雙連站拉麵2間！日本必吃「麵魚+滿雞軒」魚骨湯 鴨高湯拉麵，膝蓋友善拉麵QRCode取號。

東京百名店麵魚、滿雞軒正式進駐台北中山區，同屋呈現真鯛拉麵與全鴨湯拉麵，拉麵控衝雙連站朝聖。

▲麵魚與滿雞軒同步進駐中山老宅，東京錦糸町百名店雙品牌同時登台，成為台北拉麵圈新話題。（攝影：張人尹）



▲麵魚主打真鯛湯頭，滿雞軒以全鴨高湯應戰，兩間店1/31開幕並採用QRCode取號。（攝影：張人尹）

麵魚真鯛魚骨慢熬的堅持

▲麵魚真鯛拉麵湯頭以愛媛縣宇和島產真鯛魚骨慢熬6小時，呈現清湯與濃湯兩種層次。（攝影：張人尹）

麵魚配料細節撐起魚系風味

▲麵魚依魚骨部位分工熬湯，清湯清甜、濃湯厚實，完整保留真鯛海味輪廓。（攝影：張人尹）

滿雞軒全鴨高湯的溫潤路線

▲滿雞軒以100%鴨高湯為特色，將鴨架慢熬，呈現清爽卻帶有鴨肉香氣的湯頭風格。（攝影：張人尹）



▲滿雞軒提供鹽味與醬油湯底選擇，並以鴨油與松露油點綴層次。（攝影：張人尹）

滿雞軒鴨系配料與丼飯亮點

▲滿雞軒每日限量滿雞丼，集結鴨胸、鴨腿與現煎鴨肝，是不少粉絲鎖定品項。（攝影：張人尹）



拉麵控要朝聖！台北拉麵最新話題，來自東京錦糸町、連年入選 Tabelog 百名店的「麵魚」與「滿雞軒」，首度以雙品牌形式進駐中山區老宅。兩間店同樣出自橋本友則之手，卻分別以濃郁系真鯛湯頭、與清爽系全鴨湯頭展現截然不同的風味路線，兩間店同步在1/31開幕，並且使用QRCode取號，是拉麵控不用在現場久站排隊的「膝蓋友善拉麵」。以真鯛拉麵聞名的「麵魚」，靈魂就是「魚湯」基底，為了湯頭，特別引進愛媛縣宇和島產真鯛魚骨，只以魚骨與水慢熬超過 6 小時，藉由不同部位分工，呈現清湯與濃湯兩種層次。清湯以中骨與腹骨帶出乾淨鮮味，濃湯則運用魚頭膠質提升厚度，讓每一口都保留海味本身的輪廓。除了湯頭，「麵魚」在配料選擇上同樣不馬虎。真鯛魚肉取自腹骨部位，經長時間蒸煮後手工拆解，再於出餐前炙燒，讓魚脂香氣更立體。叉燒則選用台灣豬肉低溫烹調，並以櫸木煙燻增添層次，搭配小松菜平衡口感，讓粉絲在清爽基調中，仍能感受到完整而細緻的風味結構。「滿雞軒」走的是與麵魚截然不同的方向，以 100% 鴨高湯作為湯底基礎。將去除鴨肉後的鴨架與清水慢熬，透過精準火候與去雜工序，讓湯頭保有清爽感，同時呈現鴨肉特有的溫潤香氣。店內提供鹽味與醬油兩款湯底，並以鴨油與松露油點綴，讓味道更有層次。在配料上，「滿雞軒」選用燻製鴨胸與鴨腿肉，依湯頭搭配蔥段或蔥丁與柚子香氣，讓鴨肉的甜味更突出。店內每日限量供應的滿雞丼，則將鴨胸、鴨腿鋪在日本七星米上，最後放上現煎鴨肝，成為不少熟門熟路粉絲專程點名的品項，也讓整體用餐體驗更加完整。

真鯛らーめん 麺魚 中山店、中華そば 満鶏軒 中山店

店家地址：台北市中山區中山北路二段 84 巷 37 號

營業時間：週一到週日 11:00～21:30（最後點餐時間 21:00）

排隊規則：進店選擇品牌後掃描 QRCode 取號（兩間店分開取號），依序在戶外排隊等待，每一輪為 12 人。

