爆！樂高橘貓開賣瘋搶 可動貓耳朵 貓尾巴，樂高粉絲必收藏。

台灣樂高®推出LEGO® Ideas橘貓與LEGO® Icons小黃金獵犬盒組，鎖定大人系樂高粉絲，同時邀請李多慧擔任樂高®玩樂夥伴，並推出滿額贈海報與粉絲同樂會抽獎活動。

台灣樂高®推出LEGO® Ideas「橘貓」模型，以1,755個零件打造可動細節，呈現橘貓斑紋與毛流，完成後高度超過32公分。

台灣樂高®宣布邀請李多慧擔任首位「樂高®玩樂夥伴 Playmaker」，與粉絲分享拼砌樂高積木的創作樂趣。

台灣樂高®推出期間限定活動，2026/03/25-04/24購買指定系列滿NT$1,600即可獲得李多慧A2精美海報。



台灣樂高®授權專賣店加碼抽獎活動，粉絲有機會參加2026/05/08「樂高®玩樂夥伴 李多慧粉絲同樂會」。





貓奴通通要買！先前樂高推出立體造型、可動細節的「賓士貓」造型合組，讓全球的貓奴搶買，也敲碗推出更多不同花色的樂高貓咪。這次全新花色「橘貓」在台灣正式上市，同步帶著可愛「小黃金獵犬」，貓奴、狗奴一次擄獲。台灣樂高®今年提出「樂高®玩樂夥伴 Playmaker」概念，希望讓大人重新找回生活中的玩心，讓樂高不只是小朋友的玩具，也讓大人們透過拼砌積木找到紓壓與創作的方式。在新品盒組中，最受關注的就是LEGO® Ideas「橘貓」與LEGO® Icons「小黃金獵犬」。橘貓模型呈現橘貓斑紋與蓬鬆毛流，頭部、嘴巴與尾巴都能調整姿勢，還有不同瞳孔可以選擇則。「橘貓」以1,755個零件打造，高度超過32公分，比原本「賓士貓」零件更多，也讓粉絲猜測「是不是橘貓比較胖」讓人會心一笑。另一款LEGO® Icons小黃金獵犬則設計成耳朵、尾巴與前腳掌都能調整，搭配粉紅舌頭與彩色項圈細節，完成後約30公分高，成為動物迷與積木玩家喜歡收藏的展示作品。這次台灣樂高®宣布邀請啦啦隊女神李多慧，成為首位「樂高®玩樂夥伴 Playmaker」。李多慧在舞台上充滿活力的表演與日常勇於嘗試的態度，被認為與樂高®鼓勵創造與探索的精神相當契合。未來她將以玩樂夥伴身份與粉絲分享拼砌積木的樂趣，也推薦多款適合大人的盒組，包括LEGO® Botanical花卉系列、LEGO® Art藝術拼圖，以及LEGO® Icons與LEGO® Ideas收藏系列，讓粉絲在拼砌過程中找到放鬆與創作的節奏。除了新品盒組外，台灣樂高®也同步推出期間限定活動。2026/03/25-04/24期間，只要在樂高®授權專賣店、Bidbuy4Utw、momo樂高®官方旗艦店、蝦皮樂高®官方旗艦館或PChome樂高®品牌旗艦館購買指定系列滿NT$1,600，就能獲得「樂高®玩樂夥伴李多慧A2精美海報」一份，共有LOVE心動款、極速賽車款與粉紅玫瑰浪漫款三種設計。同時在樂高®授權專賣店達指定金額，還能抽2026/05/08舉辦的「樂高®玩樂夥伴 李多慧粉絲同樂會」活動。LEGO® Art 31218日本櫻花美景：$4,199LEGO® Art 31220克勞德．莫內－〈睡蓮池上的拱橋〉：$6,899LEGO® Botanicals 11501 鬱金香花束：$1,999LEGO® Botanicals 11504 白鶴芋：$1,999LEGO® Ideas 21376 橘貓：$3,399LEGO® Icons 11384 小黃金獵犬：$4,799活動期間：3/25-4/24活動方式：凡於全國指定店舖購買以下指定系列(LEGO® Icons/ LEGO® Ideas/LEGO® Botanical/ LEGO® ART/ LEGO® Architecture)滿NT$1,600，即贈樂高®玩樂夥伴A2精美海報一份。(共三款依指定通路贈送，數量有限，送完為止)

活動期間：3/25-4/24活動方式：樂高®授權專賣店購買指定系列(LEGO® Icons/ LEGO® Ideas/LEGO® Botanical/ LEGO® Art/ LEGO® Architecture)，達指定金額即可抽2026/05/08「樂高®玩樂夥伴 李多慧粉絲同樂會」活動，詳細活動辦法及後續中獎名單將於樂高®授權專賣店官網進行公告。"