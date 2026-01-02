屏東冬季旅遊亮點！落山風藝術季拍到3月，超萌貓咪小鎮免費拍。

冬天到屏東海口吹風看展。2025落山風藝術季登場，沙灘、村落化身展場，逛裝置藝術，也能遇見療癒貓咪作品，一路展到明年3月。

每到冬天，總有人為了那股迎著海吹來的落山風，一路往南走到屏東海口。風景遼闊，節奏放慢，也讓這裡成為不少人心中適合慢慢走的海岸小鎮。今年冬天，結合風景、藝術與地方生活的2025落山風藝術季，將再次在海口展開，以「看。海口 Hey，Haikou。」為主題，邀集來自台灣、日本、法國、美國與墨西哥共16位藝術家，展區橫跨海口沙灘、港灣、村落與看海美術館。從大型地景裝置、貓咪主題作品到海口食堂，讓旅人不只是看展，而是走進海口的日常風景，整個藝術季將一路延續至明年3月1日。



▲落山風藝術季藝術家山內庸資以貓咪為主角，創作多件化身海口人物的作品。

▲2025落山風藝術季「海的回聲：沙灘展區」風之間，是一座會呼吸的白色茶屋。





落山風藝術季！從沙灘到村落藝術走進海口日常

本屆2025落山風藝術季以海口的節氣、農事、潮汐與風味為靈感，藝術形式涵蓋纖維藝術、鋼雕、竹構與編織裝置。沙灘展區以風與地景為主角，透過動線設計，引導觀者在行走之間感受自然流動。港灣展區沿著海堤展開，作品在白天與夜晚呈現不同樣貌。村落展區則將老屋、街角與生活場景轉化為藝術的一部分，旅人以散步方式走逛，也能在不知不覺中讀出海口這座臨海小鎮的生活節奏與風土魅力。



▲落山風藝術季「海的回聲：沙灘展區」風逕，以屏東海口特有的落山風為靈感，當行走來到海岸的邊界，身體將不再是主角，而是風的接收器—作品「風逕」。





看海美術館重生必看藝術作品聚焦

看海美術館曾是廢棄候船室，如今在藝術季推動下重獲新生，也吸引越來越多藝術家選擇到此展出。本屆邀請來自屏東的藝術家劉棟，以數千片布料層層堆疊出宛如大地與海洋的視覺景觀，光影與色彩交錯，遠看是一片律動的色塊，近看則能感受纖維細節中累積的情緒。港灣展區同樣吸睛，法國藝術家艾斯特、卡瑟爾的作品白天如凝視世界的巨大眼睛，夜晚轉為多重視角，引導旅人重新觀看海岸線。



▲2025落山風藝術季以「看。海口 Hey，Haikou。」為主題，邀集來自台灣、日本、法國、美國與墨西哥共16位藝術家。





村落展區拍照熱點貓咪作品成焦點

走進村落展區，可以看到老石屋透過石磚與竹編重新轉化為有風流動的靜謐空間，植物染布隨著日光與海風吹動，成為不少旅人駐足拍照的畫面。藝術家山內庸資以貓咪為主角，創作多件化身海口人物的作品，手捧啤酒與黑輪的村落老闆娘等5隻貓咪，加上大型橘貓，用幽默視角呈現小鎮日常。沙灘展區則以竹構、玻璃與極簡結構為主，讓風與光自然成為創作的一部分。



▲2025落山風藝術季「風的序曲：村落展區」變成貓咪小鎮。





大型演出與海口食堂把藝術吃進記憶

藝術季期間最受期待的大型演出「海口狂想曲」，將於1月3日傍晚5點到6點半在海口沙灘登場，結合搖滾、馬戲、舞團與派對氛圍，打造專屬海口的冬夜舞台。每週六日同步推出限量預約的海口食堂文化體驗「一餐一樂章」，由日本料理職人對中剛大、森本由美與在地居民共作，選用當季作物與漁獲入菜，一餐一故事，讓旅人用味覺記住這趟海口之行。



▲2025落山風藝術季「風的序曲：村落展區」有風味(位)，以風吹拂經過破舊石頭屋的流體造型，形塑落山風的視覺感。







2025屏東落山風藝術季

活動日期：即日起～2026/3/1（看海美術館每週二休展）

四大展區地點：看海美術館、海口港、海口沙灘、海口社區周邊





