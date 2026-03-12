張員瑛也瘋狂！Maison Kayser杜拜巧克力新品全台開賣，爆漿開心果與法式可頌極致奢華。

杜拜巧克力憑藉獨特的Kataifi酥脆內餡席捲社群，成為當前甜點界的流量密碼。資深編輯李維唐表示，Maison Kayser巧妙將法式發酵奶油香氣與中東開心果風味揉合，不僅是視覺饗宴，更在層次感上展現了精品烘焙的高標水準。

近年來在全球社群平台Threads與Instagram掀起巨浪的「杜拜巧克力」，這股來自中東的甜蜜風暴已正式登陸台灣。這款甜點最初因其獨特的開心果內餡與酥脆口感走紅，隨後在韓國人氣女星張員瑛的分享下，迅速成為全亞洲甜點控瘋狂追逐的目標。看準這波精品甜點趨勢，來自法國巴黎的頂級烘焙品牌Maison Kayser，正式宣佈將法式傳統烘焙工藝與杜拜巧克力靈魂結合，推出一系列震撼味蕾的限定新品，重新定義巧克力甜點的奢華高度。

▲剖面露出一整顆鮮豔草莓，「杜拜巧克力草莓Q餅」結合果香酸甜與濃厚可可。 圖／Maison Kayser提供；窩客島整理



法式工藝對話中東風情。冠軍可頌演繹杜拜巧克力層次

Maison Kayser本次新品的核心，在於如何將杜拜巧克力經典的濃郁感與法式麵包的酥脆度完美融合。首波主打「杜拜巧克力可頌」以品牌引以為傲的招牌可頌為基底，運用法國頂級發酵技術與奶油，打造出層層分明的金黃酥皮。內餡填入醇厚且具深度的巧克力餡，苦甜之間達到精準平衡，每一口都能感受到奶油香氣與濃醇可可交織的滑順感。另一款「杜拜巧克力丹麥」則展現了極致的細緻工藝，金黃酥鬆的丹麥麵包體與濃厚絲滑的內餡交疊，呈現出甜而不膩的優雅風格。

▲「杜拜巧克力可頌」由冠軍可頌演繹而成，濃醇巧克力內餡入口即展現苦甜平衡的高級感。 圖／Maison Kayser提供；窩客島整理

酥脆Kataifi與開心果入餡。爆紅杜拜巧克力Q餅驚艷登場

除了經典的酥皮系列，本次最受注目的焦點莫過於極具創意的「杜拜巧克力Q餅」。這款甜點精準還原了社群最熱議的口感組合，在外層Q彈如棉花糖的包裹下，內藏濃醇的開心果巧克力餡，並特別加入靈魂食材「Kataifi」酥皮絲。咬下的瞬間，彈牙、濃郁與卡滋卡滋的酥脆感同時爆發，多重層次在舌尖綻放。此外，針對喜愛清爽風味的食客，品牌更同步推出「杜拜巧克力草莓Q餅」，利用草莓自然的酸甜平衡巧克力原本的濃厚，為這場感官饗宴增添了一抹輕盈的果香韻味。

▲「杜拜巧克力Q餅」內含靈魂食材Kataifi酥皮絲，展現多層次的彈牙與酥脆驚喜。 圖／Maison Kayser提供；窩客島整理



微風兩店每日限量50份。甜點愛好者必看搶購攻略

想要親自感受這場全球同步的味覺流行，必須掌握精準的販售地點。即日起至3月31日，「杜拜巧克力可頌」與「杜拜巧克力丹麥」將於Maison Kayser微風廣場店獨家販售；而討論度最高的「杜拜巧克力Q餅」系列則鎖定微風南京店登場。為了確保每份甜點的最佳品質，所有品項皆採每日限量50份供應，且Q餅系列每人限購2顆。除了門市排隊搶購外，品牌亦同步於官方Instagram舉辦互動活動，即日起至3月19日止，追蹤官方帳號並按讚標記好友留言，就有機會獲得這款夢幻甜點。

▲以金黃酥鬆麵包體堆疊細緻層次，「杜拜巧克力丹麥」完美呈現法式烘焙與中東風味的交融。 圖／Maison Kayser提供；窩客島整理

Maison Kayser 杜拜巧克力新品限定販售與社群抽獎

活動時間： 即日起至2026年3月31日（抽獎活動至3月19日止）

活動內容：

限定新品販售： 推出杜拜巧克力可頌、丹麥、Q餅及草莓Q餅，每款推薦價150元。

每日限量供應： 各品項每日限量50份。

購買限制： 微風南京店Q餅系列每人限購2顆。

IG互動抽獎： 3月19日前追蹤官方Instagram並按讚活動貼文、標記2位好友留言，即可抽杜拜巧克力Q餅。

Maison Kayser 微風廣場店

販售品項：杜拜巧克力可頌、杜拜巧克力丹麥

地址：台北市大安區復興南路一段39號B2

Maison Kayser 微風南京店

販售品項：杜拜巧克力Q餅、杜拜巧克力草莓Q餅

地址：台北市松山區南京東路三段337號1樓

