牛肉亮是潮州知名老店，在光春路204號
小孩之前看到他們喜歡的直播主來用餐然後一直說想吃
就趁著暑假回來帶他們來吃看看，我也是第一次光顧！
▲店門口是紅線，店家無附設停車場，請勿隨意停車喔！
▲店面有裝潢過，變得更現代新穎
▲每周三公休，營業時間06:00-18:00
一早就可以喝上熱騰騰的牛肉湯，活力滿滿！
▲拿完菜單自行找位置入座
▲沾醬、餐具自取，洗手間在旁邊
▲用餐空間不大
所以坐定位後就不便再隨意移動，上餐什麼的都要很小心，留意身邊的人
▲菜單
牛肉有沙茶、蔥爆、麻油及薑醋口味，好滋補的料理！
我們下午可能來得比較晚，麵類都已售罄，只能改飯類
▲沾醬
▲蔥爆牛肉
很下飯的一道熱炒，牛肉蠻新鮮的但口感較為不一，也有稍微柴一點的，但不影響整體
▲牛雜湯看起來也是滿滿一碗，然後熱湯是可以免費續加的
那天店內有一位阿姨逐桌問客人需不需要再加湯，很貼心！
▲孩子說湯喝起來有點辣，不曉得是不是薑的味道
但現在天氣慢慢轉涼，來上一口熱騰騰的熱湯著實暖胃！
▲大的牛肉燴飯
▲小份牛肉燴飯
▲牛肉燴飯不會很鹹，肉質蠻滑嫩的
醬汁巴著白飯每口都能吃到，孩子覺得不錯吃喔！
【牛肉亮】
地址：屏東縣潮州鎮光春路204號
電話：08-7889122
營業時間：06:00-18:00
每周三公休