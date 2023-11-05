來東港就是要吃生魚片、黑鮪魚，出發小琉球旅遊第一站先來華僑市場（東港漁港漁產品直銷中心）大快朵頤！

華僑市場內有好幾家黑鮪魚生魚片店家，每間賣的大同小異，陸續我們也吃過好幾家，像是 曾鮮 、 守席 等，【王匠生魚片&日本料理】我們多年前就曾吃過，今年再次回訪，生意依舊很好，生魚片也很新鮮

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王匠生魚片&日本料理 ❙ 市場內超人氣生魚片、黑鮪魚，東港華僑市場美食!

華僑市場對面有收費停車場，不過假日很容易客滿，來買海鮮、吃黑鮪魚或是到小琉球旅遊搭船的人車很多！

來華僑市場吃海鮮也別忘了一併品嘗東港人氣烤饅頭，像是 佳吉 、 茗馨 、 阿鴻 等都可以吃吃看

ADD:屏東縣東港鎮朝隆路39號

王匠生魚片&日本料理位於華僑市場內228攤，我們來的時間比較晚，已經接近許多店家休息時間，這時市場內人潮比較沒那麼多了，當天沒有排到隊直接順利入座！

王匠生魚片&日本料理菜單及價格

販賣的品項還蠻多的，有生魚片、黑鮪魚、握壽司、丼飯、小菜及飲料等，料理以生食為主，也有一些熟食，餐點可以加價升級套餐

現撈甜蝦六尾(中) $200

店家推薦的甜蝦，大尾是四尾，價格一樣，生甜蝦肉質細綿滑嫩、味道甜美

鮭魚八片 $200

生魚片我們最愛的品項就是鮭魚了，換算下來一片25元也不貴，新鮮軟滑不會過於油膩的口感

玉子壽司

菜單上沒有的品項，需要另外寫上，適合小朋友吃的品項

蟹肉蝦卵沙拉 $50

蟹肉棒、美乃滋、蝦卵的結合，鮮甜爽口

綜合生魚片(四色) $300

鮪魚、旗魚、鮭魚及白肉魚，一盤有15片新鮮生魚片，一片只要20元還蠻划算，生魚片切的厚實，剛剛好一口大小

海鮮丼A4 $390

生魚片、鮭魚卵、干貝及甜蝦的基本組合款，想要吃得更豐富滿足還有加上海膽及黑鮪魚的升級版

一整碗鋪滿滿都看不到丼飯了，光看就好過癮

干貝還蠻大一顆，雖然已經接近收攤時間，每一款生魚及海鮮都還是很新鮮，鮮美的口感

小菜+味噌湯+茶碗蒸 $100

加點套餐組合，只要100元就有三種美味！

小菜是店家隨機搭配，以水雲菜為主，茶碗蒸口感滑嫩，味噌湯內有魚肉

我們在八月來已經過了黑鮪魚季節，所以這次就沒有特別點黑鮪魚了，雖然沒有吃黑鮪魚但其他生魚片及丼飯一樣吃得很滿足！

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