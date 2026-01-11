全台7大吉卜力景色，龍貓隧道超還原，九樹森林直接入住霍爾世界。

精選全台 7 大吉卜力風秘境，從神隱少女隧道、龍貓森林到天空之城遺址，拍出電影級夢幻美照！

想感受宮崎駿筆下的奇幻世界，不用飛日本也能盡情體驗！台灣許多隱藏版秘境，竟與吉卜力動畫中的經典場景極為相似，這篇精選全台 7 大「吉卜力風」景點，從《神隱少女》的紅燈籠與隧道、《龍貓》的療癒樹林，到《天空之城》漂浮山間的壯闊遺址，不僅氛圍感拉滿，更是拍出美照的熱門地標，快趁著週末假期，來場穿越時空的吉卜力之旅！



▲不用出國也能朝聖宮崎駿的經典場景！童趣十足的「龍貓隧道」，或是神秘壯闊的「天空之城」都能滿足。

▲位於南投的九樹森林，這棟充滿工業風與拼湊美學的獨特建築竟然是間民宿！直接入住「霍爾高塔」，親臨這個隱身山林的魔法世界。（部落客：黑皮的旅遊筆記）

神隱少女奇幻場景：九份阿妹茶樓、苗栗崎頂隧道

說起神隱少女，怎麼能不提到這兩處經典地景！新北瑞芳的「九份阿妹茶樓」，以搖曳的紅燈籠、古色古香的木造建築聞名，讓人一秒想起劇中湯屋，也難怪全球影迷都公認，九份就是最還原電影場景的城鎮；而苗栗竹南的「崎頂子母隧道」，幽靜的洞口圍繞濃密綠蔭，斑駁的光影充滿神秘未知感，恍若準備與千尋一家一同闖入神靈世界。





九份阿妹茶樓

地址：新北市瑞芳區市下巷20號

電話：02-24960833

苗栗崎頂隧道

地址：苗栗縣竹南鎮崎頂里

▲走訪紅燈籠高掛的阿妹茶樓、幽靜深邃的崎頂子母隧道，都像是穿越進神隱少女的神秘世界。（部落客：大海愛上藍天、潔西貝比的生活小事）

龍貓療癒綠色隧道：高雄輕軌美術館站、無患子森林

小時候想搭乘貓巴士穿梭樹林的願望，在高雄就能實現！高雄鼓山的「輕軌美術館站」，在軌道兩旁種滿小葉欖仁樹，形成絕美的綠蔭拱門，被譽為全台最美的「龍貓隧道」；而台中后里的「無患子森林」則是天然秘境，無患子樹整齊延伸，構成深邃、沒有盡頭的綠色長廊，彷彿下一秒就能看見龍貓現身眼前，童趣十足的場景，隨手一拍都相當吸睛。





高雄輕軌美術館站

地址：高雄市鼓山區美術館路120號

電話：07-7939676





台中無患子森林

地址：臺中市后里區四月路五哩巷

▲尋找現實版龍貓森林！無論是列車穿梭在綠蔭拱門，還是無患子森林的深邃長廊，都充滿了童趣與神秘感。（部落客：1817BOX）

天空之城與魔法世界：水湳洞十三層遺址、九樹森林、千畦種子博物館

吉卜力最為迷人的魔法世界，當然也不能錯過！新北瑞芳的「水湳洞十三層遺址」，廢棄工廠被植披覆蓋，壯觀蒼涼的景色，遠眺宛若漂浮的「天空之城」拉普達；南投的「九樹森林民宿」以不規則的幾何建築聞名，特意設計的直立式煙囪塔房，不免憶起霍爾的移動城堡，在懸掛空中的吊床上觀星入睡，魔幻又浪漫；台南的「千畦種子博物館」則掛滿各式奇特種子，微觀世界充滿生活感，就像走進《借物少女艾莉緹》的迷你世界。





水湳洞十三層遺址

地址：新北市瑞芳區(約九份溪出海口兩岸)





九樹森林

地址：南投縣魚池鄉中興巷6-28號

千畦種子博物館

地址：臺南市北區東豐路451巷29-1號

電話：06-2360035

▲水湳洞十三層遺址的龐大廢墟宛若漂浮的「天空之城」；南投九樹森林充滿金屬拼湊感的獨特建築，更像極霍爾世界裡那座會行走的移動城堡。（部落客：黑皮的旅遊筆記）

▲位於台南的千畦種子博物館，掛滿各式奇特種子與乾燥植物，走入其中，宛如誤闖借物少女的秘密基地。（部落客：黑皮的旅遊筆記）

