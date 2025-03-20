屏東咖啡廳「雁行咖啡」，搬離勝利星村周邊後，經歷半年的老屋翻修，近期以全新面貌重新開張。保留了老屋的磨石子地板、復古磁磚和木窗框，並搭配溫暖的木質家具、懷舊燈飾以及滿滿的綠色植栽，成功將老宅改造成滿溢復古氣息的舒適空間。
▲屏東咖啡廳推薦雁行咖啡，近期以全新面貌重新開張/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理
▲雁行咖啡保留了老屋磨石子地、復古磁磚和木窗框/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理
不僅氛圍迷人，「雁行咖啡」的咖啡和手作素食料理也深受歡迎，菜單有義大利麵、燉飯等素食選擇，每道餐點份量都很充足。最令熟客驚喜的是，重新出發的「雁行咖啡」菜單價格不增反減，且主食份量大、價格卻通通不到200元，有熟客笑說：「老闆簡直是佛心來著」。
▲雁行咖啡二樓空間寬敞，也適合團體聚會/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理
▲喜歡吃辣的饕客特別推薦雁行咖啡的辣味奶香蕈菇義大利麵/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理
「雁行咖啡」所有餐點皆為現點現做，醬汁也由店家自製。特別推薦辣味奶香蕈菇義大利麵，香濃的奶油醬與獨特的辛香料相互交融，帶來一口接一口的滿足感；而酥脆豆排櫛瓜青醬燉飯則以滑順的口感和濃郁的青醬，為顧客增添了一絲清爽；肉桂控絕對不能錯過「雁行咖啡」的肉桂捲，肉桂糖漿滲進麵包，甜而不膩、沒有苦味，尤其適合搭配一杯熱咖啡，度過美好又療癒的屏東午後時光。
推薦閱讀：高雄甜點新寵兒！不一樣的點心舖，手工製作、8種口味驢打滾限量推出。
▲雁行咖啡的酥脆豆排櫛瓜青醬燉飯，青醬香濃之中帶有一絲清爽/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理
▲肉桂控必點雁行咖啡肉桂捲，肉桂糖漿滲進麵包、甜而不膩/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理
雁行咖啡店家資訊
營業時間：10:00～19:00（週日、週一公休）
地址：屏東市廣東南路245號
電話：08 810 2458