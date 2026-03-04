> 美食 > 大披薩199元！拿坡里披薩炸雞WBC優惠，蛋塔買一送一看球賽必吃。

大披薩199元！拿坡里披薩炸雞WBC優惠，蛋塔買一送一看球賽必吃。

拿坡里三商炸雞WBC棒球
2026-03-04 17:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:拿坡里
拿坡里生日慶優惠開跑，搭上WBC熱潮推出大披薩199元、六塊炸雞199元與壽星蛋塔買一送一，同步還有三商炸雞199元優惠，成為近期聚餐與看球首選。
世界棒球WBC經典賽開打，全台粉絲進入集氣模式。拿坡里披薩．炸雞趁勢推出2026生日慶活動，自3月5日至3月20日連續16天，鎖定聚餐與觀賽需求，推出多項199元主打優惠，大披薩、六塊炸雞都199元就能開吃，還有蛋塔買一送一優惠，整桌應援餐點澎湃又超省。
▲拿坡里披薩．炸雞2026生日慶3/5-3/20登場，大披薩與六塊炸雞通通199元。
大披薩199元不限口味

這次拿坡里生日慶，在3/5-3/20期間，買大披薩系列享特價199元，內用外帶皆適用，如果想升級新品，也可加價100元選擇「開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享」等口味。無論是小家庭晚餐，或三五好友揪團看球，都能搭配吃起來。

▲拿坡里3/5-3/20大披薩不限口味特價199元，內用外帶都適用。
炸雞蛋塔同步下殺

除了披薩，拿坡里六塊炸雞、烤雞同樣可享特惠價199元，內用外帶皆享優惠，炸雞還可加價30元升級為炸雞腿，讓聚餐吃起來更爽。甜點部分，經典蛋塔6入原價270元也可享有199元優惠。此外，生日日期介於3月5日至3月20日的壽星，只要於3/5-3/9期間至門市消費不限金額並出示證件，還可享經典蛋塔買一送一，每人限購一組。
▲拿坡里生日慶搭上WBC熱潮，加碼蛋塔買一送一，整桌應援餐點更超值。
三商炸雞同步199元

同集團品牌「三商炸雞」這次同步針對WBC話題推出優惠，於3/5-3/20期間，只要買「六塊炸雞」，不論內用外帶都可享優惠價199元，與拿坡里同步同慶，換算下來相當於打51折，讓人不論是聚餐、看球賽、或是跟拿坡里一樣慶祝生日，都能吃炸雞嗨一波。
▲三商炸雞3/5-3/20六塊炸雞內用外帶特價199元，同步應援WBC。
拿坡里生日慶優惠活動資訊

優惠品牌：全台139間拿坡里門市，內用外帶適用，外送及西湖店不適用 
活動日期：3月5日至3月20日
優惠內容： 

  • 大披薩特惠價199元（原價390元） 
  • 六塊炸雞/烤雞特惠價199元（原價390元）炸雞可加價30元升級炸雞腿
  • 經典蛋塔6入特惠價199元（原價270元）
  • 3月5日至3月9日，壽星經典蛋塔買一送一
  • 三商炸雞-六塊炸雞特惠價199元（原價390元）
春節開運速食9間！過年必吃薯來堡 炸雞金磚盒 龍蝦火山披薩，速食買一送一過年聚餐吃起來。
應援WBC吃買一送一！9大速食WBC應援優惠，披薩買一送一 6折炸雞套餐 棒球堡聚餐看球賽。
頂呱呱買一送一！66大順炸雞桶限時249元，地瓜薯條再推買一送一。
披薩買一送一！達美樂披薩應援棒球套餐，WBC四強日本韓國澳洲捷克限定披薩。
紅葉蛋糕冰淇淋買一送一！COLD STONE聯名CREAM CO.黑森林冰淇淋，42天買一送一吃爆。
