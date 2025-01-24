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> 美食 > 5元屏東生魚片超狂！11間人氣屏東美食「臭豆腐南霸天 牛肉湯喝到飽」跟著屏東人全吃一輪。

5元屏東生魚片超狂！11間人氣屏東美食「臭豆腐南霸天 牛肉湯喝到飽」跟著屏東人全吃一輪。

2025燈會攻略 2025春節福袋 屏東美食 屏東小吃 more
2025-01-24 09:41:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
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編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

屏東人氣美食11家帶你吃！近期趁著屏東燈節、屏東落山風藝術季開跑，各種展區、光雕，讓你從早上一路拍到晚上，假日不妨就來玩屏東各地拍美照、吃遍屏東人氣美食，這次窩客島幫你蒐羅11間超人氣「屏東美食」，包括CP值超高的5元生魚片，以及免費續湯喝到飽的潮州牛肉湯，屏東在地老店萬巒豬腳、人氣臭豆腐全都要吃過一輪。

▲屏東美食人氣11選，潮州牛肉湯喝到飽、5元生魚片名店CP值超高 / WalkerLand窩客島整理

▲屏東美食11間必吃清單，屏東老店萬巒豬腳、大碗公湯飯排隊必吃 / WalkerLand窩客島整理


屏東人氣生魚片必吃推薦：王匠生魚片、曾鮮生魚片、阿興生魚片

到屏東東港就要看海、吃海鮮！「華僑市場」作為東港港漁產品直銷處，有著販賣新鮮魚貨、生魚片、海產熱炒店、特產店等，來這裡一定要吃新鮮海味、買海鮮特產伴手禮回去，其中推薦必吃「曾鮮生魚片」、「王匠生魚片」，新鮮的生魚片每一片都切得很厚實實在，來份生魚片拼盤、生魚片海鮮丼飯，再搭上給料滿滿的鮮魚味噌湯，一餐吃下來超滿足；另外再推薦墾丁必吃的「阿興生魚片」，一盤40片生魚片只要200元，相當於一片只要5元，超級銅板價來屏東絕對不能錯過。

▲屏東人氣生魚片必吃推薦：王匠生魚片 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理

▲屏東人氣生魚片必吃推薦：阿興生魚片 /高雄旅遊王 提供、WalkerLand窩客島整理


屏東潮州牛肉必吃名店推薦：牛大福沙茶鍋、牛肉亮

屏東除了吃海鮮，潮州牛肉也要吃！最熱門的60年老店「牛大福沙茶鍋」就算開了2層樓依然常常客滿、大排長龍，一樓專賣全牛料理、牛肉爐，二樓則是正宗沙茶火鍋，燉得軟嫩的牛肉塊、清香湯頭，冬天吃超暖胃，同樣是再弟老店的「牛肉亮」，則提供沙茶牛肉、蔥爆牛肉，以及紅燒牛肉湯、牛雜湯等湯品，湯品全部一碗只要60元，還能免費無限續湯CP值超高。

▲屏東潮州牛肉必吃名店推薦：牛大福沙茶鍋，開2層樓照樣要排隊 /小詠 提供、WalkerLand窩客島整理

▲屏東潮州牛肉必吃名店推薦：牛肉亮，60元牛肉湯免費續湯喝到飽 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理


屏東人氣美食老店推薦：海鴻飯店、佳吉飲料店、秋月肉粿飯湯

屏東在地老字號美食必吃「海鴻飯店」，開業近80年是萬巒豬腳的創始店，滷得鹹香入味的招牌萬巒豬腳，再沾店家特製的蒜泥醬油更涮嘴；「佳吉飲料店」現點現烤烤饅頭一顆最低只要20元，帶有微微炭烤香氣，中間夾入奶油、煉乳，是屏東在地人的早餐、宵夜小吃；而「秋月肉粿飯湯」則以便宜又超巨大碗公的飯湯聞名，60元一碗裝滿蝦米、鮪魚肉、魚板、肉片等配料，只從早上7點營業到下午2點，屏東人的古早味早午餐先吃起來。

▲屏東人氣美食老店推薦：海鴻飯店，萬巒豬腳創始店已快營業超過80年 /省錢旅遊達人 提供、WalkerLand窩客島整理

▲屏東人氣美食老店推薦：佳吉飲料店，20元現烤饅頭加煉乳超邪惡 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理


屏東在地人氣小吃推薦：阿國臭豆腐、福記肉羹蒸餃、鐵路阿婆麵館

屏東在地人氣店「阿國臭豆腐」，生意好到炸鍋幾乎沒停過，外酥內軟的臭豆腐，外皮酥脆到咬下還會發出聲響，搭配辣醬、泡菜吃起來口感更豐富；另外還有超大顆又多汁的「福記肉羹蒸餃」、大碗50元銅板價的大份量「鐵路阿婆麵館」，都是屏東在地人日常排隊搶吃的人氣小吃。

▲屏東在地人氣小吃推薦：阿國臭豆腐 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理

▲屏東在地人氣小吃推薦：鐵路阿婆麵館 /李太陽日嚐 提供、WalkerLand窩客島整理


曾鮮生魚片  位置資訊

地址：屏東縣東港鎮朝隆路113號華僑市場220,221號
電話：0911-887-121
完整介紹由部落客「Nancy 將的生活筆計本」於窩客島分享：(東港美食)位於華僑市場內-東港曾鮮黑鮪魚專賣店，肥美的甜蝦，入口即化的炙燒比目魚鰭邊肉


王匠生魚片  位置資訊

地址：屏東縣東港鎮朝隆路華僑市場228攤
電話： 0921-241-520
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華僑市場美食!


