屏東最美森林夜遊點燈！奇幻大津瀑布10大互動燈區，再送獨角獸發光頭飾。

屏東高樹奇幻大津瀑布2月限定登場！互動燈區與瀑布投影絕美光影森林必拍，快預約領取發光好禮。

屏東最神祕的森林光影派對即將在2月5日登場，這場被譽為全台最美光影瀑布的「奇幻大津」，在夜色中結合地景與聲光藝術，打造出10組美到像夢境的沉浸式燈區，活動期間只要購票入場，就能獲得超吸睛的發光獨角獸頭飾與在地特色點心，讓大家能在水幕與山林間，體驗一場充滿魔幻色彩的夜間探險，是今年春天絕對不能錯過的屏東旅遊清單。



▲一年一度的2026屏東奇幻大津即將點燈。

▲最大亮點就是奇幻大津瀑布光雕投影秀，看著萬物共生的影像在水幕上流動超震撼。







屏東高樹必訪全台最美光影瀑布

隱身在屏東高樹的大津瀑布這次華麗變身，活動從2月3日持續到3月4日，每天17時準時點亮山林，原本壯闊的自然景致在燈光點綴下，成了充滿藝術能量的夜光森林，今年縣府特別規劃了「北境之森」與「畫中仙境」等主題，引領遊客循著步道緩緩而上，在微涼的晚風中感受大自然與藝術交織的魅力，無論是想要浪漫約會還是親子旅遊，這裡都能滿足你對絕美夜景的期待，一起探索這座神祕的森林樂園。



▲「蝶舞山林」則巧妙運用動態設計，營造出蝴蝶在林間開闔飛舞的意象。





沉浸式互動裝置拍出吸睛網美照

為了增加遊玩的趣味性，現場設置了許多讓人驚豔的互動設施，像是「夜綻之花」讓民眾可以輕觸花蕊，親手改變峭壁花朵的色彩，而「蝶舞山林」則巧妙運用動態設計，營造出蝴蝶在林間開闔飛舞的意象，穿梭在「文心蘭林」與「花果天堂」的投影場景中，彷彿置身於愛麗絲的夢遊仙境，每一處角落都好拍到讓人捨不得放下手機，這些結合在地生態元素設計的燈座，不僅具備高度的原創性，更讓每位旅客都能成為光影藝術的一部分。



▲「夜綻之花」讓民眾可以輕觸花蕊，親手改變峭壁花朵的色彩。





每日限量入場與超值預約好禮

整場活動最精采的重頭戲，就是那宛如動態畫布的瀑布投影，看著萬物共生的影像在水幕上流動，壯麗景象絕對會洗版你的社群平台，為了維持最佳的旅遊品質，每天僅限量1000人進場，建議大家先在網路預約以免撲空，每張票只要100元，就能帶走馬年限定的發光頭飾與在地農會的水芋酥片，讓這趟旅程有吃又有拿，每30分鐘一個梯次的進場安排，確保每個人都能在寬敞舒適的環境中，享受這場屬於屏東高樹的奇幻盛典。



▲屏東奇幻大津共規劃10個燈區，邀請大家夜遊屏東森林。

▲屏東奇幻大津瀑布，每天17時準時點燈，變成充滿藝術能量的夜光森林。

屏東奇幻大津瀑布 活動資訊

活動日期： 115年2月3日至3月4日

活動時間： 每日17:00至21:00

活動地點： 屏東縣高樹鄉大津瀑布





屏東奇幻大津瀑布 票價

票價資訊： 單人票100元。優待票50元（持身心障礙手冊者）。

高樹鄉民日： 2月3日至2月5日。高樹鄉民可於1月31日9:00至11:00至高樹鄉圖書館前免費索票。

購票好禮： 購票入場即贈馬年限定獨角獸發光頭飾1只、紀念明信片1張、高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」1包。贈品數量有限。送完為止。

入場限制： 每日限量1000人。線上預約800人。現場購票200人。





2026最新屏東必拍景點推薦！

