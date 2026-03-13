2026台北清酒展Sake Union信義區登場，易遊網獨家早鳥套票與十四代名酒品飲攻略。

台灣高端餐飲與體驗經濟持續升溫，清酒已成為展現個人品味的文化符號 。資深編輯李維唐表示，「Sake Union 蘊釀台北」透過「一酒造一品牌」的策展邏輯，成功將傳統酒展升級為具建築美學與社交價值的文化節日，這種結合旅遊通路、星級飯店與傳奇酒造的跨界整合，正是當今最受矚目的精緻生活型態 。

台灣人對於日本文化的熱愛，早已從單純的觀光旅遊深度延伸至美食與生活美學的細膩領域。清酒，這項代表日本風土與職人工藝的精粹，正逐漸從餐飲點綴晉升為大眾品飲的核心符號。為回應這股深度的體驗經濟趨勢，台灣史上最具規模的清酒文化展覽「城市蘊釀計畫：Sake Union 蘊釀台北」，正式定於2026年3月27日至3月29日在台北信義區香堤大道廣場盛大舉行。本次活動由易遊網擔任官方唯一授權線上銷售平台，不僅販售各類品飲套票，更結合星級飯店推出住房微醺方案，為都會男女打造從門票、品飲到微旅行的一站式深度文化體驗。

▲不必飛日本，現場可與釀酒職人面對面交流，品嚐逾40間日本酒造的精選清酒。圖／易遊網提供；窩客島整理 ▲超過40家日本酒造品牌參與，深入傳遞釀酒匠人的職人故事。圖／易遊網提供；窩客島整理

職人工藝進駐信義區，一酒造一品牌深度探索風土文化

本次「Sake Union 蘊釀台北」打破傳統商展模式，以「一酒造一品牌」的散策形式進行策展，力求呈現清酒背後的地域文化與職人堅持。展覽現場匯聚超過40間日本知名酒造品牌，並邀請釀酒匠人親臨現場，讓消費者不必遠赴日本，即可與職人面對面交流，細品每一滴酒液中蘊含的釀造理念。展場空間設計亦別具匠心，將台灣傳統「辦桌」文化的桌椅語彙轉化為前衛的藝術裝置，象徵著原始穀物經過工藝淬鍊後昇華為精緻清酒的過程。在繁華的信義商圈中，這場展覽將傳統與美學無縫接軌，形塑出前所未見的戶外策展風景。

▲展覽以「一酒造一品牌」理念呈現清酒風土文化。圖／易遊網提供；窩客島整理



夢幻名酒十四代現身，代幣制餐酒體驗與預約困難名店聯手

針對追求感官極致的清酒愛好者，現場餐酒體驗採精準的代幣消費制。由易遊網獨家銷售的「單人套票」早鳥價為999元，內容包含一只精美的春池玻璃聯名杯以及10枚航太級碳纖維代幣。這份套票不僅能兌換百款特色清酒，更包含多家台灣「預約困難」餐飲名店推出的限定小點，將Fine Dining等級的美味帶進戶外策展空間。最令人驚喜的是，民眾在現場更有機會以代幣品嚐到被譽為日本清酒界夢幻逸品的「十四代」。若為資深鑑賞家，則可選擇包含50枚代幣的「鑑賞家單人套票」，售價4140元，讓品飲者能一次橫跨多個產區，完整領略稀有酒款的風味層次變化。

▲活動現場有機會品嚐到日本傳奇酒款「十四代」，堪稱夢幻逸品。圖／易遊網提供；窩客島整理

買套票送4000元旅遊大禮包，將品飲體驗延伸至日本產地

易遊網觀察到，愛好清酒的族群與日本旅遊深度重疊，因此特別推出加碼優惠。凡透過易遊網平台購買「Sake Union 蘊釀台北」任一活動套票，即可獲得總價值4000元的日本旅遊折扣大禮包。這份禮包內容豐富，涵蓋日本機票200元、日本訂房200元、日本跟團1000元、日本機加酒600元，甚至包含歌詩達遊輪2000元的折扣金。這項設計旨在將短短3天的品酒體驗，延伸轉化為下一趟走進日本酒造所在地的實地考察，從繁華的台北信義區出發，最終抵達清酒靈魂的風土現場。

▲折扣金包含日本機票、訂房及跟團等項目，讓酒迷輕鬆走向日本風土現場。圖／易遊網提供；窩客島整理



星級奢華飯店聯名，期間限定微醺住房方案全面啟動

為照顧非台北地區的旅客及喜愛宅度假的客群，易遊網同步聯手3間台北奢華飯店推出期間限定「微醺住房專案」。合作飯店包括五星級的台北晶華酒店、擁有樓層酒莊特色的台北慕舍酒店，以及充滿復古摩登風格的台北大安伊普索凱悅尚選酒店。凡預訂於2026年3月29日前入住指定方案，每房將獲贈價值999元的「Sake Union 蘊釀台北」單人套票1組，住房含稅價最低4799元起。此外，針對搭乘高鐵北上的品酒饕客，訂房加購高鐵票還可享有79折起的額外優惠，讓這場春日清酒盛宴成為一場完美無瑕的城市微醺假期。

▲預訂台北晶華酒店等指定飯店微醺專案，每房加碼贈送單人套票1組。圖／易遊網提供；窩客島整理

城市蘊釀計畫：Sake Union 蘊釀台北

活動時間：2026/03/27 (五) – 2026/03/29 (日)，中午12點至晚上10點

活動地點：台北市信義區香堤大道廣場

活動內容：

一酒造一品牌：邀請超過40家日本酒造品牌與釀酒職人親臨現場交流 。

夢幻品飲：現場提供百款特色清酒，包含傳奇酒款「十四代」 。

名店餐酒：邀請多家預約困難餐飲名店推出活動限定美味小點 。

優惠資訊：

單人早鳥套票：999元（原價1,200元），含春池玻璃聯名杯、10枚代幣及4,000元日本旅遊大禮包 。

鑑賞家單人套票：4,140元，含聯名杯、50枚代幣及4,000元日本旅遊大禮包 。

日本旅遊大禮包內容：含日本機票200元、訂房200元、跟團1,000元、機加酒600元及歌詩達遊輪2,000元折扣金 。

獨家銷售平台：易遊網官網及APP 。