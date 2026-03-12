新加坡必吃軟餅乾冰淇淋！The Ice Cream Cookie Co.台灣一號店菜單 點餐方式帶你看。

The Ice Cream & Cookie Co. 台北概念店進駐信義區，主打減糖冰淇淋與手工軟餅乾甜點，推出薯條餅乾與288種冰淇淋餅乾三明治搭配，成為近期信義區甜點與冰淇淋新話題。

新加坡必吃甜點來台！新加坡甜點品牌The Ice Cream & Cookie Co. 台灣首間概念店進駐信義區統一時代百貨，主打冰淇淋甜點，結合手工軟餅乾打造多種創意吃法。這次台北信義區店不只能吃到經典冰淇淋餅乾三明治，也能體驗多種自由搭配的甜點玩法，還有全新「薯條餅乾」可以選擇，讓甜點控、冰淇淋控通通要朝聖。

▲新加坡甜點品牌The Ice Cream & Cookie Co. 台灣首間概念店進駐信義區統一時代百貨，主打冰淇淋結合手工軟餅乾的創意甜點吃法。（攝影：張人尹）



▲在The Ice Cream & Cookie Co. 台北概念店可以吃到冰淇淋餅乾三明治與全新薯條餅乾，多種甜點玩法吸引甜點控朝聖。（攝影：張人尹）





新加坡必吃軟餅乾冰淇淋來台

▲The Ice Cream & Cookie Co. 同步提供8款現烤軟餅乾，包含70％巧克力、抹茶麻糬、花生醬等口味，能與冰淇淋自由搭配。（攝影：張人尹）

全球首賣薯條造型軟餅乾

▲The Ice Cream & Cookie Co. 概念店推出全球首賣薯條餅乾，把軟餅乾做成薯條造型，可單吃或搭配冰淇淋享用。（攝影：張人尹）

288種冰淇淋餅乾自由搭配

▲The Ice Cream & Cookie Co. 經典冰淇淋餅乾三明治提供8種冰淇淋與8種餅乾搭配，粉絲可自由組合多種甜點口味。（攝影：張人尹）



▲The Ice Cream & Cookie Co. 也能單點冰淇淋或軟餅乾，提供單球、雙球、三球與甜筒選擇，甜點搭配自由度高。（攝影：張人尹）





The Ice Cream & Cookie Co.統一時代店

The Ice Cream & Cookie Co. 以「Better for You」概念打造甜點，冰淇淋最高減糖達40％，並使用日本北海道牛乳與椰子花糖製作，同時加入益生元纖維，希望在甜點與健康之間取得平衡。店內提供8款冰淇淋口味，包括開心果、焦糖脆餅、斑蘭椰子麻糬、白桃烏龍、茉莉白巧、薄荷巧克力、薑汁牛奶與黑芝麻。搭配8款現烤軟餅乾口味，如70％巧克力、雙重巧克力、抹茶麻糬、堅果、花生醬、蘋果派、黑芝麻麻薯與焦糖脆餅，讓粉絲們可以自行搭配喜歡的冰淇淋口味、軟餅乾口味，打造專屬吃法。概念店另一個話題是全球首賣的「冰淇淋配薯條餅乾」在台北正式登場，The Ice Cream & Cookie Co. 把原本圓形的軟餅乾做成薯條造型，薯條餅乾外層帶有微酥口感，內部則維持軟餅乾的濕潤質地，可以單吃餅乾，也能沾著冰淇淋一起吃。熱呼呼的巧克力餅乾配上冰涼冰淇淋，形成冷熱交錯的口感層次。薯條餅乾共有巧克力與雙重巧克力脆片兩種口味，巧克力控一定要嚐鮮。在菜單上，The Ice Cream & Cookie Co. 經典品項「冰淇淋餅乾三明治」提供8種冰淇淋搭配8種軟餅乾，粉絲可以自由選擇兩片餅乾口味與一球冰淇淋組合，總共能搭配出288種不同組合。此外，也能點「薯條餅乾」搭配冰淇淋，或是單點冰淇淋、單片軟餅乾，其中冰淇淋提供單球、雙球與三球選擇，還有甜筒可以搭配，餅乾則能單片購買或盒裝帶回家。讓粉絲們不論是想吃餅乾、吃冰淇淋，自由度都超高。

營業時間：週日至週四 11:00-21:30 週五六 11:00-22:00

地點：統一時代百貨 B2 312-5（台北市信義區忠孝東路五段8號B2）