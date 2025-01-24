屏東人氣美食11家帶你吃！近期趁著屏東燈節、屏東落山風藝術季開跑，各種展區、光雕，讓你從早上一路拍到晚上，假日不妨就來玩屏東各地拍美照、吃遍屏東人氣美食，這次窩客島幫你蒐羅11間超人氣「屏東美食」，包括CP值超高的5元生魚片，以及免費續湯喝到飽的潮州牛肉湯，屏東在地老店萬巒豬腳、人氣臭豆腐全都要吃過一輪。



▲屏東美食人氣11選，潮州牛肉湯喝到飽、5元生魚片名店CP值超高 / WalkerLand窩客島整理



▲屏東美食11間必吃清單，屏東老店萬巒豬腳、大碗公湯飯排隊必吃 / WalkerLand窩客島整理



屏東人氣生魚片必吃推薦：王匠生魚片、曾鮮生魚片、阿興生魚片

到屏東東港就要看海、吃海鮮！「華僑市場」作為東港港漁產品直銷處，有著販賣新鮮魚貨、生魚片、海產熱炒店、特產店等，來這裡一定要吃新鮮海味、買海鮮特產伴手禮回去，其中推薦必吃「曾鮮生魚片」、「王匠生魚片」，新鮮的生魚片每一片都切得很厚實實在，來份生魚片拼盤、生魚片海鮮丼飯，再搭上給料滿滿的鮮魚味噌湯，一餐吃下來超滿足；另外再推薦墾丁必吃的「阿興生魚片」，一盤40片生魚片只要200元，相當於一片只要5元，超級銅板價來屏東絕對不能錯過。



▲屏東人氣生魚片必吃推薦：王匠生魚片 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



▲屏東人氣生魚片必吃推薦：阿興生魚片 /高雄旅遊王 提供、WalkerLand窩客島整理



屏東潮州牛肉必吃名店推薦：牛大福沙茶鍋、牛肉亮

屏東除了吃海鮮，潮州牛肉也要吃！最熱門的60年老店「牛大福沙茶鍋」就算開了2層樓依然常常客滿、大排長龍，一樓專賣全牛料理、牛肉爐，二樓則是正宗沙茶火鍋，燉得軟嫩的牛肉塊、清香湯頭，冬天吃超暖胃，同樣是再弟老店的「牛肉亮」，則提供沙茶牛肉、蔥爆牛肉，以及紅燒牛肉湯、牛雜湯等湯品，湯品全部一碗只要60元，還能免費無限續湯CP值超高。



▲屏東潮州牛肉必吃名店推薦：牛大福沙茶鍋，開2層樓照樣要排隊 /小詠 提供、WalkerLand窩客島整理



▲屏東潮州牛肉必吃名店推薦：牛肉亮，60元牛肉湯免費續湯喝到飽 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



屏東人氣美食老店推薦：海鴻飯店、佳吉飲料店、秋月肉粿飯湯

屏東在地老字號美食必吃「海鴻飯店」，開業近80年是萬巒豬腳的創始店，滷得鹹香入味的招牌萬巒豬腳，再沾店家特製的蒜泥醬油更涮嘴；「佳吉飲料店」現點現烤烤饅頭一顆最低只要20元，帶有微微炭烤香氣，中間夾入奶油、煉乳，是屏東在地人的早餐、宵夜小吃；而「秋月肉粿飯湯」則以便宜又超巨大碗公的飯湯聞名，60元一碗裝滿蝦米、鮪魚肉、魚板、肉片等配料，只從早上7點營業到下午2點，屏東人的古早味早午餐先吃起來。



▲屏東人氣美食老店推薦：海鴻飯店，萬巒豬腳創始店已快營業超過80年 /省錢旅遊達人 提供、WalkerLand窩客島整理



▲屏東人氣美食老店推薦：佳吉飲料店，20元現烤饅頭加煉乳超邪惡 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



屏東在地人氣小吃推薦：阿國臭豆腐、福記肉羹蒸餃、鐵路阿婆麵館

屏東在地人氣店「阿國臭豆腐」，生意好到炸鍋幾乎沒停過，外酥內軟的臭豆腐，外皮酥脆到咬下還會發出聲響，搭配辣醬、泡菜吃起來口感更豐富；另外還有超大顆又多汁的「福記肉羹蒸餃」、大碗50元銅板價的大份量「鐵路阿婆麵館」，都是屏東在地人日常排隊搶吃的人氣小吃。



▲屏東在地人氣小吃推薦：阿國臭豆腐 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲屏東在地人氣小吃推薦：鐵路阿婆麵館 /李太陽日嚐 提供、WalkerLand窩客島整理



曾鮮生魚片 位置資訊

地址：屏東縣東港鎮朝隆路113號華僑市場220,221號

電話：0911-887-121

完整介紹由部落客「Nancy 將的生活筆計本」於窩客島分享：(東港美食)位於華僑市場內-東港曾鮮黑鮪魚專賣店，肥美的甜蝦，入口即化的炙燒比目魚鰭邊肉



王匠生魚片 位置資訊

地址：屏東縣東港鎮朝隆路華僑市場228攤

電話： 0921-241-520

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華僑市場美食!



阿興生魚片 位置資訊

地址：屏東縣恆春鎮大光路8-11號

電話：0919-123-115

完整介紹由部落客「高雄旅遊王」於窩客島分享：屏東縣恆春鎮阿興生魚 – 新鮮美味價格實在 | 生魚片平均只要5元



牛大福沙茶鍋 位置資訊

地址：屏東縣潮州鎮太平路165號

電話： 08-788-5180

完整介紹由部落客「小詠」於窩客島分享：屏東。潮州》牛大福。屏東牛肉料理。潮州在地人氣排隊美食



牛肉亮 位置資訊

地址：屏東縣潮州鎮光春路204號

電話：08-788-9122

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【屏東縣潮州鎮】牛肉亮｜可免費續湯｜潮州知名牛肉老店



海鴻飯店 位置資訊

地址：屏東縣萬巒鄉民和路16號

電話：08-781-1220

完整介紹由部落客「省錢旅遊達人」於窩客島分享：屏東必吃！海鴻飯店77年老店,萬巒豬腳唯一創始店



佳吉飲料店 位置資訊

地址：屏東縣東港鎮中正路128號

電話：08-832-0371

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：東港美食 ❙ 佳吉飲料店烤饅頭 一顆20元超人氣碳烤饅頭、老店早餐宵夜!



秋月肉粿飯湯 位置資訊

地址：屏東縣東港鎮博愛街336號

電話：08-832-2917

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：屏東縣東港鎮秋月肉粿、飯湯｜阿嬤真的怕你餓！在地經營四十年超大碗公飯湯、肉粿



阿國臭豆腐 位置資訊

地址：屏東縣萬丹鄉萬丹路一段381號

電話：08-777-2103

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：屏東縣萬丹鄉阿國臭豆腐｜號稱臭豆腐南霸天！超大鐵鍋炸不停，外酥內軟老字號臭豆腐



福記肉羹蒸餃 位置資訊

地址：屏東縣恆春鎮中正路118號

電話：08-889-2413

完整介紹由部落客「高雄旅遊王」於窩客島分享：墾丁恆春美食 – 福記肉羹蒸餃 x 營業到半夜2點|恆春宵夜超推薦



鐵路阿婆麵館 位置資訊

地址：屏東縣屏東市安心四橫巷63號

電話：08-721-5890

完整介紹由部落客「李太陽日嚐」於窩客島分享：鐵路阿婆麵館｜屏東美食｜月底救星銅板美食｜乾麵大碗吃飽飽必加特製辣醬油