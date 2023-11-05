為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華僑市場美食!

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華僑市場美食!

2023-11-05 10:25:33 靜怡＆大顆呆 人氣：111
share
窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2121篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：屏東縣 > 東港鎮

造訪商家：東港王匠生魚片專賣店
phone08-8323-121
place屏東縣東港鎮朝隆路39號（東港華僑市場228攤位）
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華

東港就是要吃生魚片、黑鮪魚，出發小琉球旅遊第一站先來華僑市場（東港漁港漁產品直銷中心）大快朵頤！

華僑市場內有好幾家黑鮪魚生魚片店家，每間賣的大同小異，陸續我們也吃過好幾家，像是曾鮮守席等，【王匠生魚片&日本料理】我們多年前就曾吃過，今年再次回訪，生意依舊很好，生魚片也很新鮮

旅遊住宿優惠房價查詢

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華僑市場美食!

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華

華僑市場對面有收費停車場，不過假日很容易客滿，來買海鮮、吃黑鮪魚或是到小琉球旅遊搭船的人車很多！

華僑市場吃海鮮也別忘了一併品嘗東港人氣烤饅頭，像是佳吉茗馨阿鴻等都可以吃吃看

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華ADD:屏東縣東港鎮朝隆路39號

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華

王匠生魚片&日本料理位於華僑市場內228攤，我們來的時間比較晚，已經接近許多店家休息時間，這時市場內人潮比較沒那麼多了，當天沒有排到隊直接順利入座！

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華

王匠生魚片&日本料理菜單及價格

販賣的品項還蠻多的，有生魚片、黑鮪魚、握壽司、丼飯、小菜及飲料等，料理以生食為主，也有一些熟食，餐點可以加價升級套餐

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華

現撈甜蝦六尾(中) $200

店家推薦的甜蝦，大尾是四尾，價格一樣，生甜蝦肉質細綿滑嫩、味道甜美

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華

鮭魚八片 $200

生魚片我們最愛的品項就是鮭魚了，換算下來一片25元也不貴，新鮮軟滑不會過於油膩的口感

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華

玉子壽司

菜單上沒有的品項，需要另外寫上，適合小朋友吃的品項

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華

蟹肉蝦卵沙拉 $50

蟹肉棒、美乃滋、蝦卵的結合，鮮甜爽口

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華

綜合生魚片(四色) $300

鮪魚、旗魚、鮭魚及白肉魚，一盤有15片新鮮生魚片，一片只要20元還蠻划算，生魚片切的厚實，剛剛好一口大小

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華

海鮮丼A4 $390

生魚片、鮭魚卵、干貝及甜蝦的基本組合款，想要吃得更豐富滿足還有加上海膽及黑鮪魚的升級版

一整碗鋪滿滿都看不到丼飯了，光看就好過癮

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華

干貝還蠻大一顆，雖然已經接近收攤時間，每一款生魚及海鮮都還是很新鮮，鮮美的口感

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華

小菜+味噌湯+茶碗蒸 $100

加點套餐組合，只要100元就有三種美味！

小菜是店家隨機搭配，以水雲菜為主，茶碗蒸口感滑嫩，味噌湯內有魚肉

王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華

我們在八月來已經過了黑鮪魚季節，所以這次就沒有特別點黑鮪魚了，雖然沒有吃黑鮪魚但其他生魚片及丼飯一樣吃得很滿足！

旅遊住宿優惠房價查詢

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛

純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！

更多屏東旅遊景點請點我

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

文章標籤

王匠生魚片&日本料理 東港美食 東港華僑市場 華僑市場美食 華僑市場生魚片 王匠生魚片 華僑市場 東港日本料理 華僑市場日本料理 東港漁港漁產品直銷中心
 
創作者介紹
創作者 靜怡&大顆呆 的頭像
靜怡&大顆呆

❤靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食❤




檢舉
share
chevron_left

清境楓葉山莊❙視野絕佳景觀陽台房，附早餐、有
延伸閱讀

葉式海鮮。 YEH’S FISH。口感鮮甜.價格又實惠.生魚片真的是值得一嚐的

 57魔法Ling

Hot Toddy 十字架純銀飾品

 高雄旅遊王

屏東【東港華僑市場(東港漁港漁產品直銷中心)】怒吃生魚片。小琉球碼頭

 雲大少爺
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2121篇

分享與紀錄一家四口吃喝玩樂的幸福小天地 親子、旅遊、住宿、美食..歡迎大家來找我們玩 用心感受生活、用相機拍下生活、用部落格紀錄生活,樂於與大家分享生活中的美好人事物 邀約請寄eeooa0314@yahoo.com.tw 或eeooa0314@gmail.com 或私訊粉絲團！! 歡迎大家到❤靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食❤ 找我唷!! 網址:http://eeooa0314.pixnet.net/blog
作者的其它文章
同類據點
里港無名紅豆餅 照片

里港無名紅豆餅

4.00 (1人評鑑)

區域：屏東縣里港鄉
鼎珍鮮蝦湯粥飯 照片

鼎珍鮮蝦湯粥飯

4.40 (1人評鑑)

區域：屏東縣屏東市
生麗海產粥 照片

生麗海產粥

4.80 (1人評鑑)

區域：屏東縣屏東市
鹽酥紀 潮州店 照片

鹽酥紀 潮州店

4.50 (1人評鑑)

區域：屏東縣潮州鎮
鴨腳妹煙燻冰滷味 照片

鴨腳妹煙燻冰滷味

4.55 (1人評鑑)

區域：屏東縣琉球鄉

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up