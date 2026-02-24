IKEA抹茶季！5款抹茶甜點最便宜才18元，抹茶霜淇淋 抹茶蒙布朗都有。

抹茶控快衝！IKEA打造抹茶天堂，20元抹茶霜淇淋，還有靜岡抹茶蒙布朗與春季新菜等你開吃。

抹茶控來吃IKEA！隨著春天的腳步接近，IKEA宣布將於2月26日起推出全新的抹茶系甜點與多款春季餐點。這次的主打包含只要20元的抹茶霜淇淋，以及多款使用日本靜岡抹茶粉製作的精緻甜點，滿足抹茶愛好者的味蕾。除了甜食，餐廳也同步更新菜單，推出橙汁油封鴨腿、核桃花椰米燉飯等五道充滿色彩的春日料理，主打清爽不膩的口感，讓大家到IKEA有更多美味選擇。



▲期間限定「IKEA抹茶霜淇淋」回歸，主打清爽茶韻與細緻回甘，甜甜銅板價只要20元。

▲新登場「檸檬雞柳佐翡翠凱薩醬」，外皮金黃酥脆並散發檸檬清香，搭配鹹香醬汁超涮嘴。





銅板價抹茶霜淇淋與大人系聖代

美食小站這次推出的抹茶霜淇淋，依然維持20元的親民價格，口感綿密且帶有細緻的茶韻。如果喜歡更濃郁的風味，重抹茶米香聖代則在抹茶基底上多淋了一層微苦的抹茶醬，並撒上米香增添酥脆感，讓茶香層次更加明顯。這兩款冰品都主打天然的回甘滋味，對於平時不愛吃太甜的讀者來說，是相當合適的大人系選擇，在逛家具之餘也能輕鬆享受。



▲大人系「重抹茶米香聖代」，抹茶霜淇淋淋上微苦抹醬並撒上脆米香，口感層次豐富。





日本靜岡抹茶蒙布朗與草皮蛋糕

瑞典餐廳這次一口氣推出三款抹茶甜點，其中抹茶蒙布朗捲選用靜岡抹茶粉製作蛋糕體，裡面包入黑糖麻糬，上方再擠上入口即化的抹茶白豆沙，造型相當別緻。另外一款抹茶草皮蛋糕則在表層撒上抹茶碎屑營造草皮感，內餡搭配綿密的紅豆泥與酥脆底部，口感層次多元。最後還有口感Q彈的抹茶QQ包，微苦的清香適合搭配咖啡，是下午茶時段的質感新選擇。



▲IKEA靜岡抹茶系甜點，左為夾入紅豆泥的「抹茶草皮蛋糕」，右為包裹黑糖麻糬的「抹茶蒙布朗捲」。





橙汁油封鴨腿與繽紛春日輕食

正餐部分則推出一系列以果香與蔬菜為主角的春季餐點，橙汁油封鴨腿將鴨腿烘烤至外皮酥脆，搭配酸甜的柑橘醬汁平衡肉類的厚重感。針對蔬食族群，核桃花椰米燉飯以白花椰菜米取代白米，加入紅藜麥與堅果拌炒，提供豐富的咀嚼感。此外，無花果花園沙拉首度加入無花果乾，淋上紅酒醋醬後顯得十分清新，適合在迎接新季節的時刻，體驗色彩繽紛的輕食選擇。



▲左為肉質紮實的「漢堡排蝴蝶麵」，右為首度加入柔軟無花果乾的清爽花園沙拉。



▲左為健康系「核桃花椰米燉飯」，右為外酥內嫩並搭配酸甜柑橘醬的「橙汁油封鴨腿」。







IKEA 抹茶系列甜點 售價

抹茶霜淇淋： 20元，2/26至4/30

重抹茶米香聖代： 35元，2/26至4/30

抹茶蒙布朗捲： 79元（嘉義店無販售）

抹茶草皮蛋糕： 95元（嘉義店無販售）

抹茶QQ包： 18元（嘉義店無販售）





IKEA 春季限定鹹食與輕食

橙汁油封鴨腿： 369元，4/1至4/30享卡友優惠價299元。

漢堡排蝴蝶麵： 229元

核桃花椰米燉飯： 180元

無花果花園沙拉： 149元

檸檬雞柳佐翡翠凱薩醬： 50元





IKEA下午茶限定優惠

限定時段： 平日14:00後。

優惠內容： 任選抹茶蒙布朗捲或抹茶草皮蛋糕，搭配任一精選鹹點與飲品，組合優惠價149元。







