屏東咖啡廳「雁行咖啡」，搬離勝利星村周邊後，經歷半年的老屋翻修，近期以全新面貌重新開張。保留了老屋的磨石子地板、復古磁磚和木窗框，並搭配溫暖的木質家具、懷舊燈飾以及滿滿的綠色植栽，成功將老宅改造成滿溢復古氣息的舒適空間。



▲屏東咖啡廳推薦雁行咖啡，近期以全新面貌重新開張/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理



▲雁行咖啡保留了老屋磨石子地、復古磁磚和木窗框/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理

雁行咖啡店家資訊

營業時間：10:00～19:00（週日、週一公休）

地址：屏東市廣東南路245號

電話：08 810 2458