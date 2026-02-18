> 美食 > 南港咖啡廳推薦7選！不限時咖啡廳一次收，超美玻璃屋、京都日系必拍。

2026-02-18 15:00文字：記者 蕭芷琳 攝影：蕭芷琳
南港咖啡廳推薦7選！包含超美玻璃屋、日系京都風、不限時工作空間及人氣可頌。無論是要找深夜店貓陪伴，還是想在法式鄉村風裡放空，這篇全都有

南港展覽館、南港車站周邊咖啡廳推薦看這篇！ 隨著南港藝文與科技聚落崛起，這裡隱藏了許多極具風格的質感空間。本篇整理 7 間必訪指標，包含透明玻璃屋「暫停咖啡」、全台最美「莉莉安可頌」、日式京都風「綠河二店」及有店貓陪坐的「陋巷」不限時咖啡廳。從精緻手作甜點「開心果巴斯克」到深夜工作的靜謐角落應有盡有，現在就一起來看看吧。

▲南港展覽館、南港車站周邊咖啡廳推薦看這篇（攝影：蕭芷琳）
▲南港咖啡廳推薦7選！不限時咖啡廳一次收，超美玻璃屋、京都日系必拍（攝影：蕭芷琳）

南港展覽館咖啡廳推薦「暫停咖啡」超美玻璃屋餐廳必收

南港展覽館周邊又多了一間人氣新據點！「PAUSE Coffee Roaster 南港店」去年夏天新開幕，以「玻璃屋花園咖啡廳」為設計概念，融合自家烘焙咖啡與輕食甜點，打造出鬧中取靜的城市綠洲。鄰近捷運南港展覽館站，交通便利，開幕後立刻成為南港地區最火的打卡新地標。

完整文章：南港展覽館咖啡廳推薦！暫停咖啡 PAUSE Coffee Roaster 南港店新開幕，超美玻璃屋餐廳必收。
▲南港展覽館周邊又多了一間人氣新據點！「PAUSE Coffee Roaster 南港店」去年夏天新開幕（攝影：蕭芷琳）
▲以「玻璃屋花園咖啡廳」為設計概念，打造出鬧中取靜的城市綠洲（攝影：蕭芷琳）

南港展覽館咖啡廳推薦「莉莉安可頌」一秒到法國鄉村

南港咖啡廳一秒置身法國鄉村！擁有「全台最美可頌店」美譽的「莉莉安可頌 (Liliane Bakery)」，就位在南港展覽館正對面，以法式鄉村風格空間與酥脆多層次的可頌，吸引甜點愛好者朝聖。除了經典可頌外，限定款「草莓卡士達」更是讓人一試成主顧。趕快來看看這間讓人置身法國的夢幻咖啡廳吧。

完整文章：南港不限時咖啡廳「莉莉安可頌」一秒到法國鄉村！超大草莓蛋糕、多款可頌必吃。
▲擁有「全台最美可頌店」美譽的「莉莉安可頌 (Liliane Bakery)」，就位在南港展覽館正對面（攝影：蕭芷琳）
▲以法式鄉村風格空間與酥脆多層次的可頌，吸引甜點愛好者朝聖（攝影：蕭芷琳）

南港展覽館咖啡廳推薦「放空自我咖啡館」焦糖布丁、提拉米蘇必吃

位於台北市南港展覽館捷運站五號出口附近的「放空自我咖啡館」，可是不少自由工作者與學生間的私藏口袋名單。雖然店面低調，也不開放訂位，不過這間小而靜謐的空間，可是因高品質的手沖咖啡與甜點贏得口碑，成為適合獨自閱讀、靜心工作、甚至單純放空的理想場所。

完整文章：南港讀書咖啡廳推薦！放空自我咖啡館 靠近南港展覽館，焦糖布丁、提拉米蘇必吃
▲位於台北市南港展覽館捷運站五號出口附近的「放空自我咖啡館」，可是不少自由工作者與學生間的私藏口袋名單（攝影：蕭芷琳）
▲「放空自我咖啡館」成為適合獨自閱讀、靜心工作、甚至單純放空的理想場所。（攝影：蕭芷琳）

