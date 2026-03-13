東門不限時咖啡！新加波咖啡Alchemist二店菜單先看，日式老宅超愜意。

新加坡精品咖啡Alchemist插旗東門站！日式老宅二店打造不限時庭院空間，職人手沖配酥脆可頌超欠吃，是台北大安喝咖啡新去處。編輯 鄭雅之表示：不限時咖啡的日式老宅咖啡廳，坐一整天很剛好。
想喝一杯正宗的新加坡精品咖啡，現在不必飛出國。從星國烏節路起家的「Alchemist」，以極簡美學與職人手藝擄獲眾多咖啡控的心，繼台北大稻埕首店引發熱潮後，Alchemist二號店正式插旗大安區。選址於捷運東門站附近的靜謐巷弄，這間分店將日治時期錦町官舍區重新翻修，結合優雅的日式庭院與現代簡約的不鏽鋼元素。除了提供專業手沖與經典義式咖啡，還有誘人的現烤可頌，提供一個不限時且極具層次感的城市綠洲。
日治老宅與綠建築的完美交織
走進這間充滿故事感的老屋，映入眼簾的是充滿禪意的日式老宅，不只有日式庭院，亦有當時常見的洋折衷設計。設計團隊巧妙保留了建築原有的空間結構，並融入循環再造的概念，選用以咖啡渣回收製作而成的環保傢俱，展現出品牌對土地的關懷。室內空間則充滿德國包豪斯風格的影子，冷冽的不鏽鋼材質與溫暖的老牆形成強烈視覺對比。這種東西方美學的交融，讓每個角落都成為網美、文青必拍打卡點，成功打造出極具生活質感的二號店場域。
職人等級的手沖與創意風味
這裡的菜單設計簡潔俐落，主打高品質的黑咖啡與小白咖啡。店員會針對不定期更換的單品豆進行詳細風味導覽，現場也提供咖啡豆試聞瓶，讓每一位到此的咖啡控都能找到喜愛的風味。如果想嘗試點不一樣的，低咖啡因的咖啡果皮茶「Cascara」帶有迷人的水果花草香氣，是台灣較少見的選擇。對於喜愛在家動手沖泡的朋友，現場也有販售品牌自家烘焙的咖啡豆，和咖啡相關的環保杯、利用咖啡渣製作的護水霜、沐浴乳等周邊。若購買環保杯系列商品，就直接送一杯咖啡喝，超划算。
酥脆可頌與極致放鬆的午後
來到這裡絕對不能錯過與咖啡最配的現烤可頌。店內供應原味、巧克力以及香甜芋泥等口味，酥脆的層次感搭配。由於這裡採取不限時的經營模式，且目前暫不開放預約，非常適合帶上一本書或是電腦，在充滿陽光的窗邊坐上整個下午。無論是為了那口香醇的摩卡，還是想逃離喧囂享受片刻安寧，這間充滿生活溫度的老宅咖啡廳，都以最從容的姿態歡迎每一位旅人的到來，體驗最純粹的午茶時光。
新加波精品咖啡 Alchemist Daan 台北大安店
地址： 臺北市大安區杭州南路二段61巷43號（鄰近捷運東門站、古亭站）。
營業時間： 09:00 至 18:00
注意事項：
1、目前僅接受現場候位，無提供預約服務。
2、不限時用餐。
活動資訊： 現場購買環保杯即加贈一杯咖啡。
新加波咖啡 Alchemist Daan 台北大安店菜單
ESPRESSO：100
BLACK：REG 140 / LRG 160
WHITE：REG 160 / LRG 180
MOCHA：REG 170 / LRG 200
ICED BLACK：160
ICED WHITE：180
ICED MOCHA：200
客製化選項 (ADD)
ADD OAT (更換燕麥奶)：20
ADD SHOT (加一份濃縮)：20
手沖與其他飲品 (FILTER / OTHERS)
FILTER (手沖咖啡)：FROM 200 (200起)
CASCARA TEA (咖啡果皮茶)：HOT 160 / ICED 190
CHOCOLATE (巧克力)：HOT 180 / ICED 190
