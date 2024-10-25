牛肉亮是潮州知名老店，在光春路204號

小孩之前看到他們喜歡的直播主來用餐然後一直說想吃

就趁著暑假回來帶他們來吃看看，我也是第一次光顧！

▲店門口是紅線，店家無附設停車場，請勿隨意停車喔！

▲店面有裝潢過，變得更現代新穎

▲每周三公休，營業時間06:00-18:00

一早就可以喝上熱騰騰的牛肉湯，活力滿滿！

▲拿完菜單自行找位置入座

▲沾醬、餐具自取，洗手間在旁邊

▲用餐空間不大

所以坐定位後就不便再隨意移動，上餐什麼的都要很小心，留意身邊的人

▲菜單

牛肉有沙茶、蔥爆、麻油及薑醋口味，好滋補的料理！

我們下午可能來得比較晚，麵類都已售罄，只能改飯類

▲沾醬

▲蔥爆牛肉

很下飯的一道熱炒，牛肉蠻新鮮的但口感較為不一，也有稍微柴一點的，但不影響整體

▲牛雜湯看起來也是滿滿一碗，然後熱湯是可以免費續加的

那天店內有一位阿姨逐桌問客人需不需要再加湯，很貼心！

▲孩子說湯喝起來有點辣，不曉得是不是薑的味道

但現在天氣慢慢轉涼，來上一口熱騰騰的熱湯著實暖胃！

▲大的牛肉燴飯

▲小份牛肉燴飯

▲牛肉燴飯不會很鹹，肉質蠻滑嫩的

醬汁巴著白飯每口都能吃到，孩子覺得不錯吃喔！

【牛肉亮】

地址：屏東縣潮州鎮光春路204號

電話：08-7889122

營業時間：06:00-18:00

每周三公休

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