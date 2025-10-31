南港展覽館咖啡廳推薦！暫停咖啡 PAUSE Coffee Roaster 南港店新開幕，超美玻璃屋餐廳必收。

南港展覽館咖啡廳推薦！「暫停咖啡 PAUSE Coffee Roaster 南港店」以玻璃屋花園設計打造城市秘境，自家烘焙咖啡與輕食甜點超人氣，成為南港最美新開幕咖啡廳打卡熱點。

南港展覽館周邊又多了一間人氣新據點！「PAUSE Coffee Roaster 南港店」今年夏天新開幕，以「玻璃屋花園咖啡廳」為設計概念，融合自家烘焙咖啡與輕食甜點，打造出鬧中取靜的城市綠洲。鄰近捷運南港展覽館站，交通便利，開幕後立刻成為南港地區最火的打卡新地標。





PAUSE Coffee Roaster 南港店座落於南港路一段的老宅一樓，外觀低調卻暗藏驚喜。走入店內，映入眼簾的是結合復古與現代的設計語彙，紅磚牆、水泥地板與金屬吧檯交織出獨特的都市質感。最受歡迎的後區「玻璃屋空間」採用三面採光設計，陽光灑落、綠意環繞，彷彿置身溫室花園。無論晴雨天都別有氛圍。



空間內更巧妙結合木質家具與藤編燈飾，營造放鬆的自然氣息，吸引不少攝影與咖啡愛好者前來朝聖「PAUSE Coffee Roaster」身為自家烘焙品牌，對咖啡品質的堅持可說是靈魂所在。提供多款義式咖啡、手沖單品與創意特調，像是「橙光」與「綠映」都深受歡迎。



除了咖啡外，餐點表現也不容小覷。人氣甜點包括「巴斯克乳酪蛋糕」與酥香可頌鬆餅「Croffle」，口感層次豐富。想吃得更飽一點，還能選擇沙拉、三明治或現烤披薩。「PAUSE Coffee Roaster」成為都市人暫時「暫停」腳步的心靈角落，無論是一個人的放鬆時光、朋友聚會，這裡都能提供舒適與靜謐的環境。





地址：臺北市南港區南港路一段73號1樓

營業時間：10:30–19:00；週二公休

注意事項：提供插座、Wi-Fi、客滿限時2小時