阿興生魚片  位置資訊

地址：屏東縣恆春鎮大光路8-11號
電話：0919-123-115
完整介紹由部落客「高雄旅遊王」於窩客島分享：屏東縣恆春鎮阿興生魚 – 新鮮美味價格實在 | 生魚片平均只要5元


牛大福沙茶鍋  位置資訊

地址：屏東縣潮州鎮太平路165號
電話： 08-788-5180
完整介紹由部落客「小詠」於窩客島分享：屏東。潮州》牛大福。屏東牛肉料理。潮州在地人氣排隊美食


牛肉亮  位置資訊

地址：屏東縣潮州鎮光春路204號
電話：08-788-9122
完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【屏東縣潮州鎮】牛肉亮｜可免費續湯｜潮州知名牛肉老店


海鴻飯店  位置資訊

地址：屏東縣萬巒鄉民和路16號
電話：08-781-1220
完整介紹由部落客「省錢旅遊達人」於窩客島分享：屏東必吃！海鴻飯店77年老店,萬巒豬腳唯一創始店


佳吉飲料店  位置資訊

地址：屏東縣東港鎮中正路128號
電話：08-832-0371
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：東港美食 ❙ 佳吉飲料店烤饅頭 一顆20元超人氣碳烤饅頭、老店早餐宵夜!


秋月肉粿飯湯  位置資訊

地址：屏東縣東港鎮博愛街336號
電話：08-832-2917
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：屏東縣東港鎮秋月肉粿、飯湯｜阿嬤真的怕你餓！在地經營四十年超大碗公飯湯、肉粿


阿國臭豆腐  位置資訊

地址：屏東縣萬丹鄉萬丹路一段381號
電話：08-777-2103
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：屏東縣萬丹鄉阿國臭豆腐｜號稱臭豆腐南霸天！超大鐵鍋炸不停，外酥內軟老字號臭豆腐


福記肉羹蒸餃  位置資訊

地址：屏東縣恆春鎮中正路118號
電話：08-889-2413
完整介紹由部落客「高雄旅遊王」於窩客島分享：墾丁恆春美食 – 福記肉羹蒸餃 x 營業到半夜2點|恆春宵夜超推薦


鐵路阿婆麵館  位置資訊

地址：屏東縣屏東市安心四橫巷63號
電話：08-721-5890
完整介紹由部落客「李太陽日嚐」於窩客島分享：鐵路阿婆麵館｜屏東美食｜月底救星銅板美食｜乾麵大碗吃飽飽必加特製辣醬油

 

更多 屏東美食 照片：


▲屏東人氣生魚片必吃推薦：曾鮮生魚片，人氣炙燒比目魚鰭邊握壽司 /Nancy 將的生活筆計本 提供、WalkerLand窩客島整理

▲屏東人氣生魚片必吃推薦：曾鮮生魚片，滿料鮮魚味噌湯搭生魚片吃超滿足 /Nancy 將的生活筆計本 提供、WalkerLand窩客島整理

▲屏東人氣生魚片必吃推薦：王匠生魚片 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理

▲屏東潮州牛肉必吃名店推薦：牛肉亮，沙茶牛肉燴飯超下飯 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理

▲屏東人氣美食老店推薦：海鴻飯店，萬巒豬腳創始店已快營業超過80年 /省錢旅遊達人 提供、WalkerLand窩客島整理

▲屏東人氣美食老店推薦：海鴻飯店，萬巒豬腳創始店已快營業超過80年 /省錢旅遊達人 提供、WalkerLand窩客島整理

▲屏東人氣美食老店推薦：秋月肉粿飯湯，超大碗公料多到看不到飯 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理

▲屏東人氣美食老店推薦：秋月肉粿飯湯，肉粿份量也很多 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理

▲屏東在地人氣小吃推薦：福記肉羹蒸餃 /高雄旅遊王 提供、WalkerLand窩客島整理

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相關商家

曾鮮生魚片

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place屏東縣東港鎮朝隆路113號(華僑市場)
4.24 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.30
服務品質
4.20
裝潢氣氛
3.80
CP值
4.30
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東港王匠生魚片專賣店

phone08-8323121
place屏東縣東港鎮朝隆路39號（東港華僑市場228攤位）
4.49 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.64
服務品質
4.43
裝潢氣氛
3.79
CP值
4.43
share place

阿興生魚片

phone
place屏東縣恆春鎮大光路79-66號
4.43 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.53
服務品質
4.19
裝潢氣氛
3.78
CP值
4.56
share place

牛大福沙茶鍋

phone08-780-6367
place屏東縣潮州鎮太平路165號
4.75 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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牛肉亮

phone08-7889122
place屏東縣潮州鎮鎮光春路204號
3.88 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.83
服務品質
3.67
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.33
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海鴻飯店(創始店)

phone08-7811220
place屏東縣萬巒鄉民和路16號
3.82 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
3.29
裝潢氣氛
3.33
CP值
3.79
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佳吉飲料店

phone08-8320371
place屏東縣東港鎮中正路128號
3.85 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.86
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.43
CP值
4.21
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秋月肉粿/飯湯

phone
place屏東縣東港鎮博愛街336號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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阿國臭豆腐專賣店

phone08-7772103
place屏東縣萬丹鄉萬丹路一段381號
4.62 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.80
服務品質
4.30
裝潢氣氛
3.70
CP值
4.70
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福記肉羹蒸餃

phone08-8892413
place屏東縣恆春鎮中正路118號
4.95 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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鐵路阿婆麵館

phone08-7215890
place屏東縣屏東市安心四橫巷69號
4.85 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
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