每一次來東港華僑市場 都會嘗試吃吃看不同的店家

這一次造訪曾鮮黑鮪魚專賣店(華僑市場220221號)，曾鮮黑鮪魚專賣店已經在東港有超過20年的歷史了!

看著東港華僑市場 逐漸改變，乾淨度有變好的傾向，來用餐的感受度也會變好些

不過在魚市場用餐 真的不比餐廳，用餐環境還是會差上一些的喔，沒來過的朋友可能需要先做個心理準備唷!

東港華僑市場中除了賣生魚片之外，因為鄰近漁港所以也會販售許許許多多的海鮮，不少客人會到此採購海鮮

附近也有幾家海鮮熱炒攤位，也有在賣伴手禮的攤位喔

店家相關資料

曾鮮生魚片

地址：屏東縣東港鎮朝隆路113號華僑市場攤位220,221號

電話：0911887121

營業時間：每日10：30～19：00

菜單/DM

來看看我們吃了些甚麼?

深海甜蝦

一盤七大隻賣200元,CP值算是滿高了

深海甜蝦吃起來很新鮮，蝦肉本身滿緊實的，口感不會爛爛的

而且個頭很大一隻，平均下來一隻還不用30元喔

海膽綜合丼飯(套餐)，套餐另付三樣小菜、一碗鮮魚味噌湯及一瓶飲料

想吃比目魚鰭邊又想吃海膽，來東港華僑市場不用客氣，通通點來吃吃看

東港曾鮮黑鮪魚專賣店並無提供生魚丼飯額外炙燒的服務

想吃炙燒請挑選，品名有”炙燒:的握壽司喔

使用的米飯不是那種醋味很重的醋飯，米飯的口感也很不錯

生魚片都切的算滿厚一片的，新鮮度當然不在話下

鮮魚味噌湯

雖然是套餐中所附的湯品，裡面放的魚肉跟豆腐還不少

炙燒比目魚鰭邊握壽司

我最愛的炙燒比目魚鰭邊握來囉，曾鮮黑鮪魚專賣店每一顆握壽司份量十足

而且上頭放上好幾片比目魚鰭邊，經過炙燒過後比目魚鰭邊的油脂被逼了出來

送入口中，豐厚的油脂在口腔中蔓延開來，真的是口口滿足

生魚片(紅肉、皮油)

一份生魚片有六片，我們想要兩種都吃看看，請店家幫我們做個雙拼

口袋荷包有限，這一次就不吃油滋滋的鮪魚腹肉或金山角了

不過預算高一點的朋友真的可以試試擁有豐厚油脂的鮪魚腹肉或金山角，那滿口油香的滋味真的很不錯唷

現場吃不夠還可以請店家現點現切生魚片，外帶回家或是回飯店享用唷~

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店家/景點資訊

店家名稱：曾鮮生魚片

所在地址：臺灣屏東縣東港鎮朝隆路113號華僑市場220,221號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:30-19:00

店家電話： 0911 887 121 Google即時導航





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