東門不限時咖啡！新加波咖啡Alchemist二店菜單先看，日式老宅超愜意。

想喝一杯正宗的新加坡精品咖啡，現在不必飛出國。從星國烏節路起家的「Alchemist」，以極簡美學與職人手藝擄獲眾多咖啡控的心，繼台北大稻埕首店引發熱潮後，Alchemist二號店正式插旗大安區。選址於捷運東門站附近的靜謐巷弄，這間分店將日治時期錦町官舍區重新翻修，結合優雅的日式庭院與現代簡約的不鏽鋼元素。除了提供專業手沖與經典義式咖啡，還有誘人的現烤可頌，提供一個不限時且極具層次感的城市綠洲。



▲隱身東門站老宅咖啡廳的日式庭院，石子路與枯山水營造禪意美學。(攝影：鄭雅之)

▲日式老屋咖啡廳的角落之美，落地窗引進大安區巷弄綠意與靜謐午茶光景。(攝影：鄭雅之)





日治老宅與綠建築的完美交織

走進這間充滿故事感的老屋，映入眼簾的是充滿禪意的日式老宅，不只有日式庭院，亦有當時常見的洋折衷設計。設計團隊巧妙保留了建築原有的空間結構，並融入循環再造的概念，選用以咖啡渣回收製作而成的環保傢俱，展現出品牌對土地的關懷。室內空間則充滿德國包豪斯風格的影子，冷冽的不鏽鋼材質與溫暖的老牆形成強烈視覺對比。這種東西方美學的交融，讓每個角落都成為網美、文青必拍打卡點，成功打造出極具生活質感的二號店場域。



▲大安區日式老屋咖啡廳全景，超大型圓球燈具讓室內光影充滿儀式感。(攝影：鄭雅之)





職人等級的手沖與創意風味

這裡的菜單設計簡潔俐落，主打高品質的黑咖啡與小白咖啡。店員會針對不定期更換的單品豆進行詳細風味導覽，現場也提供咖啡豆試聞瓶，讓每一位到此的咖啡控都能找到喜愛的風味。如果想嘗試點不一樣的，低咖啡因的咖啡果皮茶「Cascara」帶有迷人的水果花草香氣，是台灣較少見的選擇。對於喜愛在家動手沖泡的朋友，現場也有販售品牌自家烘焙的咖啡豆，和咖啡相關的環保杯、利用咖啡渣製作的護水霜、沐浴乳等周邊。若購買環保杯系列商品，就直接送一杯咖啡喝，超划算。



▲職人專業沖煮手沖咖啡，Alchemist帶領讀者感受純粹的黑咖啡魅力。(攝影：鄭雅之)

酥脆可頌與極致放鬆的午後

來到這裡絕對不能錯過與咖啡最配的現烤可頌。店內供應原味、巧克力以及香甜芋泥等口味，酥脆的層次感搭配。由於這裡採取不限時的經營模式，且目前暫不開放預約，非常適合帶上一本書或是電腦，在充滿陽光的窗邊坐上整個下午。無論是為了那口香醇的摩卡，還是想逃離喧囂享受片刻安寧，這間充滿生活溫度的老宅咖啡廳，都以最從容的姿態歡迎每一位旅人的到來，體驗最純粹的午茶時光。



▲Alchemist必點下午茶組合，精品義式咖啡配上酥脆可頌。 (攝影：鄭雅之)

▲台北精品咖啡外帶內用皆宜，柔滑拿鐵與職人手沖呈現多層次風味。(攝影：鄭雅之)

新加波精品咖啡 Alchemist Daan 台北大安店

地址： 臺北市大安區杭州南路二段61巷43號（鄰近捷運東門站、古亭站）。

營業時間： 09:00 至 18:00

注意事項：

1、目前僅接受現場候位，無提供預約服務。

2、不限時用餐。

活動資訊： 現場購買環保杯即加贈一杯咖啡。







新加波咖啡 Alchemist Daan 台北大安店菜單

ESPRESSO：100

BLACK：REG 140 / LRG 160

WHITE：REG 160 / LRG 180

MOCHA：REG 170 / LRG 200

ICED BLACK：160

ICED WHITE：180

ICED MOCHA：200



客製化選項 (ADD)

ADD OAT (更換燕麥奶)：20

ADD SHOT (加一份濃縮)：20



手沖與其他飲品 (FILTER / OTHERS)

FILTER (手沖咖啡)：FROM 200 (200起)

CASCARA TEA (咖啡果皮茶)：HOT 160 / ICED 190

CHOCOLATE (巧克力)：HOT 180 / ICED 190





新加波精品咖啡 Alchemist Daan 台北大安店更多照片

▲台北大安區Alchemist二店內部空間，溫潤木質調結合現代不鏽鋼桌椅。 (攝影：鄭雅之)

▲Alchemist二店戶外緣側空間，在日式庭院老建築下享受最放鬆的城市慢活。(攝影：鄭雅之)

▲光在錦町園區內的新加坡咖啡二店，成為台北最新日式建築打卡地標。(攝影：鄭雅之)

▲職人針對多款手沖豆進行風味導覽，帶領咖啡愛好者深入體驗咖啡煉金術。(攝影：鄭雅之)

▲現場提供多款自家烘焙咖啡豆聞香瓶，讓讀者挑選專屬自己的精品豆風味。(攝影：鄭雅之)

▲手撕Alchemist現烤可頌內餡，酥脆外皮與香甜芋泥內餡超療癒。(攝影：鄭雅之)