南港車站咖啡廳推薦「陋巷咖啡廳」不限時、有店貓

營業到晚上！南港不限時咖啡廳「陋巷咖啡廳」位在南港捷運站附近，藏身在巷弄內，營業時間更是到深夜10點；店裡以其綠意盎然的環境，打造成森林系咖啡館的樣貌，吸引不少網友在此打卡拍照。來到這裡，菜單上的「酒香提拉米蘇」真心必點，運氣好還能跟店裡超可愛的橘貓互動，現在就趕緊一起來看看吧。

完整文章：營業到晚上！南港不限時咖啡廳「陋巷咖啡廳」酒香提拉米蘇必點，店長橘貓超可愛。

▲營業到晚上！南港不限時咖啡廳「陋巷咖啡廳」位在南港捷運站附近，藏身在巷弄內（攝影：蕭芷琳）
▲店裡以其綠意盎然的環境，打造成森林系咖啡館的樣貌（攝影：蕭芷琳）

南港車站咖啡廳推薦「綠河 Green River Roastery」日式京都感超好拍

南港咖啡廳「綠河二店」新開幕！店裡濃濃日式京都風的裝潢，搭配手作甜點與咖啡，讓人有種穿越到日本老宅咖啡館的感覺。來這邊必點菜單上的招牌甜點「開心果巴斯克」，絲滑的口感配上最近超夯的開心果口味，讓人意猶未盡，現在就趕緊來看看吧。

完整文章：南港咖啡廳「綠河二店」新開幕！日式京都感超好拍，招牌「開心果巴斯克」必點。

▲南港咖啡廳「綠河二店」新開幕！店裡濃濃日式京都風的裝潢（攝影：蕭芷琳）
▲招牌甜點「開心果巴斯克」絲滑的口感配上最近超夯的開心果口味，讓人意猶未盡（攝影：蕭芷琳）

南港車站咖啡廳推薦「田野咖啡」日系復古融合工業風

提到南港，多數人腦中浮現的是科技園區與工業聚落，但近年南港咖啡廳風格逐漸轉變，開始出現兼具美感與生活溫度的空間。「田野咖啡 TIAN YE COFFEE」便靜靜藏身於南港路二段巷弄內，以低調外觀與沉穩氛圍，成為熟客口中的南港甜點咖啡廳口袋名單，也替這個街區添上一抹慢活氣息。

完整文章：
▲南港咖啡廳推薦！田野咖啡 隱身巷弄、日系復古融合工業風，靜謐氛圍超愜意（攝影：蕭芷琳）
▲「田野咖啡 TIAN YE COFFEE」靜靜藏身於南港路二段巷弄內（攝影：蕭芷琳）
▲南港咖啡廳推薦！田野咖啡 隱身巷弄、日系復古融合工業風，靜謐氛圍超愜意（攝影：蕭芷琳）
▲「田野咖啡 TIAN YE COFFEE」以低調外觀與沉穩氛圍，成為熟客口中的南港甜點咖啡廳口袋名單（攝影：蕭芷琳）

南港車站咖啡廳推薦「玉虫画室」日系金魚牆超好拍

在都市節奏越來越快的 2026 年，台北南港仍有一處讓人放慢腳步的角落。「玉虫画室 Tama Atelier」位於南港路二段靜謐巷弄，鄰近台北流行音樂中心與南港瓶蓋工廠，自成立以來便以結合咖啡廳、獨立畫室與設計圖書館的三合一模式，加上週末營業時間延長至晚上10點，絕對是城市中享受慢生活的最佳去處。

完整文章：南港深夜咖啡廳推薦！玉虫画室 日系金魚牆超好拍，假日營業到晚上10點。

▲「玉虫画室 Tama Atelier」位於南港路二段靜謐巷弄，鄰近台北流行音樂中心與南港瓶蓋工廠（攝影：蕭芷琳）
▲週末營業時間延長至晚上10點，絕對是城市中享受慢生活的最佳去處（攝影：蕭芷琳）

