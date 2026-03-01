台北東區NOVE當代義式餐桌開幕！主廚YEN劉宴瑜以義大利家常風味揉合台灣土地靈魂。

隱身台北東區大樓9樓的NOVE正式揭幕，主廚YEN劉宴瑜將十餘年歐洲廚房實戰與義大利鄉間的溫情悉數內化，打造出一場跨越國界的風味盛筵 。資深編輯李維唐認為：「當代料理的深度不在於炫技，而在於主廚如何轉譯生命經驗。YEN從薩丁尼亞的家常羊肉派到泰北金麵的風味轉譯，不僅展示了精準的烹飪邏輯，更展現出主廚作為風味採集者對風土的深刻敬意 。」

在繁華喧囂的台北市大安區忠孝東路大樓間，一部電梯緩緩升向九樓。隨著梯門開啟，迎面而來的是一處結合地理座標與款待深意的溫馨空間，「NOVE」當代義式餐桌於2026年3月正式在此揭開序幕 。餐廳名稱在義大利文中代表數字「9」，不僅標示其垂直高度，更呼應拉丁文詞根中「新穎與原創」的涵義 。主廚YEN（劉宴瑜）帶著十餘年穿梭於佛羅倫斯、倫敦、巴黎與北京等頂級廚房的實戰經驗，將這段漫長的歐洲歷練，悉數轉化為一道道充滿敘事感的當代料理 。

▲主廚YEN劉宴瑜以十餘年的跨國歷練，在NOVE呈現飽含敘事感的義式料理。 圖／NOVE提供；窩客島整理



從義大利農莊到台灣花東：採集土地靈魂的在地化實驗

Chef Yen的料理之路並非一條直線，而是由無數次探訪義大利鄉間的旅程交織而成。她曾深入義國南北，與當地的媽媽、婆婆圍著爐灶，研習傳承數代的家常手藝 。回到台灣後，她將這份對土地的關懷轉向在地食材，特別是花東地區的自然資源 。在NOVE的廚房裡，義大利菜的精髓被重新詮釋。副廚王彥淇憑藉著與主廚共事多年的默契，穩定著團隊節奏 ；甜點師陳又綾則融入日式元素與台灣當季食材，與主廚對自然風土的關注相互呼應 。外場夥伴甚至會從台東帶回假酸漿葉與油芒，讓陽台上的香草花園與田野觀察共同豐富了餐廳的風味輪廓 。

▲每日手工製作的細棍麵包與佛卡夏，搭配頂級橄欖油開啟餐飲序幕。 圖／NOVE提供；窩客島整理

味覺序曲的精準建構：當全食利用遇上經典工藝

2026年第一季菜單以「啟程」為名，首波登場的農莊記憶小點便展現了主廚對環境與風味的深思 。每日手工製作的細棍麵包與佛卡夏，傳遞了義大利農莊大方的款待精神 。開胃小點中的「新竹復育小米糕」，巧妙借鑒義式玉米糕Polenta工法，改用小米慢火推煮，包裹原民假酸漿葉並點綴油芒 。另一款「焦麵粉塔可」則體現「全食利用」的環境關懷，選用普利亞特有的焦麵粉製作酥脆外殼，並將被遺棄的花椰菜葉化作脆片，內餡結合發酵花椰菜梗與鹹蛋黃奶醬，層次分明且極具職人溫度 。

▲以法式工法熬製的香草土雞澄清湯，加入熟火腿與現採香草清空味蕾負擔。 圖／NOVE提供；窩客島整理



跨國界的風味轉譯：泰北辛香與義大利麵餃的驚艷碰撞

菜單中最具話題性的莫過於「泰北咖哩手工蟹餃」，這是Chef Yen旅行記憶的完美轉譯 。靈感源自去年於清邁旅行時品嚐的經典麵食「金麵」，她大膽地將南洋辛香注入義大利蛋黃餃中 。內餡選用細緻蟹肉拌入瑞可達起司，並驚喜地加入台灣客家酸菜，以其發酵後的微酸爽脆中和南洋咖哩的濃郁 。這種橫跨地理與文化的混血料理，在侍酒師吳擁育的專業搭配下，於義大利酒與亞洲調味間找到了平衡，讓賓客能在一餐之中，感受跨越萬里的味覺地圖 。

▲融合清邁旅行記憶的泰北咖哩手工蟹餃，巧妙運用客家酸菜入味。 圖／NOVE提供；窩客島整理

致敬薩丁尼亞的古老食譜：羊毛毯羊排的當代重生

主餐「羊毛毯」羊排是主廚向義大利傳統家藝致敬的神來之筆 。這道源自薩丁尼亞島鄉間的古老食譜「Panada」，原是將肉類與蔬菜包裹在厚實麵皮中慢烤的家庭大菜 。Chef Yen將其精緻化，利用麵團包裹形成的天然「風味屏障」，鎖住羊肉熟成時的軟嫩與蔬菜鮮甜 。搭配嫩煎厚羊排，讓饕客一次體驗兩種技法，這道料理曾引起台北義大利籍師傅們的熱切關注，如今在NOVE得以重現 。

▲源自薩丁尼亞的傳統家常菜羊毛毯，以當代技法保留羊肉極致軟嫩。 圖／NOVE提供；窩客島整理



感官休憩與甜點終章：蓮霧葉與味噌的優雅大掃除

在進入尾聲前，一道「蓮霧葉冰沙」為味蕾進行了優雅的清理 。主廚運用真空萃取技術捕捉蓮霧葉片的清甜，底部襯以包種茶凍與青梅，交織出回甘韻味 。最後的甜點「味噌冰淇淋瑪莎拉煮梨」，將西西里酒慢燉的甘露梨與白味噌的發酵鹹甜碰撞，並點綴客家桔醬凝膠 。這場感官壯遊在草本香氣與層疊風味中完美收官，再次印證了NOVE不僅是一家餐廳，更是一個讓人放鬆愉悅、創新不斷的聚會場所 。

▲2026台北必吃義式餐廳，NOVE當代義式餐桌三月登場，從薩丁尼亞羊排到泰北手工蟹餃的感官壯遊。 圖／NOVE提供；窩客島整理

Nove 2026第一季菜單敘事：啟程

活動內容：

當季套餐： 由Chef Yen親自操刀，包含農莊記憶小點、鹽烤西瓜蘿蔔、60個月帕瑪森燉飯、泰北咖哩手工蟹餃、薩丁尼亞羊毛毯羊排等感官壯遊之作 。

主題餐會規劃： 未來將依據義大利產區設計完整菜單，實踐「地酒配地餐」的飲食邏輯，並規劃主題式包場服務 。





NOVE當代義式餐桌

電話： 02-8772-0388

地址： 台北市大安區忠孝東路4段124-8號9樓B

營業時間： 週二至週六18:00–22:00

包場規範： 低消75,000元，最多30位，使用時間3.5小時，菜單以分享式傳統菜為主 。