這間隱藏深山裡的阿將的家23咖啡館，宛如童話般的宮崎駿石頭屋、魔戒裡的愛人國度，搭配上優美的山巒美景，成了熱門的人氣景點，隨處還可以看到悠然自得的貓咪們，多達11隻貓咪，也成了貓奴們的熱愛，整個園區是由老闆夫妻花了28年一草一木親手打造，平日與連續假日只能現場候位，每人低消一杯飲品會贈送米鬆餅，另外也有露營區可以預約唷！！

阿將的家23咖啡館 在哪？

阿將的家23咖啡館位於阿里山的深山林裡，跟著導航走就可以找到，當天平日下午時間遠來此地的人也是不少呢！！建議早點來比較不用等候太久唷！！

這裡有提供不少停車位，跟著指標走就可以了唷！！

進入館內有許多規定，建議大家事先看清楚規定唷！！

這裡採抽號碼牌等候，會有工作人員來帶位，滿座或者下午15:00後就無法點餐抵消費了唷！！

關於阿將的家

阿將的家是在1996年開始搭建，在2010年阿將老闆送給將嫂23歲的禮物，也紀錄了婚姻的起跑，所以取名叫23咖啡館，整座莊園以木頭、石頭、竹子堆疊而成，搭建出了兒時鄒族部落的原型，讓兒時記憶中的美麗部落重現，成了現在宛如童話般的宮崎駿石頭屋、魔戒裡的愛人國度，夫妻倆也養了數十年的貓，現今有多達11隻貓咪在園區裡悠遊漫步，時而慵懶、時而活潑，模樣相當可愛

在入園前門口就看到可愛的貓咪迎接，史萊姆是一隻很喜歡撒嬌的貓咪，可以摸摸他唷！！

工作人員帶位入座後就會放置壓克力牌在桌上，上面會有每組客人停留時間，下午入園限時1.5小時唷！！

園內環境

入園就被這一個個石頭堆疊的石頭屋給吸引住目光，宛如瞬間來到神秘的童話國度，還有不少貓咪駐足其中，實在是太喜歡這份寧靜悠閒的氛圍感

阿將使用多種自然建材打造而成的石屋，也使用了回收鐵建創作，而將嫂喜愛多肉植物，一柔一剛打造出此園區，融入森林裡更是無違和感，阿里山的天氣也很多變，偶有雲霧繚繞的氛圍也是相當夢幻～

石頭小屋裡也可以欣賞各式工藝品，園區之大真的會讓人有滿滿的驚艷

這一區採半開放式的空間，可以眺望整個山巒景緻，喝著茶望著優美的風景叫人暫時忘了各種紛擾，只沈浸在這迷人的大自然美景裡

毛店長們

店裡有多達11隻貓咪，每一隻貓咪的個性都不同，千萬部要追、抱、丟石頭、暴力摸，也請勿餵食，用逗貓棒或細樹枝逗他們唷！！這隻呆呆真的太可愛了啦！！招牌動作是翻肚睡覺，實在是被這可愛畫面給療癒到

這隻是石內普，看起來很霸氣，很像哈利波特裡的石內普教授，所以以此命名

另一隻是熊熊，是石內普的兒子，不過我分不太出來就是，其他毛孩基本上都去睡午覺了吧！！有些比較害羞也是不會出現的，但在園區裡時不時可以看到貓咪們走動的身影也很療癒唷！！

菜單MENU

菜單有咖啡、茶等等，飲品都有含米鬆餅，鹹食則是有飯糰，每人低消一杯飲品，價位落在$280~$580之間，入園參觀費也是$280，酌收10％服務費

餐點

米做的鬆餅+咖啡粉佐檸檬片

米鬆餅口感很特別，很像黑糖糕的口感，外層帶點微酥，內層軟Q，可以沾上一旁的黑糖或煉乳沾醬，不過沾不沾醬都相當不錯，咖啡粉佐檸檬片個人也喜歡，上面有撒上些黑糖，吃起來酸甜酸甜，解膩又好吃

蜂蜜檸檬茶

接近下午時分不想喝咖啡或茶，只好選擇酸甜的蜂蜜檸檬茶，喝起來相當清爽，另一壺茶就忘記是什麼了，不過茶湯不會過澀，喝茶享受著這寧靜悠美的大自然氛圍，也很不賴

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店家/景點資訊

店家名稱：阿將的家23咖啡館

所在地址：臺灣嘉義縣阿里山鄉四鄰129-6號

營業時間：週一～週五 9:00am-12:00pm | 13:00pm-16:00pm

週日 9:00am-12:00pm | 13:00pm-17:00pm

週三、六公休

週日 9:00am-12:00pm | 13:00pm-17:00pm 週三、六公休 店家電話：05-2561930

備註資訊：

✔低消一人一飲品

✔禁帶外食

✔不開放寵物入場

✔入園限2小時，下午入園限時1.5小時

✔酌收10％服務費

交通資訊

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