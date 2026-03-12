星巴克買一送一！只有9小時星巴克0元多一杯，新飲料趁優惠喝。

星巴克3月13日推出白色情人節買一送一，限時9小時快閃優惠。編輯 鄭雅之表示：趁星巴克買一送一，喝最新飲料「覆盆莓可可燕麥那堤」嚐鮮。

星巴克買一送一喝！浪漫的白色情人節即將到來，星巴克特別選在白色情人節前夕3/13推出超人氣的好友分享日。只要在當天11點到20點之間，和另一半或好友到門市點購兩杯大杯以上、且口味一致的飲品，其中一杯就由星巴克招待。這次活動不僅有經典咖啡，更推薦嘗試期間限定的粉紅系「覆盆莓可可燕麥那堤」新品，讓大家在充滿粉紅泡泡的節日裡，用最划算的價格享受甜蜜滿分的午茶時光。



▲九小時快閃星巴克買一送一，陪你浪漫過白色情人節。

▲星巴克買一送一限定開喝。（攝影：鄭雅之）

星巴克新飲料是浪漫粉色

如果還在煩惱要點什麼，絕對不能錯過近期大受好評的「覆盆莓可可燕麥那堤」。這款飲品以大家最愛的摩卡為基底，最迷人的地方就是頂端那層厚厚的粉紅色覆盆莓巧克力慕斯，看起來就像雲朵般夢幻。微酸的莓果香氣正好平衡了可可的甜膩度，再加上燕麥奶特有的穀物清香，每一口喝起來都非常滑順且富有層次感。這杯高顏值的粉紅飲品，絕對是今年白色情人節最適合拍照打卡的療癒首選。



▲覆盆莓粉紅慕斯與醇濃巧克力的浪漫邂逅，星巴克28週年限定那堤為春日獻上甜蜜驚喜。





星巴克買一送一！陪你浪漫過白色情人節

想要順利領取買一送一優惠，記得先確認活動規則與時間。這次的活動僅限 3 月 13 日週五當天，每人每次最多享有買二送二的優惠，且飲料必須現場一次領取。要注意的是，雖然大部分門市都有參與，但部分特定店點、車道服務以及外送平台並不適用。另外像是雲朵冰搖濃縮咖啡、手沖咖啡或酒精類飲品等特殊品項，也都不在這次的折價名單內。建議大家提早出發，才不會因為現場人潮太多而錯過甜蜜驚喜。



▲白色情人節前夕3/13星巴克推出買一送一優惠。(攝影：鄭雅之)

星巴克買一送一 浪漫白色情人節

活動時間：2026/03/13(五)

活動內容：11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。不適用門市名單，請至不參與好友分享活動門市名單公告 >

2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3.優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。







小資族最愛的美食優惠收下！

