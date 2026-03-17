由統一集團旗下藝文品牌玲廊滿藝主辦的藝術家獅子小英（SHIH FENGYING） 個展《真》，以溫柔而誠實的創作語彙，邀請觀者在快速運轉的日常中暫時放慢腳步，回望那些未被整理、卻真實存在的情緒痕跡。

▲由玲廊滿藝主辦的藝術家獅子小英個展《真》

▲獅子小英走進你心

▲左 : 夢幻如泡影，右 : 像花一樣的盛開

《真》不是關於解釋一切，而是關於承認——有些狀態本來就不完整，有些情緒不需要立刻被命名。正如展覽論述所言：「允許不確定仍被保留下來，允許自己，不必急著成為更好的樣子。」本次展覽以「情緒的允許」為核心，透過色彩流動、水痕紋理與留白構築空間，讓觀者在觀看之間，不被要求理解，而是單純感受。獅子小英曾任平面設計師，2018年重新拾起畫筆，展開屬於自己的創作旅程。她的創作源自直覺與內在對話，近期透過水痕自然乾燥後的紋理進行渲染創作，在紋理與情緒交會之間回應內心呼喚。她不急著為畫面設定答案，而是讓色彩與線條自由流動，使畫面成為內心狀態的映照。畫面中經常出現的女孩、獅子與各種動物角色，不是童話的投射，而是情緒的形象化——有時溫柔，有時遲疑，有時靜靜站立，陪伴一個尚未準備好被定義的自己。藝術家曾入選台北新藝術博覽會、多項國際藝術獎項，並於2025年獲得台北101國際繪畫比賽佳作肯定，持續以自由而誠實的創作態度，建構屬於自己的藝術語言。本次展覽中的多件作品，展現藝術家柔軟而細膩的視覺語言。例如作品〈走進你的心〉，畫面中人物與動物彼此依偎，構築出一種靜謐而溫柔的內在空間。藝術家以「心如白紙」的概念，象徵當我們願意走進自己的內心時，生命便能容納更多可能。即使旅程途中充滿轉折，只要不逃避面對自己，終究能找到屬於自己的方向與彼岸。另一件作品〈夢幻如泡影〉則以帶有神話與夢境氛圍的場景，描繪人物與獅子的對望。畫面中柔和卻富層次的色彩，如同漂浮於現實與想像之間的夢境，象徵人生中的名利、權力與執念如泡影般短暫易逝。藝術家透過這件作品提醒觀者：當我們不再過度執著於外在得失，反而更能回到內心的平靜，找到真正的自在。而作品〈像花一樣的盛開〉則呈現出展覽最溫柔的一面。畫面中的人物與花朵相互呼應，彷彿在時間之中靜靜綻放。藝術家以玫瑰作為象徵，提醒我們生命的成長不需要急躁，每個人都有屬於自己的節奏與季節，唯有耐心等待、忠於自己，才能像花朵一樣，自然地開出最美的姿態。系列作品多以水彩與壓克力為主要媒材，畫面中保留水漬紋理與自然留白，使偶然成為創作的一部分。色彩層層堆疊，卻依然保有透明而輕盈的呼吸感；線條看似柔軟，卻蘊含著穩定而溫暖的力量。或許你會在某一幅作品前停留片刻；或許只是靜靜地看著，心裡某個角落被輕輕觸動。有些時刻，能夠誠實地感受，本身，就是最接近「真」的狀態。展覽期間亦將於3月13日舉辦藝術分享會，邀請藝術家獅子小英親自分享創作歷程與作品背後的情感故，並特別邀請爵士鋼琴演奏家鐘崇豪擔任嘉賓，以現場音樂為展覽增添細膩而沉靜的氛圍。誠摯邀請您走進展場，在藝術與音樂交織的空間裡，放慢腳步，在色彩與留白之間，與自己的感受靜靜相遇。主辦單位：玲廊滿藝藝展時間：2026年3月6日(五)～2026年4月15日(三)開幕分享會 : 2026年3月13日(五)13:30~15:00開放時間：週五到週日13:00-16:00請搜尋玲廊滿藝藝展地點：台北時代寓所The Portal (台北市中正區林森南路7號)歡迎免費線上預約進場賞畫，統一集團玲廊滿藝官網也將同步展出