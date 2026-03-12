免門票內湖展覽！法國藝術家伊瑟爾・佩羅台灣首展，電影感奇幻植物畫免費拍。

免門票內湖展覽推薦！法國藝術家伊瑟爾・佩羅首次台灣個展，一幅幅奇幻植物畫作以等距水平展出，即日起於內湖伊日後樂園 BACK_Y 2樓展出。

內湖展覽免門票參觀！法國藝術家伊瑟爾・佩羅（Iseult Perrault）首次台灣個展《Domestic Nature》，創作聚焦於真實與想像交疊的自然風景，透過一系列植物風景壓克力畫作，重新提問觀眾如何觀看、消費自然，即日起至3/14在伊日後樂園 BACK_Y 2樓展區展出，免門票就能參觀，快抓緊時間來朝聖。



▲內湖免費展覽推薦！法國藝術家伊瑟爾・佩羅首次台灣個展《Domestic Nature》免門票參觀。(攝影：鄭亦庭)



▲內湖展覽免費拍！法國藝術家伊瑟爾・佩羅台灣首展，至3/14在伊日後樂園 BACK_Y 2樓展區展出。(攝影：鄭亦庭)





內湖免門票全景環繞式繪畫展覽

藝術家將這次展覽構想為一件以繪畫為核心的裝置作品，整個展場佈置得像是一個環繞式的全景環境，讓觀者在踏入展間時，感覺被風景包圍，讓大家重新思考大自然在現代社會中，是如何努力適應人類所給予的狹小空間，作品也展現了人們試圖將自然景觀納入、收容的欲望，同時自然原始的力量終究無法被人類真正地掌控或封閉。



▲內湖展覽免門票參觀！全景式環繞布展設計讓觀者彷彿置身自然中心，體驗被藝術風景包圍的震撼感。(攝影：鄭亦庭)





水平等距排列風景畫

本次展覽由一系列固定尺寸的壓克力畫作構成，並特地讓所有畫作等距水平排列，看起來就像是電影的膠卷畫格，當觀眾在展場中走動觀賞時，這些花園風景畫就像是在眼前動畫化一樣，產生一種類似翻頁書的動態感，讓大家體驗不同畫作展覽的觀看方式。



▲展場內畫作等距水平排列就像電影膠卷，透過觀者的移動產生翻頁書效果。(攝影：鄭亦庭)





內湖免費展覽奇幻植物畫作免費拍

藝術家伊瑟爾・佩羅將現實中採集的植物與電腦繪圖裡的虛構花草混合在一起，創造出世界上不存在的奇幻物種，每一幅畫看起來都像是同一座夢幻花園的碎片，而畫作背景都有一層藍色基底，把每一幅獨立的畫作緊緊連結在一起，不僅營造出魔幻的氛圍，更讓整座虛擬花園顯得更加深不可測且充滿生命力。



▲藝術家結合現實中的植物與數位虛構植物影像，創造出充滿奇幻色彩的虛擬植物。(攝影：鄭亦庭)



▲內湖免費展覽推薦！法國藝術家伊瑟爾・佩羅首次台灣個展《Domestic Nature》免門票參觀。(攝影：鄭亦庭)





伊瑟爾・佩羅個展《Domestic Nature》

展覽地點：BACK_Y 伊日後樂園2樓展區（臺北市內湖區新明路66號）

展覽日期：即日起至3月14日

展覽開放時間：14:00–19:00

免費台北展覽推薦

